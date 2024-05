Molnár Martin megduplázta dobogós helyezései számát a brit F4-ben

A versenynaptár legtechnikásabb pályáján, a Norfolkban található Snettertonban folytatódott a brit Formula–4-es bajnokság idei szezonja. Molnár Martin az előző fordulóban, Brands Hatch-ben az újoncok között kétszer is a legjobb háromban végzett, ezt a teljesítményt pedig sikerült megismételnie az idei harmadik versenyhétvégén – összegzett a versenyző csapata honlapján.

A száraz pályán rendezett szabadedzések után a szombati időmérőre megérkezett az eső Snettertonba, ezen a pályán ilyen körülmények között pedig különösen nehéz megtalálni a határokat. Ezért aztán számos kicsúszás tarkította a kvalifikációt, Molnár Martin viszont gyorsan alkalmazkodott, és jó tempót autózva sokáig a legjobb tízben tartózkodott. A hajrához közeledve éppen egy nagyon jó körön volt, amikor piros zászlóval félbeszakították az edzést, az újraindítás után pedig már csak két mért körre volt lehetőség. Az elsőn sajnos feltartották, a másodikban pedig ő követett el egy kisebb hibát, így végül nem ott zárt, ahol a tempója alapján végezhetett volna.

„Az utolsó körömben tudatosan nagyobb kockázatot vállaltam, a négyes kanyarban pedig állóra fékeztem a kerekeket és majdnem lesodródtam a fűre. Itt nagyjából 6 tized maradt benne, és bár sikerült megfutnom az addigi legjobb időmet, a 15. hely nem a valós tempónkat tükrözte. Az utólagos büntetéseknek köszönhetően ugyanakkor legalább előreléptem néhány helyet” – értékelte Molnár Martin az időmérőt.

Első verseny az esőben

A versenyek aztán bizonyították, hogy Martinnak a tempója alapján bőven a legjobb tízben van a helye. A Virtuosi Racing magyarja az első futamon a 12. helyről indulva életében először hajtott végre vizes pályás rajtot, majd előrelépve a 10. pozícióban végzett.

Mivel most először versenyeztem esőben, nem tudtam, hogy mire számítsak a rajtnál, de a verseny végül jól sikerült, a tempónk továbbra is jó volt. Sajnos beragadtam az egyik ellenfelem mögé, a végén pedig beküldték a biztonsági autót, ami után már csak egyetlen versenykörünk maradt. Ebben majdnem sikerült előznöm, de a harmadik szektorban nem tudtam elég közel kerülni ott, ahol próbálkozhattam volna, így maradtam a tizedik helyen.

Ez a tizedik hely az újoncok között a harmadikat jelentette, azaz Martin megszerezte szezonbeli harmadik újoncdobogóját. És ezzel még nem volt vége, másnap ugyanis újabb top 3-as eredményt ért el, mégpedig a hétvége utolsó versenyén. A második, szintén esőben rendezett futamon nem sikerült a legjobban a rajtja, majd, amikor megpróbálta „körbeautózni” az egyik riválisát, kisodródott a fűre, így végül a 17. helyen intették le. A harmadik versenyen azonban visszatért a top tízbe.

Ez a futam sem múlt el biztonsági autós fázis nélkül – az összetett éllovasa, Deagen Fairclough akadt össze Alex Ninovic-al –, Martin pedig a 12. helyről rajtolva az újraindítást már a 9. pozícióból várhatta. Végül itt is intették le, mivel nagyjából 6 perccel a vége előtt elkezdett ömleni az eső, a versenyirányítás pedig jobbnak látta, ha piros zászlóval vet véget a küzdelemnek.

„Teljesen más körülmények fogadtak minket, mint a hétvége addigi részében. A rajtom jól sikerült, előztem néhányat, majd jött a biztonsági autós fázis, ami után már csak két versenykörünk volt, mielőtt leszakadt az ég, és véget is ért a futam. Örülök, hogy ismét összejött a dobogó az újoncértékelésben, ugyanakkor maradt bennem hiányérzet a hétvégét illetően. Annak tükrében, ahogy a szerdai tesztek után álltunk, jól sikerült a hétvége, de lehetett volna jobb is, mert mindig lehet jobb. A csapat jó munkát végzett, de tudom, hogy van és lehet is miben fejlődni, például a vizes pályás rajtokat gyakorolnom kell.”

Martin ezzel Brands Hatch után tehát ismét kétszer állhatott fel az újoncok dobogójára, két csapattársát az időmérő mellett pedig az első és a harmadik versenyen egyaránt legyőzte.

A magyar versenyző két top tízes eredményének köszönhetően az összetettben a 17. helyről a 14. pozícióba lépett előre, az újoncértékelésben pedig megerősítette a negyedik helyét. Itt hátránya mindössze öt pont a harmadik helyen álló Joel Bergstrom, és 10,5 pont a második helyezett Rowan Campbell-Pilling mögött.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által működtetett Hungarian Motorsport Academy versenyzője legközelebb két hét múlva, június 8-án és 9-én versenyez Thruxtonban, a brit F4 idei negyedik állomásán.

A 2024-es brit F4-es idény:

Borítókép: Roberts/JEP