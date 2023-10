Fürjes Balázst hétfőn megválasztották a NOB állandó tagjának. Az 51 éves politikus-sportdiplomata a tizedik magyar a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban a szervezet 129 éves történetében Kemény Ferenc, gróf Andrássy Géza, Muzsa Gyula, ifj. Horthy Miklós, Mező Ferenc, Csanádi Árpád, Schmitt Pál, Aján Tamás és Gyurta Dániel után.

Az Index megszólaltatott néhány legendás magyar sportolót, sportvezetőt, edzőt, sőt, még egy világhírű, ezer szállal a sporthoz kötődő operaénekest is Fürjes megválasztása kapcsán, az ő méltató mondataikból kötöttünk egy csokrot.

Gyurta Dániel NOB-tag, olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó:

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, kétszeres olimpiai bajnok kajakos:

Mi, mármint a MOB elnöksége, javasoltuk Fürjes Balázst a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai közé, miután ő maga jelentkezett. A levelet tiszteletbeli elnökünk, a NOB-ban is tiszteletbeli tagságot betöltő Schmitt Pál ajánlásával küldtük el Lausanne-ba. Balázs rátermett ember, biztos vagyok benne, hogy hasznos lesz a tagsága a magyar sport számára. Régóta dolgozunk együtt, hatalmas a munkabírása, az elhivatottsága. Olyannyira megbízom benne, hogy az elnökségünk előtt is elmondtam: Balázs olyan ember, akit bevettünk volna magunk közé a Szöulban olimpiai bajnokságot nyerő kajaknégyesünkbe.

Kovács Ágnes olimpiai és kétszeres világbajnok úszó:

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke:

Érdekes helyzetben vagyunk, ugyanis az olimpiát és a paralimpiát olyan szerződés köti össze, amely 2028-ban lejár; Los Angelesig még ugyanabban a városban, egymást követően rendezik meg a két sporteseményt. Utána viszont meg kell újítani a szerződést, és mivel pontosan tudom, hogy Fürjes Balázs mennyire elkötelezett az egy városban történő rendezés mellett, a parasport szempontjából is létfontosságú az ő szerepvállalása a NOB-ban. Balázsnak szívügye a parasport, képben van, ismeri a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, az IPC vezetőit. A kettőnk között fennálló személyes jó kapcsolat garancia arra, hogy a parasport a jövőben is megkaphat minden szükséges támogatást.

Kemény Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok férfivízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a WA vízilabda-edzőbizottságának elnöke:

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke:

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya:

Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó:

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó:

Miklósa Erika, a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar opera-énekes, a Halhatatlanok Társaságának örökös tagja:

Drukkoltam Fürjes Balázsnak. Drukkoltam a magyar sportdiplomáciának. Fürjes Balázs személyében remek szakembert választott ma tagjai közé a tekintélyes Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Ez nemcsak az ő személyes elismerése, hanem a magyar sportélet rangos kitüntetése is. Egykori atlétaként is megtapasztaltam: a sport párbeszédet nyit, az olimpia a megbékélést közvetíti, a versenyek fair play szabályai mégiscsak együttműködésre is késztetnek. Magyarország most ebben is komoly szerepet kapott. Gratulálok Fürjes Balázsnak!