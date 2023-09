Kubatov Gábor: Megtört a jég Győzikével kapcsolatban

Úgy tűnik Gáspár Győző nemcsak a Fideszt, de a futballt is megszerette, ugyanis Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, valamint a Ferencváros elnöke posztolt róla a Facebook-oldalán. Elmondása szerint eddig folyamatosan kikaptak, ha Győzike is a lelátón szurkolt, de sikerült megtörni a jeget.

Szeptember 21-én este győzelemmel kezdte az Európa-konferencialiga csoportkörét a Ferencváros labdarúgócsapata, a zöld-fehérek 3–1-re győzték le a szerb Csukaricskit a Groupama Arénában. A találkozó után a vendégek edzője a stadion hangulatát méltatta, míg a szerb sajtó szerint futball-leckét kapott csapatuk.

De úgy tűnik nemcsak a Fradi, valamint a csapat szurkolóinak, illetve a futball szerelmeseinek volt nagy dolog az este, hanem Kubatov Gábornak és Győzikének is, aki nemrég azt is mondta, otthon is Németh Szilárd főztjét enné.

Idáig mindig kikaptunk, amikor Győzike kijött a meccsre, de a Csukaricski elleni győzelemmel végre megtört a jég!

– fogalmazott Kubatov Gábor.

Egyébként Gáspár Győző, aki pacsival és puszival köszöntötte Szijjártó Pétert nemrég, az alkalomhoz illően öltözött fel: bordó bársonyzakót öltött.

Gáspár Győző már tavaly március 15-én is az első sorban vonult a Békemeneten , Bencsik András és Bayer Zsolt mellett, majd rá pár hétre belépett a Fideszbe . A show-man később olyan kijelentéseket is tett, hogy képes lenne háborúba menni Orbán Viktor miniszterelnökért, illetve akár életét és vérét is adná érte .