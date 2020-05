Növényi feltartózhatatlan volt, az aranyig menetelt

A válogatott 45 góljából a montreali olimpián 22-t a Vasas klasszisa lőtt. Szívós apja nyomdokába ért, Horkai is gólerős volt.

Növényi Norbert családjában az édesapja miatt magasan volt a léc, de átugrotta, és megvalósította saját és édesapja gyerekkori álmát: olimpiai bajnok lett. Növényi Norbert mindent megkapott a birkózástól, annak pedig örül, hogy jól választott sportágat, és nem versenylóval akart versenyt futni.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, időrendben emlékezünk a győztesekre. Hajós Alfrédtól a rövid pályás gyorskorcsolya-váltóig.

Növényi Norbert birkózó édesapját három olimpiára vihették volna ki, de mindháromról lemaradt különböző okokból. 1957-ben született meg elsőszülött fia, Norbert, akit hamar beszippantott a sportág légköre.

Már az óvodában ajánlották neki, hogy mozogjon, mert legalább leköti az energiáit. Gyorsan fejlődött, és az 1976-os olimpia után benne látták a jövő egyik reménységét, ugyanis abban az évben imponálóan birkózott a junior bajnokságon. 1977-ben már bronzérmes lett az országos bajnokságon 90 kilóban. 1978-ban Hegedüs Csaba legyőzte, de a szovjet Rezancevet elintézte egy nemzetközi versenyen, aki a korszak kimagasló klasszisa volt, és évekig nem talált legyőzőre.

Növényi 1979-ben két ezüstérmet szerzett, az egyiket az Európa-bajnokságon, a másikat a világbajnokságon. Édesapja ugyan már nem volt klubedzője, de sokat foglalkozott vele, az is előfordult, hogy bekötötte a szemét, és így fejlesztették azt az érzékét, hogy csak a rezdülésekre, a fogásokra a figyeljen, ha összekapaszkodnak. Provokálták az érzékét, hogy mindenkit meg tudjon fogni, és senki se csússzon ki a kezei közül.

„Ha ez a Növényi be tud bújni az ellenfelei kezei közé, mindenkit megöl”

– így jellemezte őt az olimpia előtt a válogatott egyik edzője, amire a kapitány is csak bólogatott, mégsem emlegették a favoritok között. A magyar birkózók nagy reményekkel várták az 1980-as moszkvai olimpiát, mert azon a vb-n, amelyiken Növényi második volt, négy világbajnoki címmel tértek haza a mieink.

Növényi az olimpián szédületes formában kezdte a versenyt, ezek voltak az eredményei:

Manni (finn) – tus

Mahajri (szíriai) – tus

Pozidisz (görög) – tus

Poll (kubai) – tus

Az olimpia előtt egyetlen veresége volt abban az évben, a finn Mannitól kapott ki, de az olimpián még az első három percet sem birkózták végig, amikor földre vitte, és két vállra fektette ellenfelét. Akkoriban háromszor három percet birkóztak, de senki sem bírta a harmadik harmadig az energikus, dinamikus Növényi lendületét.

Aztán jött a legnehezebb ellenfél, Igor Kanyigin, aki a bolgár Sztojan Ivanovot tette félre az első körben, és a svéd vb-címvédő Anderssont is legyőzte, mielőtt a magyarral összecsapott volna. Egy moszkvai újság azt írta, a magyar nem tudja legyőzni a szovjetet, ezt a csapat vezetői meg is mutatták Növényinek, hogy még elszántabb legyen. A Népsport így írta le a meccset:

„Már a huszadik másodpercben repült egy hatalmas csípődobás után, Kanyigint intették is, és 5:2-es Növényi vezetéssel zárult az első menet. A második három percben aztán egy levitellel és egy újabb csípődobással szemben Kanyigin csak két mögékerülést tudott kiharcolni. 7:4. Az utolsó menetben Növényi nagyszerű taktikai érzékről tett tanúságot, fékezte Kanyigint, és még az is belefért, hogy kétszer megintsék. Még a bírót is megcsókolta a rendkívül értékes győzelem után.”

Kanyigin a nagy fegyverét, a pörgetést egyszer sem tudta alkalmazni, tökéletesen védekezett ugyanis a magyar. Készültek is erre az edzőtáborban: olyan sokat védekezett, hogy olykor sebes lett a dereka, cserébe ötméteresnek érezte magát a szőnyegen.

Fotó: Arcanum A Képes Sport olimpiai összeállítása Növényiről

Másnap jött a román Petre Dicu, Növényi pedig tudta, ha nem tussal szenved vereséget, akkor a körmérkőzéses lebonyolítás miatt az övé az olimpiai arany.

Amikor ezt felvetették neki, csak annyit reagált, bajnok akar lenni, nem matematikus.

Dicut addig rendre legyőzte, de a román az első meccsükön három, a másodikon egy fogát fejelte ki. A svéd Andersson azt mondta, az utolsó meccs már nem számít, ez az olimpia eldőlt, és Növényi teljesen megérdemelten lesz a bajnok. Ettől persze még az utolsó meccset is meg kellett vívni, és ha netán tusolna a román, akkor hiába a svéd hízelgő szavai, nem jár az arany a magyarnak.

