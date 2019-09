Akkora verést kaptak, hogy fellázadtak az NFL-csapat játékosai

Az NFL első vasárnapi játéknapjának legnagyobb győzelmét a Baltimore Ravens hozta össze, amely akkora csapást mért a Miami Dolphinsra, hogy a hírek szerint a játékosok is lázadozni kezdtek a miami csapatnál. Bemutatkozott az 1/1-es Kyler Murray, gyatrán kezdett a Cleveland Browns, a New England Patriots nagyon simán nyert. Összefoglaló.

A Ravens 59-10-re mosta le a Dolphinst, és a győzelem hőse az a másodéves Lamar Jackson volt, aki öt touchdownpasszal zárta a mérkőzést. Ez azért nagy szám, mert tavaly összesen hat ilyenje volt az idényben, és meg is kapta számtalanszor, hogy a passzjátéka gyenge, csak futni tud, ezért hosszabb távon esélye sincs az NFL-ben.

Ehhez képest Jackson azzal kezdte a mérkőzést, hogy az első negyedben két touchdownpasszt is kiosztott (egy 47 és egy 83 yardost), mindkettőt a csapat által első körben draftolt újonc, "Hollywood" Brown kapta el. A baltimore-i csapat úgy ment át a Dolphins-védelmen, mint kés a vajon, és nem is akartak lassítani, mert 35-3-as vezetésnél még trükköztek is, egy fake punttal nyertek 60 yardot.

A másik oldalon a különböző csapatoknál már megmentőemberként bevált Ryan Fitzpatrick irányító sem tudott nagyon mit tenni, a Dolphins harmatgyenge volt. Lamar Jackson 324 passzolt yarddal és 5 touchdownpasszal zárt, a végén még cseréje, a korábbi elsőkörös Robert Griffin III is pályára lépett, ő is jegyzett egy touchdownt.

A mérkőzés után elterjedt a hír, hogy a Miami Dolphins játékosait annyira megviselték a pályán történtek, hogy állítólag többen is jelezték az ügynöküknek, szeretnének csapatot váltani. Úgy látják, hogy az edzői stáb nem igazán tesz meg mindent a győzelemért, és alapvetően az a cél, hogy ne legyen túl jó mérlegük a szezon végén, így a jövő évi drafton jó helyen választhatnának.

A nap szomorú híre az volt, hogy a Jacksonville Jaguarshoz került korábbi Super Bowl-győztes irányító, Nick Foles megsérült új csapatában a Kansas City Chiefs elleni meccsen. Nem sokkal azután, hogy kiosztotta az első touchdownpasszát ráesett a vállára, és kulcscsonttörést szenvedett, vagyis hosszabb kihagyás várhat rá. A helyére egy hatodik körben draftolt újonc, Gardner Minshew ugrott be, aki olyannyira nem volt megilletődve, hogy az első 13 passzkísérletéből egyszer sem hibázott. Kiosztott két touchdownpasszt is, és egyszer eladta a labdát. A meccset a megállíthatatlan Chiefs nyerte 40-26-ra, melyben Patrick Mahomes 378 passzolt yardig és 3 touchdownig jutott.

Óriási várakozás előzte meg a Cleveland Browns első meccsét is, mivel a tavasszal hozzájuk került a szupersztár, Odell Beckham Jr., és összességében úgy nézett ki, végre minden adott Clevelandben ahhoz, hogy egy épkézláb szezont láthassanak a szurkolók. Nincs kizárva, hogy ez így lesz, viszont az első hazai meccs katasztrofálisra sikerült, ugyanis a Tennessee Titans 43-13-mal gyalogolt át rajtuk, a meccs után ki is fütyülték a csapatot rendesen.

Bemutatkozott az NFL-ben az 1/1-es Kyler Murray irányító is, miután a kezdőbe nevezett az Arizona Cardinals. Az eleje kicsit nyögvenyelős lett, Murraynek hamar meglett az első interceptionje, és a csapatnak sem ment, a Lions el is húzott 17-3-ra. A második félidőben viszont már jobb volt a Cardinals, és a végén Murray remek támadást vezetett az egyenlítését. A csapatok a hosszabbításban sem jutottak dűlőre, így a vége 27-27-es döntetlen lett. Murray összesen 54-szer passzolt a meccsen, ebből 29 volt sikeres, és 308 yardig jutott.

A címvédő New England Patriots 33-3-as győzelemmel nyitotta az idényt a Pittsburgh Steelers ellen. A botrányhős Antonio Brown még nem játszhatott, ott volt viszont a pályán az eltiltása után visszatérő Josh Gordon elkapó, aki rögtön egy touchdownnal nyitotta az estét. Mellette Philipp Dorsett két TD-t szerzett.

