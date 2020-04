Semmiből jött bomba üzlet az NFL-ben, Brady nagy segítséget kapott

Bomba üzletet ütöttek nyélbe szinte a semmiből kedden az NFL-ben: a nem rég a New England Patriotsot elhagyó hatszoros bajnok Tom Brady után ment a Tampa Bay Buccaneers csapatába a bő egy éve már visszavonult tight end, Rob Gronkowski is. A Patriots a visszavonulásból visszatérni vágyó játékos kérését teljesítve elcserélte Gronkowskit a Tampa Bayhez, hogy így aztán kedvelt irányítójával játszhasson majd Floridában.

A Patriots a visszatérő Gronkowski játékjoga mellett egy 7. körös draftválasztást adott a Tampának egy 4. körös választásért. Olcsó üzletnek tűnik a Tampa szempontjából, hiszen egy kiváló, egy évet pihenő játékosért adtak nem túl sokat, de a Patriotsnak nem sok lehetősége volt azon felül, mint hogy elengedje Gronkowskit a kérése után, hiszen ha hozzájuk tér vissza a támadójátékos – amire a visszavonulás annullálásával joga lett volna –, akkor a Patriotsnak alig maradt volna fizetésre költhető pénze.

A csereüzlet hírének kiszivárgása után Gronkowski megerősítette, hogy játszani szeretne és fog is, hozzátéve, hogy mindig is azt mondta, hogy ha megfelelő lesz az idő, akkor visszatérhet, és ez most jött el, alig várja, hogy újra edzésbe álljon.

Szupercsapat jött létre

Gronkowski megszerzésével hihetetlen fegyvereket kapott Tom Brady a Buccaneersnél, hiszen az NFL-történelem talán legjobb tight endjének visszatérése mellett ott lesz az elkapók között Chris Godwin és Mike Evans, illetve Gronkowski mellett O.J. Howard is bevethető TE-ként.

Tisztázták közben a hétfőn, egy lezárt parkban edzésmunkát végző Tom Bradyt is – kiderült, a hírügynökségek egy félrehallás miatt írták, hogy Bradyt feljelentették. Kiderült, hogy a sighted szót hallották félre citednek, és nem feljelentés történt, pusztán azt közölték a sajtótájékoztatón, hogy egy parkban vették észre a hatszoros bajnokot.