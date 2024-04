Rapport Richárd megkapta a román állampolgárságot

Román állampolgárként sakkozhat tovább feleségével együtt Rapport Richárd sakknagymester, aki már lassan két éve Romániában is él és játszik. Sajtóhírek szerint az országváltás mögött konfliktusok és anyagi kérdések álltak.

Rapport Richárd sakknagymester, egykori magyar ranglistavezető és világbajnokjelölt hivatalosan is román állampolgár lett március 21-étől feleségével, a szerbiai születésű, szintén sakkozó, és magyar állampolgársággal is rendelkező női nagymester Rapport Jovánával együtt – értesült a Magyar Hang a temesvári születésű, Tiboru néven több könyvet is kiadó Tóth Tibor közösségi oldalán adott híradása alapján.

Az állampolgársági határozat Ion-Marcel Ciolacu miniszterelnök aláírásával jelent meg.

Rappor Richárdt csaknem két éve költözött Romániába, miután a Magyar Sakkszövetség egykori elnökével, Szabó Lászlóval megromlott a kapcsolata, ezért már évek óta nem vállalt játékot a magyar válogatottban.

Akkoriban Szabó László azt mondta, hogy Rapport Richárd számára hét számjegyű felkészülési támogatást biztosítottak, amiről később kiderült, hogy az összeg egy millió forintra rúgott. Ennek a többszörösét kínálta fel a magyar nagymester számára Sacha Dragic szerb nemzetiségű romániai milliárdos, a Superbet fogadóiroda tulajdonosa.

Rapport Richárd Szabóval Lászlóval megromlott viszonyáról az Indexen is olvashattak, többek között a volt elnök 2022-es, az Indexen megjelent véleménycikkében.