Egy 13 éves lány tartotta a maraton világrekordját

Az 1960-as években a női maratonfutás még gyerekcipőben járt, olyannyira, hogy a nem hivatalos világrekord egy 13 éves lányé, Maureen Wiltoné volt egy ideig. A kanadai tini nem sokáig versenyzett, talán ez is közrejátszhatott abban, hogy nem emlegetik a női maratonfutás pionírjai között.

1967 áttörésnek számított a női hosszútávfutásban, ekkor indult hivatalosan és persze egy kis trükkel az első nő a Boston Marathonon. Katrine Switzer – akit erőszakkal is ki akart venni egy bíró a versenyből – sztorija bejárta a világot. Néhány évvel később már természetes volt, hogy nők is ott vannak a futóversenyek mezőnyében, megdőltek azok a dogmák, hogy a nők szervezetére káros hatással van a hosszútávfutás.

Két héttel a Boston Marathon után Torontóban rendezték a Kelet-kanadai Maratonbajnokságot. A rajtnál két nő volt ott, Switzer és a 13 éves Wilton.

Wilton 10 éves kora óta futott az egyik helyi egyesületben, hetente ötször-hatszor edzett, pályaversenyekre és mezei futásokra járt. Elég tehetségesnek és nagyon kitartónak bizonyult, edzője, Sy Mah ezért is jutott arra, hogy benevezi a torontói maratonra.

„Sy, az edzőm beszélt a maratonfutásról. Azt sem tudtam, mi az. Azt mondta nekem, nos, az egy nagyon nagyon hosszú verseny. Mégis, milyen hosszú? – kérdeztem. Mondta, hogy 26 mérföld, erre én, hogy az tényleg hosszú” – emlékezett vissza a felvetésre Wilton.

Fotó: Marathons / youtube Maureen Wilton (Később férje után a Mancuso vezetéknevet is felvette.)

Az edző vette rá Switzert is az indulásra. Az amerikai futó Boston után nem lehetett túl pihent, de igent mondott a meghívásra, úgy érezte, ezzel az amerikai szövetség ellen is protestál. Mah is a szövetségtől kért engedélyt Wilton indulásához, nem tagadták meg a licencet, de igyekeztek eltántorítani a futót. Az edzőnek ezért is volt szüksége Switzer jelenlétére, Wiltonra is jól hatott.

A rajt után a két nő nem futott túl sokáig együtt, Switzeren erőt vett a fáradtság, jóval lassabb tempóval haladt. Wilton viszont nem csak egyszerűen le akarta futni a távot, hanem világcsúcsot akart elérni. A nemzetközi szövetség az új-zélandi Mildred Sampson 1964-ben elért 3:19:33-as idejét tartotta számon a világ legjobbjaként (világcsúcsot csak 2004 óta jegyeznek hivatalosan).

Wiltonék úgy tervezték, hogy 7 perc 30 másodperces mérföldekkel (4:40-es kilométer) futva meglesz neki a világrekord a javarészt burkolatlan utakon tartott maratonon. Azt mondta, könnyen tartotta ezt a tempót, mert pályaversenyeken sokkal gyorsabban futott. Negyven kilométerig tartotta is a részidőket, de az anyja úgy látta, hogy lelassult, ezért odakiabált neki, hogy váltson gyorsabb tempóra. Wilton teljesítette is a kérést, 6 perces mérfölddel (3:44-es kilométer) zárt,

több mint négy percet javított

Sampson idején, 3:15:22-vel finiselt. Később azt mondta, hogy akár sokkal jobb ideje is lehetett volna, mivel a maratonfutás még az edzőjének is ismeretlen terep volt, a biztonsági 7:30-as tempót választották. Wilson természetes, nem erőlködős irama a 6:30-hoz volt közelebb.

Nem nagyon ünnepelték, fiatal kora miatt nem mondták ki a szervezők, hogy világrekordot állított fel, de a világ legjobb teljesítményének nevezték a futását. Egy évvel később ismerték csak el a rekordját. Azt is nehezen élte meg, hogy még támadták is, a diskurzus arról szólt, hogy egy ilyen fiatal lánynak egészségügyi károkat okoz a maraton. A lány szülei is sok támadást kaptak, néhány újság azt pedzegette, hogyan engedhették egyáltalán elindulni a gyereküket.

Switzer egy órával később ért célba, de Wilton nem nagyon foglalkozott a versennyel, inkább a Monkees-poszterét mutogatta az amerikainak.

Switzer a hazaúton azt mondta, Wilton 18 éves kora előtt abba fogja hagyni a futást, igaza is lett.

Wilton pár évig még futott, 15 évesen még mezeifutó-világbajnokságon indult, de 17 évesen abbahagyta a versenyszerű sportot. Két maratonja volt 1968-ban, de mivel nem kifejezetten készült ilyen hosszú távra, és nem is szerette igazán, nem sikerült jobb időt futnia. 1967 szeptemberében pedig már egy kétszer olyan idős német futó, Anni Pede-Erdkamp tartotta a csúcsot 3:07:27-tel.

