Holczhauser András, a szövetség főtitkára az index.hu megkeresésére elmondta: május elején körvonalakban megállapodtak az idei közvetítésről az M4 Sporttal, majd két héttel ezelőtt már részletesen egyeztettek a feladatokról.

Ehhez képest múlt szerdán azt a tájékoztatást kapták, hogy az M4 Sport mégsem vállalja idén a közvetítést.

A szövetségben a váratlan rossz hír hallatán nem törtek le, már egyébként is kidolgozták a saját, sportszakmai közvetítésüket, amely viszont önmagában nem indokolta az M4 Sport távolmaradását, hiszen a megbeszélések során végig tisztában voltak vele.

Az öt közvetítő hajó a mezőny öt különböző részére fókuszál

„Szerintem nagyszerű közvetítéseket csinált az M4 Sport, létjogosultsága volt a műsornak, ami jó promóciója volt úgy a Kékszalagnak, mint a Balatonnak.

Arról nem megfeledkezve, hogy a sportágon belüli igény a Kékszalag teljes mezőnyének bemutatása volt.

Ők ugyanis végig csak az élen haladókra, a legjobb, leggyorsabb hajókra, a katamaránokra fókuszáltak, pedig a mezőny jóval nagyobb részében olyan hajók mennek, akik az abszolút győzelemre esélytelenek. Nem véletlen, hogy nevezéstől függően 28-30 kategóriában hirdetünk majd győzteseket. A saját közvetítésünket, amelyhez mostanra állt össze a technikai, valamint a szakmai háttér, és nagy reményeket fűzünk a premierhez, éppen arra fűztük fel, hogy a lehető legátfogóbb képet adjunk a mezőnyről.”

Holczhauser András kifejtette: a stream a Kékszalag Facebook-oldalán, valamint médiapartnerüknél lesz elérhető, és a csütörtök reggeli rajt előtt fél órával kezdve a szombat kora esti díjátadóig bezárólag folyamatosan műsoron lesznek.

„Az eddigieknél sokkal összetettebb programtervvel készültünk. Öt motoros hajón lesz kamera a vízen, amelyek mindig a mezőny más-más részére fókuszálnak. Csak az egyik mutatja az élen haladókat, a többiek ott cirkálnak majd tagolva, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hajóosztályból tudjunk képet és pozíciókat adni. A műsorstruktúra pedig úgy néz ki, hogy minden óra első felében élő képeket mutatunk a vízről, folyamatosan váltva a kamerákra, míg a második fele az órának stúdióbeszélgetés lesz, és ezekben vágóképeket mutatunk a korábban történtekről. És ezt végigvisszük egészen szombat reggelig, a 48 órás limitidő lejártáig. Utána stúdióbeszélgetésekre kerül sor, és a műsor zárásaként a 18 órakor kezdődő díjátadót is élőben streameljük.”

A főtitkár az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is 550-600 körüli indulóval számol, már a hajókat illetően, ami a versenyzőket tekintve közel háromezres létszám. Egyik szám sem végleges, mert a nevezések még most is folyamatosan zajlanak.

A verseny előtt két nappal a mezőny körülbelül fele intézte el az ehhez szükséges formaságokat, míg a legtöbben az utolsó pillanatra hagyják ezeket.

„Tisztában vagyunk a csapatok problémáival, hogy nehéz összeszedni a legénységet, így viszont meg számunkra, szervezőknek plusznehézség, hogy még ilyen rövid idővel a rajt előtt sem tudunk biztos számokkal dolgozni, viszont a nevezések iktatása emberfeletti erőfeszítést igényel.”

A főtitkár hangsúlyozta: az abszolút győzelemre öt-hat hajónak van reális esélye, ami mintegy 40 versenyzőt érint, viszont a fennmaradó körülbelül 595 hajó és 2950 versenyző csatája a többi hajóosztályban ugyanolyan, sőt akár még izgalmasabb is lehet, hiába kisebbek vagy lassabbak, mint a katamaránok.