Az Újpest színeit képviselő Növényinek nem volt rituáléja a döntő előtt, már délelőtt megjelent a csarnokban, hiszen a csapattársai birkóztak, ő pedig segített, ahol tudott. Ebédelt, pihent és koncentrált a délutáni ütközetre, és esze ágában sem volt hátrálni, feltartóztathatatlanul ment előre, csak az volt a kérdés, mennyire nyer. Kétszer levitte a románt, aki nem bírta felvenni a tempóját. Növénye 4:1-re nyert, az öröme szimbólum lett.

Növényi öröme

„Úgy készültem erre az olimpiára, hogy ne lehessen engem megverni. Nagyon fentem a fogam Frank Anderssonra. San Diegóban, ahol a vb-döntőben már majdnem elkaptam, a dobogón állva megbökött és azt mondta, hogy nézzem csak, melyik zászló kúszik fel a legmagasabbra az árbocon. Én azt mondtam neki: majd meglátjuk, hogy Moszkvában melyik lesz az! És ugye?” – idézte a szavait a Népsport.

Majd köszönetet mondott Hegedüs Csabának, aki nyolc évvel korábban a müncheni olimpián aranyérmes lett. Hegedüs nagy lendülettel fogott neki a munkának, nem ismert pardont, egy mátrai futásánál azt is elvárta, ha valaki nem bírja, a többiek vegyék a vállukra, és vigyék magukkal. Aki nem ad ki magából mindent, nem ad ki magából semmit, körülbelül ez a felfogás lehetett a mottója a felkészülésnek. A teherbírás és a céltudatosság volt a csapat előtt, és Hegedüs szuggesztivitása jól hatott mindenkire. Beléjük sulykolta azt, hogy ha annyit tesznek meg a sikerért, amennyinél többet az ellenfelek egyszerűen nem tehetnek, akkor nyugodt lelkiismerettel állhatnak ki a szőnyegre.

Az újságok nem felejtették el kiemelni, hogy a nagy termetű Növényinek otthon madarai vannak, kedveli a csicsergésüket, mert akkor úgy érzi magát a lakásban, mintha a természetben lenne.

Növényinek a következő évek nagy versenyein nem jött össze a nagy eredmény, sérülés, fertőzés is hátráltatta. Közben a meccseket lerövidítették, a harmadik három percet eltörölték. Ahogy közeledtünk 1984 felé, már egy 83-as vb-bronzzal jelezte (vitatható körülmények veszített Kanyiginnal szemben), hogy csak a testén keresztül engedélyezi a címvédést. Magyarország azonban nem engedte el a sportolóit Los Angelesbe, és csatlakozott a szocialista országok bojkottjához.

Veszélyben lettünk volna a nagy Amerikában, mi? Ki gondolhatta ezt komolyan? Arra azonban jó volt, hogy meghaljon bennem valami, mert tíz hónapot voltam edzőtáborban, és akkor született a lányom, akit alig láthattam. Gürcöltem, mint az állat, meg akartam védeni a moszkvai aranyamat, aztán átnyúltak a fejem felett. Hát akkor elegem lett

– magyarázta az első visszavonulását. Növényi abbahagyta a birkózást, 1987-ben már kick-boxban lett világbajnok, 1988-ban pedig már a filmvásznon tűnt fel, a Vörös zsaruban. Arnold Schwarzenegger eldobta őt egy asztaltól, majd leszedte a filmben hordott műlábát, ami tele volt kokainnal. A mondatait a mai napig fejből idézi.

A legmarkánsabb, legférfiasabb küzdősportnak a birkózást gondolta, ezért visszatért. 1992-ben megnyerte 100 kilóban az országos bajnokságot, kijutott az olimpiára, 35 évesen az elismerésre méltó hetedik helyen zárt. Ezután számos magyar filmben (Zimmer Feri, Magyar vándor, Üvegtigris) játszott, de a sporttól nem szakadt el, mert 52 évesen MMA-meccset vállalt, és világbajnok lett 2009-ben.

Ebben az országban nagyon rosszul gondolkodnak. Nem a kor számít, hanem az, mennyire élvezed, amit csinálsz. Én még mindig maximálisan. Jó érzés, ha látom, hogy kifullad a másik attól, amit én még elbírok. Lehet, hogy furcsa, de ilyen a szemléletem. Biztos, hogy bennem van a hiúság. Mindig szerettem összemérni magam. Jobban kinézni, mint pár huszonéves. Ezeket az izmokat nem a szél fújta ide, ezekért nagyon keményen megdolgoztam. Apám mindig úgy fordította le az anyagmegmaradás törvényét, hogy a munka nem vész el, csak átalakul. Nekem így alakult át. Sohasem féltem az izzadtságtól vagy az izomláztól

– értékelte önmagát 2009-ben az Indexnek. 2018-ban bevállalt egy pankrátor meccset, édesapja emléke előtt így tisztelgett. 2019-ben felfüggesztett börtönbüntetést kapott, tavaly év végéig a Sláger reggel rádióműsor egyik vezetője volt. Nagyobbik fia, a 20 éves Norbert belekezdett MMA-karrierébe, kisebbik fiának az ökölvívás tetszik. Növényi Norbert pénteken ünnepli 63. születésnapját.

(Borítókép: Növényi Norbert az olimpiai döntő után - fotó: Petrovics László / MTI)