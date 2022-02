Hivatalos: Münchenben is rendeznek NFL-meccset idén!

Ez lesz az első alkalom, hogy Németországban lép pályára két NFL-együttes; korábban Mexikóvárosban, Kanadában és Londonban rendeztek összecsapásokat.

Arról is döntés született, hogy a jövőben Frankfurt is ad otthont NFL-meccsnek, 2023-ban itt játszanak majd a felek, 2024-ben és 2025-ben pedig mindkét német városban lesz egy-egy találkozó.

A 2022-es idényben a Wembley-ben a Jaguars fogad egy még nem ismert ellenfelet, a Tottenham stadionjában a Saints egy csoportrivális ellen lép pályára, valamint itt lesz még egy összecsapás, amelynek egyik résztvevőjét sem ismerjük ebben a pillanatban.

Az összecsapáson részt vevő csapatokat a következő hetekben ismertetik.

Decemberben a liga csapatait felosztották a világ országaiban, a német piacon a Carolina Panthers, a Kansas City Chiefs, a New England Patriots és a Tampa Bay Buccaneers élvez elsőbbséget – így véleményünk szerint jó eséllyel közülük kerülhet ki az egyik csapat.

The @NFL is touching down in Munich!



We're thrilled to host the first-ever NFL game in Germany! #MiaSanMia @NFLDeutschland pic.twitter.com/zt59mBV0WP