„Viszont ők jelentik a tömeget, nem véletlenül hangsúlyozzuk azt, hogy a Kékszalag mindenkié.”

A mezőnyben ezúttal is lesznek külföldi hajók – német, lengyel, szlovák, osztrák és ír nevezés már befutott –, és bár a 682-es rekordlétszámot várhatóan nem érik el, az elmúlt évek 550-es átlagát valószínű meghaladják. Eddig 11 külföldi ország részvétele számít csúcsnak a verseny történetében, míg az indulói létszám közel száz versenyző lehet a külföldiek esetében.

A rekordlétszám a jubileumi, ötvenedik Kékszalagra jött össze, amikor már februárban égtek a vonalak, és érdeklődtek a nevezésről. Nem is kellett reklámozni, kampányolni sportágon belül, azon tényleg mindenki ott akart lenni, el akart indulni. Ezzel szemben általában májusra tolódnak a nevezések, de ahogy a példa mutatja, még inkább a hajrára…

Holczhauser András emlékeztetett: az egyhetes Kékszalag-program nyitóeseményeként múlt hétvégén rendezték meg a Fehérszalag GeneralCom Nagydíjat és a 26. Izsák Szabolcs Emlékversenyt, majd a fiatalok számára kiírt Kékpántlika EGIS Nagydíjat és a Horváth Boldizsár Emlékversenyt.

Hétfőn és kedden kulturális programokról gondoskodtak a szervezők, míg szerdán napközben tartják a sajtótájékoztatót, este a nyitópartit. Csütörtökön pedig rajtol a Kékszalag, amelyet pénteken a balatonfüredi móló előtti vízterületen az Audi Speed Challenge gyorsasági versennyel színeznek meg.

Az olimpiai tesztverseny kapcsán történt hibát kivizsgálják, és levonják a következtetéseket

A sportágat a napokban a Kékszalag mellett egy másik ügy is foglalkoztatta: Érdi Mária és Vadnai Jonatán nevezési díját a szövetség nem rendezte időben a párizsi olimpia tesztversenyére, így a két sportoló nem került az indulók közé. A szövetségnél utólag intézkedtek ugyan, de miután már betelt a létszám, a versenyzők indulása több mint bizonytalanná vált.

„Hivatalosan még mindig nem jelezték a szervezők, hogy nincs lehetőség a részvételükre, de miután pénteken indul a verseny, valószínű nem lesznek ott a mezőnyben a magyarok.

Nagyon sajnáljuk a történteket, amellyel kapcsolatban már múlt héten elismertük a hibánkat. Kivizsgáljuk az esetet, és levonjuk a következtetéseket annak érdekében, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő.

Illetve bízunk abban, hogy a sportszakmai struktúránk átalakításával ennek elejét tudjuk venni. Berecz Zsombor és egy dél-afrikai szakember, a holland válogatottat tíz évig irányító Ian Ainslie szerződtetésével az olimpiai válogatottunk mellé kiváló vezetőket találtunk, akik emellett közép- és hosszú távú szakmai programokat is kidolgoznak.”

Érdi Mária és Vadnai Jonatán esetére visszatérve a főtitkár kifejtette: a versenyzők ismerik a franciaországi terepet, többször vitorlázhattak már ott, tisztában vannak az áramlatokkal, szélviszonyokkal. Nem feltétlen ez a tapasztalat hiányzik majd nekik, hanem az, hogy az olimpiai tesztversenyt az olimpiai rendezési protokoll szerint tartják. Amíg egy átlagos viadalon ugyanis több száz hajóból is állhat a mezőny, addig az olimpiai tesztversenyen és az olimpián erősen limitált, 43-as a létszám, így egészen más a mezőnytaktika.

Az Index.hu csütörtökön 9 órától élő szöveges közvetítéssel, majd a verseny végén összefoglalóval és képgalériával is beszámol a Kékszalagon történtekről.