Tökéletes játék kell a Bengalstól a Super Bowlon

NFL 2021

56. SUPER BOWL

hétfő 0.30: Cincinnati Bengals (AFC, 4. kiemelt, 13–7-es összmérleg)–Los Angeles Rams (NFC, 4., 15–5)

Kalifornia, Inglewood, SoFi Stadion (a Rams hazai pályája)

A Los Angeles-i csapat all-injéről és a cincinnati Hamupipőke-sztoriról, avagy a két döntős fináléig tartó útjáról szerdán értekeztünk bővebben, ide kattintva gyorsan képbe kerülhet a két együttes idényével!

Arra is kitértünk korábban, hogy Buday Zoltán, a Pro Football Focus szenior elemzője melyik három-három kulcspárharcot véli a legfontosabbnak, ezt itt tekinthetik meg!

Nem az a lényeg, ahogyan elkezded, hanem az, hogyan fejezed be.

Ez lehetne a mottója a Cincinnati Bengalsnak, amire remek példát kaphattunk a Chiefs ellen. A Kansas City mindössze három pontot szerzett a második félidőben és a hosszabbításban, Patrick Mahomes pedig kétszer is interceptiont dobott, miközben a Bengals visszavágott, óriási fegyvertényt végrehajtva, 27–24-es győzelmet aratott.

Nagyon hasonló volt a másik főcsoport döntőben, a Los Angeles Rams játéka; 17–7-es hátrányban volt a San Francisco 49ers ellen, amikor Jimmy Garoppolo 16 yardos touchdownt szerzett George Kittle-nek a harmadik negyed végén. Ennek ellenére a Rams 13–0-ra legyőzte a Ninerst a negyedik negyedben, amikor a Garoppolo és a San Franciscó-i utolsó támadás összeomlott, Aaron Donald által a lehető legjobbkor érkezett a nyomás, ez pedig megpecsételte a 49ers sorsát és interceptionbe kergette Jimmy G-t.

Csodás második félidei feljavulások – a Bengals védelmének kulcsai

A csapatrész több jó képességű játékosból áll, de alig van köztük, aki elit szintű játékos. Mindig úgy tűnik, mintha egy teljes félidőt hagyna az ellenfeleknek, a nagyszünet után viszont varázsütésre egy sosem látott hatékonyságú védelem áll előttünk. A sémának köszönhető vagy a játékhívásnak? Vagy a játékosoknak? Talán mindhárom egyben.

A Bengals nem alszik, az első félidőben sem, csak sokszor a tervek nem jönnek be, előjönnek játékoshibák, rossz játékhívások, de a félidei szünet és az edzői elemzés a második félidőre meghozza a gyümölcsét. Ha mégis a játékosok között keresnénk a kulcsot, akkor kezdjük Sam Hubbarddal.

A Bengals meglepőt húzott a Chiefs ellen, az irányítósiettetőt vetette be Mahomes ellen, ő játszotta a kém szerepkört (QB spy), aki semmi mással nem foglalkozik, mint azzal, hogy Mahomesot a zsebben tartsa, illetve ha az irányító próbálja megfutni a first downhoz szükséges yardokat, akkor azt ne engedje.

Ez azt jelentette, hogy a Bengalsnak a secondaryjére kellett hagyatkoznia, miközben csak három ember rohamozta az irányítót, plusz Hubbard, aki a playek 90 százalékában spy-on volt. A Bengals védelme, a védekező snapek 30,4 százalékánál 3 & outtal (három sikertelen játék után az ellenfél elrúgja a labdát) lejöhetett a pályáról.

Mahomes csak hat passzolással próbálkozott mozgás közben, és összesen öt megiramodása volt (scramble), átlagosan csupán egy yardot tudott hozni (beleértve a sackeknél elvesztett yardot is).

MÁS SZÓVAL, AMIKOR MAHOMESNEK NEM VOLT EGYÉRTELMŰ LEHETŐSÉGE A ZSEBBŐL TÖRTÉNŐ PASSZKÍSÉRLETEK SORÁN, A MENEKÜLÉS ÉS A JÁTÉK MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK OPCIÓJA HUBBARD ÁLTAL TELJESEN MEGSZŰNT.

De ez nem olyan meccs lesz, Stafford ritkán fut és véleményem szerint Hubbard is visszatér a normál feladatához.

Mire mennek a Los Angeles-i sztárokkal?

