Nem is olyan nehéz elkapni a saját passzodat, ha egy zseni vagy a pályán

Rajtol az egyetemi amerikaifutball idei szezonja, ami egyet jelent a káosszal és az őrült trükkös játékokkal. És itt a végén egy bizottság dönt arról, ki kerül a rájátszásba. Még Kennedy elnök is utalt erre a bajnokságra a legendás beszédében.

Még csak az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban játszik az irányító Joe Burrow, de a következő NFL-drafton valószínűleg az elsők között csap majd le rá valamelyik profi csapat. A bajnokságban második kiemelt LSU Tigers játékosa egész évben kivételes formában volt, de szombat este, a negyedik kiemelt Georgia Bulldogs elleni főcsoportdöntőben élete egyik legnagyobb meccsét hozta össze.

A legemlékezetesebb megmozdulása az első negyedben történt, még 0-0-s állásnál. Burrow passzába középen belenyúlt az egyik Georgia-védő, úgyhogy a labda felpattant, és egy pillanatra senki nem tudta, hogy hol van, aztán az irányító kapcsolt a leggyorsabban. A lehulló labdát elkapta, majd elindult a pálya széle felé, és tizenhat yardot futott. Ezzel egy elveszettnek tűnő helyzetből hozta ki a lehető legtöbbet, köszönhetően annak, hogy együtt élt a játékkal.

A Georgia-védelem a meccs folytatásban sem tudott mit kezdeni vele és az LSU támadójátékával, mert amikor a védők oda is értek volna hozzá, hogy szereljék, akkor is lerázta őket magáról. Ez történt a második negyedben 14-3-as Georgia-vezetésnél is. Óriási sebességgel igyekezett lecsapni rá az egyik védő, de az irányító remek ütemben mozgott ki előle, és sebességét kihasználva az ellenfél játékosai között csinált egy nagy futást.

Ugyan főcsoportdöntőt játszott a két csapat, de a második negyedtől kezdve elég egyoldalúvá vált a meccs: a Georgiának semmi sem akart összejönni támadásban, miközben az LSU látványosabbnál látványosabb megoldásokkal szórakoztatott. A harmadik negyedben megint Burrow villant: két védő próbálta meg leszerelni, azonban ide-oda fickándozott köztük, aztán kimozgott a pálya széle felé, és eleresztett egy hosszú passzt, ami persze, hogy célt talált: Justin Jefferson elkapót találta meg, aki még plusz yardokat hozott.

Az LSU 37-3-ra húzott el az utolsó negyedben, így a végére már a kezdőket is le tudták hozni, a vége egy 37-10-es kiütés és főcsoportgyőzelem lett. Burrow 349 passzolt és 41 futott yarddal, valamint négy touchdownpasszal zárt, és teljesítményével gyakorlatilag bebetonozta, hogy ő kapja a szezon legjobb egyetemi játékosának járó Heisman-trófeát, ami a legnagyobb elismerés ezen a szinten. Az LSU-nak is nagy siker a győzelem, mert 2011 óta először nyerték meg főcsoportjukat, veretlenül, és garantáltan ott lesznek a négycsapatos rájátszásban.

Burrow sztorija azért is különleges, mert eredetileg az Ohio State egyetemen kezdte meg egyetemi pályafutását, ott viszont nem fért be a kezdőbe, csak epizódszereplő volt. Ezek után döntött úgy, hogy egyetemi csapatot vált, és délre a louisiana-i LSU felé vette az irányt. A csapatnál a nyáron átalakították a támadójátékot, és a passzjátékért felelős Joe Brady a legjobbat hozta ki Burrow-ból: a játékos az LSU-nál és a főcsoportban gyakorlatilag az összes releváns rekordot megdöntötte. A dolgok jelenlegi állása szerint a következő NFL-drafton ő lesz az 1/1, vagyis őt viszi majd el elsőként valamelyik profi csapat.