Megúszta a nagy bajt az NFL szupersztárja

Az NFL-sztárirányító Patrick Mahomes viszonylag olcsón megúszta a csütörtök este összeszedett térdsérülését, és nem kell sokat kihagynia a szezonból.

Mahomesnak a Denver Broncos elleni mérkőzésen ugrott ki a térde, a pályán rakták vissza a helyére, majd le kellett támogatni. A pénteki MRI-vizsgálatokból kiderült, hogy a ficamon túl nem sérültek meg a szalagjai, vagyis három-négy hét múlva visszatérhet.

A Denver elleni meccsen Matt Moore ugrott be a helyére, és játszotta végig a 30-6-ra megnyert mérkőzést, Andy Reid edző már meg is erősítette, hogy a Green Bay Packers elleni jövő heti meccsen is ő fogja helyettesíteni Mahomest.

Az MVP-címre pályázó Mahomes amúgy nagy formában játszott eddig az idényben, több bravúros megmozdulása is volt, és hat meccs után 2180 passzolt yarddal vezette a ligát ebben a statisztikai mutatóban.