Ian egy derbi egy hurrikán és egy sztárválás árnyékában

Lesz egyáltalán meccs? NFL a hurrikán árnyékában

Nem mondhatni, hogy ne választottunk volna karcosan mérkőzést, hiszen az indulás előtti hét közepén érkezett meg az Ian hurrikán Florida partjaihoz hatalmas pusztításokat végezve, és több mint kérdésessé vált, hogy egyáltalán játszhat-e hazai pályán a Tampa Bay Buccaneers.

A Chiefs elleni mérkőzést megelőző felkészülés során Miamiban készülő Kalózok végül maradhattak Tampában, de ebben nem volt sok köszönet, Patrick Mahomesék darabokra szedték a védelmet és simán nyertek.

Ezzel viszont gyakorlatilag biztossá vált, hogy a hétfői indulásunk nem ütközik akadályokba, sikerült is gond nélkül kijutni, és igazából néhány kidőlt táblán, pár felborult tereptárgyon, egy meghajolt villanypóznán kívül a Miamiba tartó kirándulás kétszer négy és fél órás utazása során sem láttunk egyik úton sem jelentősebb károkat.

A meccs lesz egyáltalán a fókuszban? Csoportrangadó egy válás hátterében

A másik fő téma a meccs előtt Amerika álompárjának házassági kálváriája volt, az említett úton félóránként bemondták a hírekben, hogy Tom Brady és Gisele Bündchen egyaránt válóperes ügyvédet fogadott, miután házasságuk menthetetlenül zátonyra futott – minden alkalommal kiemelve, hogy még ugyanakkor semmi sem hivatalos.

Aligha véletlen a szóhasználat, hiszen a hírek szerint azért mérgesedett el végleg a viszony, mert az irányító rövid (de nem hivatalos) visszavonulása után mégis inkább úgy döntött, hogy visszatér a pályára, ez pedig már sok volt a korábbi szupermodell számára, aki megelégelte, hogy a családi ügyeket teljesen háttérbe helyezi minden idők legsikeresebb amerikai futballistája.

Közösségi élmény a meccsre járás – taps jár a rivális szurkolóknak

Amerikában a mérkőzésre járásnak csak egy része maga a találkozó helyszíni megtekintése, kis túlzással az ezt felvezető tailgate party is ugyanolyan fontos esemény, melyre családostul kilátogatnak a helyiek, hogy sütögessenek a parkolóban, és közösségi életet éljenek.

Kerti parti egy NFL találkozót megelőzően

Nem nagyon kell attól tartani, hogy a rivális szurkolókkal kapcsolatos összetűzésekbe bonyolódna a rendezvény, a stadionokon belül a két csapat drukkerei gyakran egymás mellett ülve élvezik a találkozókat, a legkisebb atrocitások nélkül.

Itt a floridai összecsapás előtt olyannyira kedélyesek voltak a népek, hogy konkrétan megünnepelték az Atlantából érkező táncos kedvű hölgyet, akinek hangulatához a zenekar és a cheerleadercsapat stadion előtti kis előadása is hozzátette a magáét.

Miután mindenki végzett a sütögetéssel, evés-ivással, elindult a tömeg a lelátókra, hogy várja a meccs kezdetét.

Zenekari bemutató az NFL meccs előtt

Lesz-e izgalom? Lesz-e mindkét oldalon értékelhető teljesítmény?

Ami a Buccaneerst illeti, gyengén kezdte az idényt a sok sebből vérző támadósor, de a védelem kifejezetten kevés pontot engedve két sikerhez így is hozzá tudott járulni (19–3 Dallasban és 20–10 New Orleansban), a Packers ellen már zakó lett az eredmény (12–14), a Chiefs ellen pedig hiába tértek vissza a hiányzó támadók (Mike Evans eltiltás, Chris Godwin és Julio Jones sérülés után), a szerzett 31 pont is csak kozmetikázásra volt elég.

Míg a Buccaneers mindenhol top 5-ös, de inkább top 3-as csapat volt az idény előtt, a Falcons esetében mindenki a legrosszabb öt gárda közé várta a Matt Ryan-érától elbúcsúzó Atlantát. Ehhez képest csak a „szokásos” botrányos leolvadás (26–10-ről 26–27) miatt nem lett meg a Saints elleni szezonnyitó, majd a bajnok Rams otthonában 3–28-ról majdnem felállt a csapat, végül 27–31 lett az eredmény.

Nem lehet elmenni előbbi szám mellett, hiszen minden idők legnagyobb Super Bowl-fordításán Tom Brady vezetésével a New England épp 3–28-ról nyert az Atlanta Falcons ellen...