Mit fognak kezdeni Stafforddal és Kupp-pal? OBJ mennyire lehet majd szabadon? Hány labdát kap majd Akers? Ki lehet-e kapcsolni a Rams futójátékát? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Bengals oldalán.

Kezdjük Kupp-pal.

Ő volt a liga legtöbbet célzott elkapója az alapszakaszban (191-szer, 22-vel több, mint bármelyik másik játékos), és ez az utószezonban is folytatódik (32). 170 elkapást, 2333 kapott yardot és 20 elkapott touchdownt gyűjtött össze a 20 meccsen összesen beleértve a playoffmeccseket is.

Kupp dominanciája abból fakad, hogy szinte tökéletesen futja meg az útvonalait. Legyen szó 5 yardos outról, 10 yardos hookról vagy read route-ról, amikor olvasnia kell a safetyket. Miközben elegendő távolságot tud tartani a cornerbackektől, Kupp az oldalvonal felé fordul, vagy lyukat talál a védelem második és harmadik szintjének közepén. Ő az vezeti yards after catch mutatatót is a ligában, ami a az elkapás után megtett yardokat jelenti (1,021), ráadásul a legjobb passzvédekezési mutatóval bíró csapatok elleni is remekelt, hétből ötször is átlépte a 100 yardos határt.

A Rams 13–1-es mérleggel és 29,6 ponttal rendelkezik, amikor Kupp touchdownt szerez, de ha nem tud Kupp TD-t elérni, mutatójuk 2–4 és átlagosan 21,7 pont.

Tehát igen, ez az, amit a Bengalsnak ki kell használnia, ha győzni akarnak, de hogyan tudják ezt elérni? Csak a séma segít? Duplázni kell Kuppot? Segíthet-e a zóna védekezés és hogyan?

A Bengals, amely a 15. helyen végzett a defensive összehasonlításokban a passz ellen, mégis 26. az engedélyezett passzolt yardokban (4222) az alapszakasz során. De mivel sokat játszanak Cover-2 és Cover-3 zónában, ahol a legkevesebb megengedett TD passzok számában a 13. helyen álltak összesen 26-tal.

Valójában a Bengals remekül játszott az elit elkapók ellen is. 15-ször találkoztak a liga TOP 25-ös elkapóival (11 játékos, de közülük négy két alkalommal), és mindössze 75+ yardot engedtek ötször, mindössze 7 TD elkapással.

Tekintettel arra, hogy a Bengalsnak számolnia kell Odell Beckham Jr.-vel és Van Jeffersonnal – a mély passzok fenyegetésével – és Kupp mellett a tight end Tyler Higbee-vel (már ha egészséges lesz), akkor valószínűleg a nickelback, Mike Hilton lenne a legalkalmasabb, ha a zone coverage-ban gondolkodunk. A strong safety Vonn Bell az útvonalak kereszteződéseibe fellépve kell majd, hogy eltömítse az üres területeket, és ha kell, felvegye sebességben a versenyt a rövid route-okon Kupp-pal vagy OBJ-vel.

Ezzel a mélységi célpontoknál – ha feltételezzük a cover 3 felállást és a cover 2-t, akkor – a cornerbackekre, Eli Apple-re és Chidobe Awuzie-ra, valamint a free safetyre Jessie Batesre vár majd a feladat, hogy elbizonytalanítsa Staffordot mély passzoknál. Ehhez azért kapnak majd némi segítséget a pass rushtól, persze ez pedig attól függ, hogy 3 vagy 4 embert küldenek majd a Rams támadófala ellen.

A Bengals alapból négyfős frontot alkalmaz, de a rájátszásban a második downok tekintetében a háromemberes pass rushra is váltottak különböző hatékonysággal. A Chiefs ellen a második félidőben ez bejött, de kérdés, hogy egy picit jobb támadófal ellen ez mire lesz majd elég. A defensive endek, Sam Hubbard és Trey Hendrickson 29, illetve 26,5 yarddal a top 3-ban vannak sackyardok tekintetében. Hendrickson ötödik lett az NFL-ben sack mutatóban (14) az alapszakasz során. A rájátszás három meccsén a pár összesen 5,5 QB sacket jegyzett Ha ideszámoljuk a three tackle-jüket, B. J. Hillt, a trió 7,0 sacket hozott össze.

Csak a kontextus szerinti összehasonlítás kedvéért: Aaron Donald, Von Miller és Leonard Floyd alkotta LA Rams trió összesen 4,5 irányító sack-et ért el három meccsen.

