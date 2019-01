A világ gyötrelméből körömrágós izgalmat csinált az NFL-korrekorder

Egyből rekordot döntött az NFL-rájátszás két vasárnapi meccséből a korain a Baltimore Ravens, amiben 21 évesen kezdett az irányító Lamar Jackson, a playoff legfiatalabb irányítójaként. Jackson a meccs másnapján, január 7-én ünnepli majd 22. születésnapját, a rekord viszont így is az övé lett.

Sokkal több dolognak viszont nem örülhetett a korábban a legjobb egyetemi játékosnak is választott Jackson, az első félidőben ugyanis felmosták a velük a padlót a Los Angeles Chargers védői. A Ravens több, elég értékes labdavesztésnek is köszönhetően 12-0-s hátrányba került a félidőre, és csak saját védelmének köszönhette, hogy nem lett sokkal nagyobb a különbség a második negyed végére, a Ravens-defense ugyanis 129 yardon tartotta a többször is elég kedvező pozícióból kezdő vendég Chargerst az első félidőben.

A Ravens gyenge kezdését jól mutatja, hogy az első nyolc támadójátékból három is fumble-lel ért véget, illetve, hogy Jacksonnak a szünetig több interceptionje és fumble-je (3) volt, mint sikeres passza (2) – igaz, a két fumble-ből végül egyet sem vesztettek el róla. A Ravens 69 yardja a csapat történetének legrosszabb teljesítménye volt rájátszásmeccsen az első félidőben, ráadásul a felezővonalat sem sikerült átlépniük.

Az sem segített rajtuk, hogy a Chargers egy 72 yardos visszahordással kezdte a második félidőt Desmond King révén – a vendégek ötödször is mezőnygólra mentek, de ezt már blokkolta a Ravens. A hazai csapat a harmadik negyedben szintén egy labdaszerzés után tudott szépíteni, de csak 12-3-ra jöttek fel. A támadósor szenvedését a többiek sem tudták ellensúlyozni, a speciális csapat hiába blokkolt három Chargers-rúgást is, semmivel nem tudták felrázni az offense-t.

A harmadik negyed utolsó másodpercei után picit elszabadult a dilivonat. Előbb Derek Watt a gólvonal előtt, majd gólvonalon gurulós elkapását nézték hosszan a bírók, és döntöttek úgy, hogy nem volt touchdown,

majd a rögtön utána következő, már a negyedik negyedben indított futás hozott káoszt azzal, hogy Melvin Gordon a célterületre esve kiejtette a labdát. Azt a Ravens-védő Marlon Humphrey kapta fel, és szerzett belőle 102 yardos visszahordás után touchdownt, csakhogy a bírók közben belesípoltak. Gordon futását aztán percekig vizsgálták, és azt hozták ki, hogy Gordon a vonal előtt földet ért.

Negyedik és pár centiről aztán megoldotta a TD-t Gordon, és a sikeres kétpontos kísérlettel úgy tűnt, a 20-3-ra meglógó Chargers eldöntötte a meccset. Csakhogy Jackson valahogy a végére még összeszedte magát, és két touchdownpasszal Michael Crabtree-nek visszahozta a Ravens 23-17-re két perccel a vége előtt 23-3-ról. Közben pedig ilyen meneküléseket is produkált.

A lendület viszont nem tartott ki addig, hogy fordítsanak – Jackson egy újabb fumble-t csinált az utolsó támadás alatt, így a 23-17-re nyerő Chargers jövő héten a rájátszás következő fordulójában a New England Patriots vendége lesz vasárnap magyar idő szerint 19.05-től, a másik AFC-meccsen szombaton 22.35-től játszik az Indianapolis Colts és a Kansas City Chiefs. Az NFC-párharcok a második vasárnapi meccs végeredményétől függenek.

NFL-rájátszás, Wild Card, vasárnapi meccsek

Los Angeles Chargers–Baltimore Ravens 23–17

22.40-től Philadelphia Eagles–Chicago Bears