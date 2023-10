Dagad a magyar korcsolyasport botránya: rendőrséghez fordulnak Sebestyén Júlia ügyében

Május elején számoltunk be róla, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség – amelynek a fideszes országgyűlési képviselő, Kósa Lajos az elnöke – fegyelmi eljárást indított Sebestyén Júlia edzővel szemben, miután szülők egy csoportja szerint az Európa-bajnok lelkileg és fizikailag is bántalmazta a gyermekeiket. Az egyik bántalmazott korcsolyázó részletesen beszélt az Indexnek az őt ért sérelmekről. Természetesen Sebestyén Júliát is megkerestük, aki készséggel állt rendelkezésre, és úgy fogalmazott: áll a vizsgálatok elé, nincs takargatnivalója.

A műkorcsolya-ágazat új sportigazgatójával, Bálint Csabával is beszélgettünk, aki átláthatóságot, nyíltságot és őszinte kommunikációt szorgalmazott.

Sebestyén Júlia időközben a több mint 40 év után újra műkorcsolya-szakosztályt indító Ferencváros alkalmazottja lett – úgy nevezték ki, hogy a fegyelmi eljárás még folyamatban volt ellene. Egészen hétfő estig, amikor a magyar szakszövetség (MOKSZ) közölte: a fegyelmi eljárást megszüntették, a határozat indoklásában az alábbi két körülményre hivatkozott az Elsőfokú Etikai és Fegyelmi Bizottság:

„A bejelentésekben megjelölt és a szakvéleményben részletezett időpontok tehát kizárják az esetek EFB általi kivizsgálásának lehetőségét a vélt fegyelmi vétségek elévülésére figyelemmel.” „A fegyelmi eljárás elrendelését megelőzően, valamint a fegyelmi eljárás során is az EFB több alkalommal írásban felhívta a bejelentőket a fegyelmi eljárás során vizsgálandó tényállításaik pontosítására, valamint az ezek alátámasztásául szolgáló bizonyítékok előterjesztésére, az EFB rendelkezésére bocsátására. A megkeresések minden alkalommal eredménytelennek bizonyultak…”

A MOKSZ azonban nem hagyja annyiban a dolgot: a gyermekvédelmi hatósághoz és a rendőrséghez fordul. A szövetség közleménye szerint „szigorúan és következetesen jár el ezekben az ügyekben, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzá érkezett bejelentésekben megfogalmazott tényállásokat, körülményeket pontosan felderítse”. Ezért

a MOKSZ a hozzá beérkezett írásos bejelentések alapján – az EFB javaslatával megegyezően – a gyermekvédelmi hatósághoz és a rendőrséghez fordul a Gór-Sebestyén Júlia személyét, illetve az SKSE működését érintő panaszok kivizsgálása érdekében.

„Az Elsőfokú Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárásával kapcsolatos dokumentációt a MOKSZ természetesen átadja a hatóságoknak. Függetlenül a fent említett ügy eredményétől, a MOKSZ mind szabályzataiban, mind működésében megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, melyek a legkorszerűbb gyermekvédelmi elvek maradéktalan érvényesülését segítik. Ez mind a gyermekek, mind a szülők, mind az edzők érdeke.

A MOKSZ a gyermekvédelmi programjának keretében a jövőben jelzőrendszert kíván bevezetni, ezért átdolgozza az érintett szabályzatait, külön etikai kódexet alkotva a sportolók, az edzők és a szülők részére. Emellett az edzőknek a korszerű edzésmódszerekről – különös figyelemmel a pozitív ösztönző eszközökre – továbbképzést szervez. A MOKSZ a holland és a francia korcsolyázószövetséggel közösen résztvevője egy ERASMUS+ gyermekvédelmi projektnek, melynek keretében – egyebek mellett – szeptemberben nemzetközi gyermekvédelmi konferenciát szervezett” – olvasható a korcsolyaszövetség hétfői közleményében.