Tehát milyen esélyei vannak az LA Ramsnek? A keresendő szó a pressure (nyomás gyakorlásban van, ami nem feltétlenül jelent sacket, de olyan helyzetbe hozza az irányítót, amikor kimozogva a zsebből olyan döntéseket kell hoznia, amelyek nem mindig a legjobbak – lásd Jimmy G) amiben viszont sokkal jobb a Rams frontja.

A futás megállítása sem kerülheti el a Bengals figyelmét, mert bár szezon előtti Achilles-ín-sérülés miatt Cam Akers csak az utolsó alapszakasz-mérkőzésen debütált 2021-ben, de azóta már elég jó állapotúnak tűnik a testrész. A Bengals megállíthatja a futást. Második találkozójukon, ha visszaemlékszünk, akkor le tudták állítani a Baltimore Ravens rohamait. De ismerjük a Ravenst, és tudják mi nézők és ők játékosok is, hogy a Ravens szeret futni. A Rams sokkal kiegyenlítettebb játéktervvel rendelkezik 60-40 százalék a passz és a futás aránya összességében.

Összességében

A Bengals a szezont a 13. helyen zárta az összesített védekezési statisztikát tekintve, és a 11. helyen az engedélyezett passzokat tekintve. Normális esetben mindkét átlag feletti szám jó lenne... de van egy pici probléma: Cincinnati az alapszakasz során a második legkönnyebb sorsolását tudhatja magáénak, ha ezt az ellenfél irányítóira vetítjük.

Tehát ha figyelembe vesszük a Bengals november óta játszott meccseit és az azon szereplő QB-kat – köztük Mike White-ot, Josh Johnsont, Case Keenumot és Drew Lockot akkor picit árnyaltabb a kép.

Ebben a szezonban (beleértve a rájátszást is) Cincinnati mindössze négy olyan csapattal játszott, amelyek a támadási hatékonyság tekintetében a top 10-ben szerepelnek: Green Bay, Los Angeles Chargers és Kansas City (kétszer). Íme, hogyan teljesített a védelem azokon a meccseken az átlaghoz képest.

A Bengals a top 10-es támadók ellen szezonátlag top 10 engedett pontok száma 22,1 31 engedett yardok száma 367,1 404,5 az ellenfél irányítójának engedett yardok száma 248,4 301,5

A Rams az 5. olyan ellenfél lesz, amely a támadósor számai alapján a Top 10-ben található. Az olyanoknak, mint Rodgers, Herbert és Mahomes, nem okozott gondot feltörni a Bengals defense-t a pályán.

Érdekes lesz látni, hogy a Bengals védelmi koordinátora, Lou Anarumo hogyan próbálja megállítani a Ramst. Cincinnati legnagyobb gyengéje az egész szezonban az volt, hogy megvédje a pálya közepét a a tight endektől és a backfieldről érkező futóktól.

A Rams ugyan elveszítette kezdő tight endjét, Tyler Higbee-t az NFC döntőben, és a futóik sem kapnak nagy falatot a passzjátékban, de ez könnyen változhat. Ahelyett, hogy linebackereik visszalépnének a jobb, nagyobb célpontok ellen a zone coverage-ba, a Bengalsnak meg kell küzdenie a Rams elit elkapóival, aki szinte tökéletesen futják meg az útvonalaikat.

Így csak és kizáróan akkor tud sikeres lenni ez a Bengals-védelem, ha megfelelően váltogatja 3 és 4 emberes nyomásgyakorlást. Ezzel párhuzamosan szinte tökéletesen levédekezik Kuppot és OBJ-t, akár duplázások árán is.

Szenzációs passzsiettetők és elit corner – a Rams védelmének kulcsai

Zseniálisan jó passzsiettetetők, egy svájci bicska, aki nem mellesleg a liga egyik legjobb emberfogó cornerbackje, egy nyugdíjas és rengeteg potenciál. Így lehetne jellemezni a Rams védelmét.

Ha csak a 49ers elleni főcsoportdöntőre gondolunk, akkor a Ramsnak úgy kellett rávennie Garoppolót a rossz döntésekre, ha kellő nyomás nehezedik a 49ers sokat szidott QB-jére, mert sajnos ilyen esetekben Jimmy G játékában mindig ott van a hiba.

