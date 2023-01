Az utolsóból az első? Újabb hollywoodi tündérmese a szemünk előtt!

Brock Richard Purdy nem sokkal a 2000-es évek előtt, 1999. december 27-én az arizonai Queen Creekben (magyarul hangzatosan királynő patakra fordítható) született Shawn és Carrie Purdy középső gyermekeként.

Valódi sportolócsaládról beszélhetünk esetükben, hiszen nővére, Whitney softballozott az egyetemen, öccse, Chubba pedig hozzá hasonlóan az egy köpésre lévő Perry középiskolában vált irányítóvá, mielőtt a Florida State egyetem elcsábította őt (ahonnan amúgy már Nebraskába került, de ez egy másik sztori).

Mai cikkünk főszereplője az újnak számító gimit igyekezett felrakni a futballtérképre, középiskolai éveit 27–13-as mérleggel zárta, több fórumon is gyűjtött be év játékosa kitüntetést, mielőtt háromcsillagos (ötös skálán közepes) reménységként az Iowa State egyetemre iratkozott be.

Eredetileg harmadik számú irányítóként számoltak vele, de Kyle Kempt sérülése és Zeb Noland gyenge játéka után végül csak átvette a karmesteri pálcát, nyolc meccsen kezdve az NCAA hatodik legjobb irányítómutatóját összehozva segítette a Cyclonest.

Második idényében akadt 435, és sulirekordot jelentő 510 összyardja is a lábon is veszélyes fiatalnak, aki 12 egymást követő meccsen kiosztott TD-passzal ugyancsak Iowa State-csúcstartó lett. A konferenciában 3982 yardot és 27 TD-t passzolt, összesen 35 hatpontosig jutott, ami George Amundson 41 éves helyi elsőséget jelentő 24-es termését alaposan a háttérbe szorította.

Juniorként a Cyclones történetének holtversenyben legjobb, 9–3-as mérlegéhez segítette csapatát, amely volt a kilencedik is a nemzeti rangsorban, ami 1895 óta a legjobb mutatója volt. Végzős évében a pozitív mérleg negyedszer is meglett az irányításával, meglepetés sikert arattak a nyolcadikként rangsorolt Oklahoma State ellen (307 yardig jutott), de összességében azért jobb idényben reménykedtek az idényt hetedik helyen kezdő gárdánál.

Így érkeztünk meg a 2022-es játékosbörzéhez.

Ahol aztán ott volt az alulméretezett emberünk (a profi követelményekhez képest alacsony, alig 185 centire nőtt, rövid karokkal, ami azért a mélységi passzjátékban nem túl vonzó kombináció), akiről kiderült, hogy a robbanékonyság véletlenül sem jellemzi, oldalirányú agilitása gyenge, viszont legalább egészen fürge és gyors.

Brock Purdy is a QB prospect in the 2022 draft class. He scored an unofficial 4.27 RAS at the Combine out of a possible 10.00. This ranked 477 out of 831 QB from 1987 to 2022. (Agilities added) https://t.co/3X4ABV6zD8 #RAS via @Mathbomb pic.twitter.com/tAt9COOY0q