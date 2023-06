Az ismert riporter, kommentátor szerződése a Formula E-vel egy független vizsgálatot követően szűnt meg, miután három nő azt állította, hogy helytelenül érintette meg őt – írta meg a metro.co.uk hírportál.

„A Formula E megerősítheti, hogy vizsgálatot indítottak a Jack Nichollsról érkezett, helytelen viselkedéssel összefüggő panaszok nyomán. A független vizsgálatot követően Jack Nicholls versenykommentátori szerződését felbontották” – nyilatkozta az elektromos versenybajnokság szóvivője.

Időközben már azt is bejelentették, hogy Nicholls helyét Ben Edwards veszi át a kommentátori székben a szezon hátralévő részében. Nicholls a sportág 2014-es megalakulása óta volt a kategória „hangja”.

Kirúgását követően Nicholls nyilatkozatot adott ki, amelyben a következőket írta:

Bár csalódott vagyok a döntés miatt, tiszteletben tartom azt. Teljes felelősséget szeretnék vállalni azért, amit tettem, és elnézést kérek az elszigetelt incidensekért, ami miatt az érintettek kényelmetlenül érezték magukat. Soha nem akartam ártani senkinek, és megígérem, hogy a jövőben jobban odafigyelek a viselkedésemre.

A Formula E mellett Nicholls Forma–1-es futamokat is közvetített a BBC Radio 5 Live számára 2016 óta. Hangja a Drive to Survive című Netflix-sorozatban is sokszor hallható, amely a fiatalabb generációkkal kívánja megismertetni a Forma–1 világát – így világszerte milliók tanulták meg Nicholls nevét.

A BBC ugyan nem indított belső vizsgálatot Nicholls ellen, de a riporter nem ülhetett a mikrofon elé a hétvégi F1-es Monacói Nagydíjon. A BBC a Forma–1-es közvetítéseit az IMG produkciós céggel közösen készíti, amely továbbra is Nichollsot alkalmazza – írja a The Guardian.