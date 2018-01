Senki nem emlékszik majd a legmenőbb trükkös játékra

Az amúgy is kaotikus egyetemi amerikaifutball-szezonra tett rá vagy hat lapáttal a hétfő hajnalban lejátszott Oklahoma Sooners-Georgia Bulldogs-elődöntő, ahol aztán volt minden: az elején meglépő csapat, trükkös játék, hosszabbítás és drámai befejezés.

Már megint egy olyan meccset hozott a rájátszás, mintha két nehézsúlyú bokszoló gyűrte volna egymást tizenkét meneten át: egymás után vitték be a másiknak az ütéseket, mégsem sikerült padlóztatni az ellenfelet az istennek sem. A Georgia öklei a sztárfutói voltak: Sony Michel és Nick Chubb, utóbbi egy horrorsérülés után állt fel, és lett az egyetemi amerikaifutball egyik legmeghatározóbb futója. Az Oklahoma ereje pedig leginkább Baker Mayfield irányító köré csoportosult, aki az évek során az egyetemi bajnokság hősévé vált, tizenöt ezer passzolt yardot hozott össze karrierje alatt, és idén megnyerte a legjobb játékosnak járó Heisman-trófeát is.

Ráadásul az első félidőben úgy nézett ki, hogy Mayfield vezetésével meggyalulják a SEC-főcsoportot megnyerő Georgiát, mert a második negyedre már viszonylag komoly előnyt építettek ki, és bedobtak egy olyan trükkös játékot is, ahol Mayfield volt a főszereplő.

24-14-es vezetésnél az Oklahoma a célterület közelében járt: Mayfieldhez került a labda, aki egyből tovább is passzolta Dimitri Flowers futónak. Ő elindult a pálya bal széle felé, de gyorsan továbbadta a labdát a vele szembe futó CeeDee Lambnak. Lamb meglódult előre, és nagyon úgy nézett ki, hogy megpróbál majd besprintelni a célterületre, meg is indult felé két Georgia védő. Ám emiatt az égvilágon mindenki megfeledkezett Mayfieldről, aki eddigre már tök üresen várt, és csak el kellett kapnia Lamb passzát.

A kivitelezés mesteri volt, és az Oklahoma ezzel meglépett 17 pontra, amit 14 pontos hátrányra faragott a Georgia a félidő előtt. Aztán a második félidőben feje tetejére állt minden.

A Georgia óriási feltámadást produkált, és megfordította a meccset, 38-31 volt ekkor az állás. A rendes játékidőben 45-45-re végeztek a csapatok, szóval jött a hosszabbítás, de ott csak egy-egy mezőnygólra futotta a csapatoktól, szóval nem született döntés. Így 48-48-ról jöhetett az újabb hosszabbítás, amiben az Oklahoma a győzelemért rúghatott volna egy mezőnygólt, de ezt blokkolták a georgiások.

Aztán jött a dráma: Sony Michel megfutotta a mindent eldöntő touchdownt, miután több remek blokkot is kapott, 54-48-ra nyert a Georgia.

A Georgia két futója egészen durva számokat hozott össze: a mindent eldöntő touchdownt jegyző Michel 181 futott és 41 elkapott yardig jutott, Chubb pedig 145-ig. Ketten összesen öt touchdownban voltak benne. Jake Fromm elsőéves irányító 210 passzolt yarddal, 2 touchdownpasszal és interception nélkül hozta le az elődöntőt.

A tragikus hős Baker Mayfield, aki most is nagyot játszott, de úgy fejezi be egyetemi karrierjét, hogy a bajnoki cím elmaradt neki, és a mérkőzésről is inkább majd a Georgia nagy feltámadása jut majd az emberek eszébe, mint az Oklahoma-irányító trükkös játéka.

A Georgia a nemzeti döntőben a főcsoportbeli riválisával, az Alabamával játszik majd. Ez már csak azért is érdekes, mert a Georgia elsőéves edzője, Kirby Smart pont az Alabamától érkezett, ahol éveken a csapat defensive coordinatora volt. A döntőt január 8-án éjjel rendezik.