A Los Angeles csak 12-szer gyakorolt nyomást Garoppolora, de a nyomás a legjobbkor jött a negyedik negyed záró perceiben, amikor Aaron Donald, Von Miller és Howard kihasználta a lehetőséget. Donald és Von Miller nyomása alatt a zseb összeomlott és a menekülő Garoppolo lehetetlen helyzetből próbálta megjátszani RB-jét és a labda Howard kezében landolt. Game, set, match. A kulcs mégis az volt, hogy a Rams egysíkúvá tudta tenni a 49ers játékát, szinte teljesen kikapcsolta a korábban remekül működő futójátékot és Jimmy G-t kényszerítette a passzokra és a korábban említett nyomás pedig nehéz helyzetbe hozta a 49ers irányítóját.

A gyakran domináns 49ers futójátékot 2,6 yardon tartották a második félidőben, így Garoppolóra és az O-Line-ra helyezték a passzkísérleteknél a hangsúlyt. A Rams a futásoknál rendre tömte az A és B lyukakat, megakadályozva a dupla húzásokat, kívül pedig a linebackerek és a cornerbackek levadászták a running backeket. Pokolian nehéz úgy futni, ha nyolc vagy kilenc ember van a boxban.

Tekintettel a Bengals támadósorának felépítésére és taktikájára, nagyon hasonló megközelítést várok a Ramstől a Super Bowlban.

Öld meg a futást és helyezz akkora nyomást a támadófalra és Burrow-ra, amit már nem bír el.

A Los Angeles Rams elit passz siettetői a Cincinnati Bengals sokat szidott támadósora ellen áll majd fel. Csak papíron jobbak? Tényleg az életéért fog futni Burrow? Meglátjuk.

Sokszor volt a Bengals támadófala nyomás alatt, Myles Garrett, T.J. Watt, Cameron Heyward, Nick Bosa, Joey Bosa, Jeffrey Simmons, Chris Jones és egy csomó más tehetséges pass rusher döngette már a falakat ebben a szezonban, de valahogy mégis mindig túlélték.

De most, hogy egyszerre lesz ellenük a pályán a liga legjobb védekező játékosa (Aaron Donald), a leendő Hall of Famer és a Super Bowl MVP (Von Miller), valamint Leonard Floyd, akinek 20 sack-je van az első két évében a Ramsszel.

Mindeközben, Ja'Marr Chase-t valószínűleg a játék vitathatatlanul legjobb cornerbackje, Jalen Ramsey őrzi majd, ami azt jelenti, hogy Joe Burrow-nak több időt kellene hagynia a saját támadófalának, hogy biztos lehessen abban, hogy a legjobb célpontja tisztára tudja majd magát játszani.

Azt látjuk, hogy papíron a Rams front 5-je (3–4-es védelmi felállásnál a szélső linebackereket soroljuk a frontba) sokkal jobb erőkből áll, mint a Bengals támadófala, de mit eredményez ez a pálya középső és szélső részein, hiszen akkor csak 6 ember marad az emberezésre és a zónákra? Elég lesz ez Burrow, Chase és Mixon ellen?

A safetyk és a linebackerek közötti terület illetve a szélső linebackerek és a cornerbackek közötti terület lesz az, amit vélhetően háromlépéses passzokból a Bengals támadni fog. Burrow a negyedik helyen végzett a teljes NFL-ben a gyorspasszkoncepciók terén, míg a Rams az alapszakaszban pont ezekből kapta a legtöbb yardot.

Mit tehet ez ellen a Rams? Feladja az 5 emberes pass rush-t és jöhetnek majd a zone blitz-variációk a szélső linebackerektől. Felállnak ugyan a vonalra, de visszalépnek majd a rövid zónákba. Hogy milyen sikerrel azt meglátjuk, de szinte biztos, hogy az elkapó triót a rövid route-okon is le kell majd védekezni.

A Cincinnati Bengals az alapszakaszt a 31. helyen zárta a támadófal blokkolásai tekintetében, mivel a támadósor együttesen csak az esetek 49%-ában tudta megoldani a blokkolói feladatokat. A Miami volt az egyetlen támadósor, amely rosszabb passzblokkolásban volt, mint a Cincinnati.

A Los Angeles Rams az első helyen zárta az alapszakaszt ugyanebben a mutatóban csak ellentétes oldalról. A védősoruk az esetek 53%-ában passzsiettetésben verte meg ellenfelét – ez több mint 12%-kal magasabb a liga átlagánál.

Ami ezt a meccset aggasztóbbá teszi Cincinnati számára, az az, hogy annak ellenére, hogy a szezonban a 31. helyen végzett a passzblokk-győzelem arányában, valójában nem tesztelték őket ilyen szintű front ellen. Burrow-val mindössze három meccset játszott az egész szezonban a top 10-ben szereplő csapatok ellen, ezek a Cleveland, a Las Vegas és a Kansas City.

