Vörös kényelmes futással, óriási fölénnyel írt történelmet

A női öttusa és Székesfehérvár első olimpiai bajnoka, Vörös Zsuzsa az erejét jól beosztva lett olimpiai bajnok Athénban 2004-ben. Riválisai nem jelentettek veszélyt rá.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, időrendben emlékezünk a győztesekre Hajós Alfrédtól a rövidpályás gyorskorcsolya-váltóig.

Vörös az általános iskola második osztályában tanult meg úszni, de már hatodikos volt, amikor újra visszatért a sportághoz. Ez idő tájt találkozott a székesfehérvári öttusa atyjával, Kulcsár Antallal, aki a sportág felé terelte. 1989-ben vette egyre komolyabban a sportágat, a férfiak akkor világbajnokok Budapesten, de rá inkább Kovács Irén volt nagy hatással, aki aranyérmes lett a juniorok győri világbajnokságán. Kevéssel később kezdte a versenyszerű sportot, mint a riválisai, de 1999-re ledolgozta a hátrányát, és a felnőttek közt megnyerte a budapesti világbajnokságot.

2000-re emelték be az olimpiai programba a női szakágat, és még abban az évben Székesfehérváron megnyerte az Európa-bajnokságot. Úgy ment ki Sydney-be, hogy az éremszerzése sem lenne meglepetés. Akkor nem értette, mennyiben másabb ez a verseny a többinél, de utólag belátta, hogy mentálisan nem állt még készen arra, hogy egy ilyen versenyt megnyerjen.

Szerencséje sem volt, mert olyan lovat húzott, ami a férfiak versenyében nem tejesített jól. A 15. hely, vagyis a belső kudarc megemésztése sokkal hosszabb ideig tartott, mint előzetesen gondolta. 2001-ben csak árnyéka volt önmagának, a számvetése 2002-ig tartott, akkor a San Franciscó-i világbajnokság második helye jelezte, hogy értékes versenyző. 2003-ban pedig ismét megnyerte a vb-t, remek úszásával még az edzőit is meglepte.

2004-ben az augusztusi olimpia előtt még egy Európa-bajnokságot is rendeztek, amit megnyert. Ezzel a két arannyal jelentkezett be az athéni olimpiára, majdnem ugyanolyan eredményekkel, mint négy évvel korábban, de már sokkal tapasztaltabban, érettebben. A jó szereplésében jelentősen közrejátszott az is, hogy szakedzői diplomát szerzett, és elkezdte magát kívülről nézni. Edzője biztatására szakdolgozatot írt, és feljegyezte, mit élt át a sydney-i olimpia előtt és után.

Az athéni olimpián előre meghatározta, hogy tusánként mennyi pontszám kell az első helyhez, tudatosan készült.

Ehhez képest 182 kört lőtt, legalább hárommal többet akart, ez a versenyben maradt kategória szerinte, noha a harmadik helyen állt.

906 pontot vívott, 1000 pont körül akart, ez megint csak a versenyben maradt kategória.

A vívásban csapattársa, Füri Csilla legyőzte – a sportszerűséget szem előtt tartva, a pontok leadása meg sem fordult egyik versenyző fejében sem -, később ennek az asszónak nem lett jelentősége, mert 19 győzeleméért 916 pontot kapott. Legfontosabb riválisai, akik ebben a két számban jók voltak, maguk alatt teljesítettek, így Vörös pontszámai felértékelődtek. Az előző olimpiai bronzérmese, a brit Kate Allenby elszállt, a másik brit, Georgina Harlanddal szemben is tetemes volt az előnye.

Az úszásban már pontosan annyit teljesített (1296 pont), amennyit elvárt önmagától. A lovaglásban két verőhibával zárt, 1124 pontot kapott. Akkor még pontosan nem tudta mekkora előnyt visz az utolsó tusára, a futásra, de ahogy a gyúrói szobába ment, azt hallotta, 31 másodperccel vezet. Arra gondolt, milyen jó is volna 41 másodperces előnnyel nekivágni a futópályának, és mire véget ért a kezelése, már azt az információt kapta, rosszul számoltak, valójában 41 másodperc lesz az előnye.

Ez hatalmas előny a 3 ezer méteres futásra, megkönnyebbült.

Innen veszíteni már nem lehetett, pláne, ha valaki olyan formában van, mint Vörös. Ahogy elhaladt a magyar szurkolók előtt a stadionban, folyamatosan éltették, és az utolsó métereken már kapott egy magyar zászlót is, azzal együtt futott be a célba. Fölényes győzelem volt, az öt karika nyomása ezúttal mindenki másra volt hatással, rá ellenkezőleg.

Vörös Zsuzsa élete sikere, azóta sincs öttusában aranyunk

Vörös Zsuzsa – 5448 pont Jelena Rublesvka – 5380 Georgina Harland – 5344

„Megtettem az utolsó lépcsőfokot, sikerült elviselnem az esélyesség terhét, ez pedig meghozta az aranyérmet. A vívásban sikerült túljutnom a holtponton, az úszásban azt hoztam, amit kellett, a lovaglás után pedig már meg nyugodhattam. A lovaglásnál nem kaptam jó lovat, de meg sem fordult a fejemben, hogy még egyszer megtörténhet az, ami négy évvel korábban. A futásban már csak én veszíthettem volna el az aranyat, de én megnyerni akartam” – értékelt a verseny utáni sajtótájékoztatón.

Egy év múlva még volt egyéni vb-érme, Varsóban szerezte. A 2006-os budapesti Európa-bajnokságon győzött, a pekingi olimpián huszadik lett. Azt érezte, nem hagyhatja így abba 31 évesen,ezért bevállalt még egy évet. Súlyos sérülése után csapatban érmes lett, és érezte, ennyi volt a pályájában. A 2010-es debreceni Európa-bajnokságon búcsúztatták el.

A sportágtól azóta sem szakadt el, a fehérvári klub mellett a hazai szövetség irányításából is kiveszi a részét, kutyákat tenyészt, világbajnoka is volt.

Borítókép: Jelena Rublevska, Vörös Zsuzsanna és Georgina Harland Fotó:Stu Forster/Getty Images