Űrállomásnak is beillik a 2 milliárd dolláros vegasi NFL-stadion

2020 nyarán két, irtózatosan drága stadionnal gazdagodik az NFL, pár napon belül adják át majd ugyanis július végén a Las Vegasba költöző Raiders, illetve a már Los Angelesbe költözött Rams stadionját (amit a Chergersszel is megosztanak majd). Előbb a minden korábbinál drágább Los Angeles-i létesítményt adják át, igaz, az ahhoz képest jóval olcsóbb, de így is 2 milliárd dolláros vegasi stadion sem szégyenkezhet.

Kollégáink az elmúlt években ha nem is állandóan, de évi egyszer közelről is láthatták, ahogy épül a Raiders új otthona: a Las Vegas-i CES konferencián járva 2019-ben és 2020-ban is készített róla képeket Nagy Attila Károly.

Az idei képeken azért már sokkal jobban hasonlít stadionra az építmény, aminek terve ismerős lehet – a Raiders is próbálkozott korábban a Los Angelesbe költözéssel, ott nagyjából ugyanezt a stadiont építették volna meg, de végül a Rams és a Chargers kapta meg az engedélyt a kaliforniai városba költözésre.

De mit tud egy stadion 1,9 milliárd dollárért?

Például azt, hogy tető nélkül is fedett lesz a 65 ezer nézőt befogadó pálya. A Raiders a vegasi klímának köszönhetően elvetette a behúzható tetős megoldást, helyette egy úgynevezett ETFE fóliával (szilikon bevonatos üvegszövet) borítják a stadion tetejének nyílt részét, ami átlátszó lesz, ugyanakkor megóv például a Las Vegasban azért ritkának számító esőtől.

A Tottenham londoni stadionjához hasonlóan két borítást építenek a stadionba. A füves pálya alatt lesz egy műfüves pálya is, ezeket pedig gombnyomásra tudják majd cserélni. Erre nagyobb szükség is lesz, mint a londoni, részben NFL-használatú stadionnál, mert az NFL-ben szereplő Raiders rendes füvön, míg a stadionba társbérlettel költöző egyetemi csapat, a UNLV Rebels műfüvön játszik, így akár egy szombat-vasárnapi borításcsere sem elképzelhetetlen.