Ezzel viszont ezúttal megindultak felfelé Marcus Mariotáék, a Seahawks (27–23) és a Browns (23–20) ellen is nyertek, így riválisukhoz hasonlóan 2–2-vel várták a meccsek.

Döcögős kezdés után hazai henger – gála lesz?

A találkozón Tom Bradyék kapták meg először a labdát, de gyorsan le is kellett vonulniuk a pályáról, más kérdés, hogy Mariotáék is így tettek. A második próbálkozásra már mindkét csapat jóval biztatóbb támadójátékot mutatott be, de hiába jutottak a Kalózok az ellenfél vörös zónájába, itt negyedik kísérletre sem sikerült megtenni a szükséges egy yardot, a Sólymok ötperces próbálkozása pedig összességében csak arra volt jó, hogy jobb helyzetből rúghassanak, illetve a házigazda rosszabb pozícióból induljon.

Harmadjára viszont már a 88 yardos táv sem akadályozta a vendéglátókat, Brady az újonc tight end Cade Ottont gyakran bevonva vezette övéit a célterület felé, Mike Evans és Chris Godwin is bemutatott egy fontos elkapást, majd Leonard Fournette vitte be egy yardról a tojást – szólhattak az ágyúk, méghozzá igencsak hangosan: még a stadion másik felében is meglepi az embert, ha nem számít egy-egy „robbanásra”.

A félidő további része is a tavalyi bajnokról szólt, egy 84 yardos támadósorozat végén közeli mezőnygóllal növelte előnyét a Buccaneers, a nagyszünet előtt pedig a Falcons 52 yardról elrontott rúgását is megbosszulta Ryan Succop (13–0).

A második félidő elején ráadásul újra megakadt a Falcons támadósora, nem úgy Bradyéké, a hazaiak Mike Evans elkapása után még videózást követően sem ünnepelhettek, Fournette viszont egy yardról már mindenképpen érvényes touchdownt szerzett, a sikeres kétpontossal pedig már 21–0-t mutatott az eredményjelző – érett a gála.

Az árak a földön járnak – már mihez képest persze

A szünetben gyakorlatilag az egész stadion elment az újratölthető poharakkal újabb adag üdítőkért és popcornokért – így tekintve az adókkal nagyjából 11 dollár/főre kijövő folyadék már lényegesen biztatóbb képet fest, mint a stadion előtt 45 dollárra kijövő két sör és egy ásványvíz kombinációja, de azzal azért számolni kell, hogy az Egyesült Államokban nem feltétlenül a magyar pénztárcákhoz igazítják az árakat.

A hidratálásra viszont mindenképpen szükség volt, hiszen a hivatalos adatok szerint 28 fok volt árnyékban, más kérdés, hogy az viszont egyáltalán nem akadt, így konkrétan rákvörös lett mindenki a meccs végére.

Miután a kilátogató 68 299 ember zöme végzett a mosdószünettel is, megindult visszafelé a nép a lelátókra, hogy figyelje a folytatást.

A negyedik negyedre megérkezett a Falcons, izgalmas lett a rangadó

Mint feljebb jeleztük, ez egy újabb Buccaneers-touchdownnal következett be, de hiába a sokadik Falcons-punt, ezt követően ledobta a vasmacskát a Kalózsereg.

A hazai támadósort egymás után háromszor is rögvest (3 and outtal) leparancsolta a pályáról a vendégvédelem), ezeket pedig Avery Williams 8 yardos futásával, majd Mariota Olamide Zaccheaus adott 19 yardos TD-passzával büntette az Atlanta, ráadásul utóbbit követően kétpontosra ment sikeresen a Falcons, ami azt jelentette, hogy még egy touchdownnal a vendégek megfordíthatták volna a meccset (21–15)!

A régóta nem látott Buccaneers-offenzíva viszont ekkor újra előlépett, és bár egy vitatható játékvezetői ítélet sem ártott a haladáshoz, végül le is zárta a meccs hátralévő időszakát.

Bradynek ezzel tovább él az elképesztő sorozata, 2002 óta nem fordult elő, hogy egymást követő három meccsen is vesztesen hagyja el csapata a találkozót, és bár a Buccaneers azért a negyedik negyedes teljesítményére nem feltétlenül lehet büszke, összességében megérdemelten nyerte meg a meccset,és tett újabb lépést a csoportelsőség megvédése felé.

Az immár 46. életévét taposó irányító 351 passzolt yarddal jelezte, hiába volt az előző idényekhez képest gyengébb a rajt, továbbra is felesleges őt leírni.

