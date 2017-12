Eszement trükkökkel szívattak idén az amerikaifutballban

Amikor tavaly decemberben összeszedtük az év legjobb trükkös játékait, azt írtuk, hogy tombolt a kreativitás a csapatok körében, amikor valami váratlan húzást dobtak be. Idén ezt úgy foglalhatnánk össze, hogy a kreativitás mellé bejött némi eszement faktor is, de pont ettől voltak jók 2017 legemlékezetesebb szívatásai az amerikaifutballban.

1. A cigánykerék csak a hab a tortán

Rögtön itt van az egyik legelborultabb trükkös játék, amit egy középiskolás csapat, Monticello dobott be a Dollarway ellen egyébként elvesztett meccsen, de hát kit érdekel, hogy nem nyernek, ha ilyen trükköt tudnak összehozni. A következő dolgok történnek: a keresztbe átfutó elkapó csinált egy cigánykereket figyelemelterelésül, aztán az irányító visszafelé indított pattintott passzal hozza játékba a futójátékost – a dolog teljesen szabályos, mivel a labda hátrafelé halad, így, hogy földet ér, hivatalosan szabad labdának számít –, majd a fejét fogja, mintha csak kicsúszott volna a kezéből a labda, aztán a futójátékos maga passzolt touchdownért. Az ellenfél a földre pattintott labda miatt le is állt, amikor meg eszméltek, hogy ilyet lehet, akkor már késő.

2. A négyes piruett egészen új szint

Minél többször nézzük meg, annál jobb, amit a Boise State művelt az Oregon elleni bowlmeccsen. Az egyetemi bajnokságban a bowlszezon eleve az a terep, ahol a csapatok bátrabban nyúlnak a trükkökhöz, váratlan dolgokhoz. És mi más lehetne váratlanabb, mint amikor négy egymáshoz közel felálló játékos egyszerre nyom egy piruettet közvetlenül azelőtt, hogy elindul a játék? A Boise-játékosok ráadásul többször is elnyomták ezt a meccsen, hogy megkavarják az ellenük felálló védelmet, és sikerült is, mert két touchdownt szereztek a piruettes produkciók után.

3. Egy klasszikus, ami még mindig üt

Szögezzük le gyorsan, egyáltalán nem újdonság, ahogy a USC megetette a nagy rivális UCLA-t az egyetemi bajnokságban. Sőt, elég régi trükkről van szó, de ha ügyesen csinálják, akkor még a mérkőzést közvetítő operatőr sem tudja néhány másodpercig, pontosan hol van a labda. Ez történt a novemberi mérkőzésen, amikor a USC egy punt után a pálya jobb oldalára állította fel az első számú visszahordóját, amivel sikerült totálisan átverni a UCLA játékosait, akiknek ugye az lett volna a feladatuk, hogy a visszahordó embert minél hamarabb megállítsák. A csalinak odaállított USC-játékos még úgy is tett, mintha elkapná a labdát, ezért felé rohant mindenki, csakhogy közben már a UCLA kispadról kiszúrták mi van: a pálya másik szélén, ahova valójában ment a labda, ott volt az idő közben visszafutó Michael Pittman Jr., és zavartalanul indulhatott meg előre.

4. Túl sok minden történik egyszerre

Az egyetemi bajnokságban szereplő Iowa Hawkeyes a szezon egyik legfontosabb mozzanatát egy trükkös játékból hozta össze. A bajnoki címre esélyes Ohio State-et egy furcsa formációval lepték meg, aminek az a lényege, hogy a labdát elindító játékos hozta játékba az irányító, holott ez a szabályok szerint nem lehetséges. Csakhogy mivel gyakorlatban a fallal párhuzamosan, annak a szélén állt fel a labdát elindító játékos, ezért elkaphatta a passzt, és meg is csinálta a first downt, ami után rögtön összehozták egy touchdownt, és megpecsételték az Ohio State sorsát. A trükk kivitelezéséhez szükség volt a fura felállásra, a keresztbe futó játékosra, ami váratlanul érte az ellenfél védelmét. Újnak ez a módszer sem mondható, de elég nehéz időben lereagálni. Sokszor időt is kérnek ilyenkor a csapatok, az Ohio State ezt nem tette meg.

5. Végre egy punter a főszereplő

Az NFL-ben egy punter villantott hatalmasat még az előszezonban, bár sokat nem ért vele. A Cincinnati Bengals-játékos Kevin Huber egy puntnál érzékelte, hogy közel jár hozzá az egyik ellenfele, úgyhogy a háta mögött áthúzta a labdát, aztán megindult előre, hátha sikerül megfutnia a first downt, és folytathatják a támadást. A redskinses ellenfele el is szállt, de egy másik szinte azonnal levadászta. A stadion ettől függetlenül őrjöngött a mozdulattól. Nem a klasszikus értelemben vett trükkös játék, de a váratlan mozdulat ér annyit, hogy ide kerüljön.

Melyik volt a legjobb? 159 A punter ügyeskedése

74 A USC-féle klasszikus

44 A cigánykerekezős

35 Az Iowaé az Ohio State ellen

17 A piruettezős

A fentiek mind emlékezetesek voltak, de az sem volt semmi, ahogy az Auburn-futósztárja, Kerry Johnson adott kézilabdás vagy kosárlabdás mozdulathoz hasonló touchdownpasszt az egyik legnagyobb téttel bíró egyetemi rangadón, az Iron Bowlon az Alabama ellen.

A UCLA egy 35 pontos fordítás legvégén etette meg az ellenfelét azzal, hogy földhöz vágja a labdát, hogy megállítsa az időt. Nem ezt tette, touchdownt szereztek.

A Miami-Ohio-meccsen pedig odavissza szívatták egymást a csapatok azzal, hogy még a trükkös játékon is csavartak még egyet.