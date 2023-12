Vitray Tamás televíziós sportriporter az ATV műsorának vendége volt, ahol beszélt a YouTube-on indított új műsoráról és arról is, hogy mi a problémája a mai futballal.

Mint írtuk, Vitray Tamás másfél éve, 89 éves korában vonult vissza a nyilvánosságtól, több mint hatvanévnyi aktív televíziózás után. A televíziós riporter a YouTube-on indított csatornáján szeptemberben jelentkezett be egykori sikerműsorának, a Csak ülök és mesélek felújított verziójával.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Vitray Tamás elmondta, hogy alapvetően nem a mainstream nézőközönséget kívánja megszólítani, hanem az idősebbeket, akiket „nem tekintenek igazi nézőnek” az új, digitális korban.

Elárulta, hogy nézői kérésre sűrítették a műsorrendet, és a havi egy egyórás epizódok helyett kéthetente jelentkeznek rövidebb anyagokkal.

Vitray Tamás azt is kijelentette, hogy sok mindenkinek van üzennivalója, és még mindig megvan benne a „csakazértis” attitűd – anélkül nem is csinálná.

Amikor a jövő évi olimpiáról és futball Eb-ről kérdezték, a televíziós riporter elmondta, hogy természetesen az olimpiát szurkolóként nézi, de neki „a foci nem tetszik már annyira”.

Kifejtette, hogy a labdarúgás szép és izgalmas játék volt, de mára túl nagy hangsúlyt kapott benne a puszta fizikai erőfölény. Hozzátette, hogy a régi idők játékvezetői egy mai meccsen kiüríthetnék az egész pályát a rengeteg szándékos szabálytalanság miatt.

A futball nem harcművészet. Művészetnek művészet, de nem a harcban

– fogalmazott.

Vitray Tamás egy másik aggályt is felhozott a modern futballal kapcsolatban, melyet két szóban fogalmazott meg: „sokan vannak”. Mint kifejtette, a mai játékosok – akikből túl sok van – „olyan fizikai képzettségűek, hogy a régi idők nagyjai össze sem hasonlíthatóak velük”.

A jégkorongot hozta fel példaként, ahol még ma is egész sorokban cserélnek játék közben, pedig alapvetően kevesebben is vannak. „Ugyanezt a fociban is meg lehetne csinálni” – vélekedett Vitray Tamás.

A teljes beszélgetés ide kattintva nézhető vissza az ATV oldalán.