A Bengals a top 10-es irányítósiettetők ellen szezonátlag top 10 passzonkénti yardátlag 8,9 6,9 pontos passzok aránya 70,4 66,1 irányítómutató 108,3 88,4 TD/interception 34/14 5/4

Burrow számai általában csökkennek, ha nyomást gyakorolnak rá – ami nem különbözik a liga többi QB-jétől, akik nyomás alatt rosszabbul teljesítenek. De a nagy különbség az, hogy mikor hívtak extra siettetést, blitzet ellene. Mert Burrow a liga egyik legjobb QB-je, amikor a blitz ellen passzol – ez a kulcs, hogy a front 5 meg tudja-e oldani extra linebacker vagy cornerback eseleg safety blitz nélkül a feladatát. Mert a fal mögött játszó hat embernek tökéletesen kell zárni a coverage-ket vagy fogni az ellenfél elkapóit egy az egyben. Így jutunk el a safetykhez és Eric Weddle-hez.

2022. január 12-én, visszatért a „nyugdíjból” mert valakivel pótolni kellett Jordan Fullert, aki bokasérülés miatt kihagyja a 2021-es rájátszást, Taylor Rapp pedig az agyrázkódás protokoll miatt nem biztos, hogy játszhat. A rájátszás során felkerült az aktív névsorba, és kilenc szereléssel vezette a csapatot a San Francisco 49ers elleni NFC-bajnoki mérkőzésen, és kulcsszerepe volt a Rams secondaryjében. A Rams Jalen Ramsey névértéke miatt hajlamos arra, hogy kétségbe vonja a zone coverage-ban nyújtott képességét is. Hiába a liga egyik legjobb, ha nem a legjobb egy az egyben védekező cornerback-jéről van szó, mégis ha megnézzük a számokat a Los Angeles csak a 21. helyen áll a passzvédekezés sikerességi arányában. Ez az ára a nagy százalékos 5 emberes pass rush-nak.

Cincinnatiben van egy egészséges WR trió, amely alig várja, hogy megküzdjön a Rams 2 belső linebackerével és 4 fős secondary-jével. Ja'Marr Chase, Tee Higgins és Tyler Boyd együtt 222 elkapásból 3374 yardot szerzett és 24 touchdownt ért el az alapszakasz során.

Ramsey valószínűleg Chase-hez fog szorosan kötődni, de rengeteg lehetősége lesz még így is Burrow-nak arra, hogy támadja a mélységi célpontokat – pláne akkor, ha Rapp még mindig nem tud majd játszani. A belső linebackerekre így Ernest Jonesra és Troy Readerre marad majd a rövid route-on Tee Higgins és Tyler Boyd, míg a közép távoli és távoli passzoknál Darius Williams, Nick Scott és Eric Weddle fogja majd a Bengals elkapóit.

Tehát a kulcs az 5 emberes pass rush a megfelelő időben, a megfelelő zone blitzek hívása és az, hogy Ramsey egy-az egyben le tudja-e venni Chase-t a pályáról.

Mixon tehetségével is számolnia kell majd a Ramsnek, de a futójáték megállításával nem sok gondjuk akadt korábban Donaldéknak, így véleményem szerint csak tökéletes játéktervvel lehet esélye a Bengalsnak illetve egy olyan elemzési képességre, amit már láthattunk tőlük a rájátszás minden meccsén.

Super Bowl-győzelmek

6 – New England Patriots, Pittsburgh Steelers

5 – Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4 – Green Bay Packers, New York Giants

3 – Denver Broncos, Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders, Washington Redskins/Football Team,

2 – Baltimore/Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers

1 – Chicago Bears, New Orleans Saints, New York Jets, Philadelphia Eagles, St. Louis/Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

Super Bowl-szereplések bajnoki cím nélkül

4 – Minnesota Vikings, Buffalo Bills

2 – Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals

1 – Arizona Cardinals, San Diego/Los Angeles Chargers, Tennessee Titans

Super Bowl-szereplés nélküli csapatok

Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans, Jacksonville Jaguars

A két versenyben lévő gárda legutóbbi Super Bowl-szereplése (naptári év szerint)

2019 – Los Angeles Rams (vesztes)

1989 – Cincinnati Bengals (vesztes)

(Borítókép: Aaron Donald, a liga talán legjobb védője – Christian Petersen/Getty Images)