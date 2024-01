Már több mint tíz országban fogyasztják azokat a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag magyar gyártmányú vitaminvizeket, amelyek először „hazai pályán” nyerték el a fogyasztók tetszését, majd idén már nagy nemzetközi elismerésben is részesültek. Az Európa több országában piacvezető hazai cég vezetői évek óta a magyar sport elkötelezett támogatói, most viszont szintet lépve a spanyol labdarúgás elitjében, a La Ligában is támogatói és beszállítói szerepet vállaltak.