Ráment a bajnoki címre a Bills, ismét örülhet Brady

Tegnap hivatalosan is megnyitott az új ligaév a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokságban, a korábban bejelentett nagy szerződések mellett persze újabbakat is bejelentettek a csapatok.

A szerdai nap nagy kérdése Deshaun Watson sorsa volt, a jogi ügyekben felmentett irányító ugyanakkor még nem döntötte el, merrefelé visz az útja Houstonból.

A szenzációt így a Buffalo Bills jelentette, amely hat évre, 120 millió dollárért szerződtette a Denverrel és most a Los Angeles Ramsszel is bajnok Von Millert. A 33 éves irányítósiettető szerződésének első négy évében 51 millió a garantált tartalom. Jött még a csapathoz a tavalyi bajnok Buccaneers egyik tight endje, O. J. Howard is.

Összességében viszont ez a nap is hozott egy jó hírt Tom Bradynek, ugyanis sikerült megállapodni egyik kedvenc elkapójával, Chris Godwinnal, aki három évre 60 millió dollárért írt alá.

A Tennessee Titans egy év után menesztette a liga legendás elkapóját, Julio Jonest, a Baltimore Ravens újabb remek üzletet kötött az irányítósiettető Za'Darius Smith (35 millió dollár/4 év) megkaparintásával, a Pittsburgh Steelers pedig a Jaguarstól menesztett Myles Jackkel (16/2) erősítette meg linebackersorát.

Ki kell még emelni a Las Vegas Raiders napját is, hiszen három évre, 52,5 millió dollárért szerződtették az NFL-ben eddig 107,5 sacket jegyző Chandlers Jonest, így a frissen hosszabbító Maxx Crosby (94/4) mellett Yannick Ngakoue feláldozhatóvá vált, és Indianapolisba cserélték, ahonnan a cornerback Rock Ya-Sin érkezett helyette.

(Borítókép: Frederic J. Brown / AFP)