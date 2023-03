A 26 éves játékost a 2018-as játékosbörze első körének végén kaparintotta meg a Baltimore Ravens, ahol már az első év végére berobbanni látszott, 2019-ben pedig a liga legértékesebb játékosának is megválasztották, miután 3127 passzolt yardja és 36 TD-átadása mellett 1206 futott yarddal új irányítórekordot állított fel, és még volt hét hatpontosa a talajon is. Az együttes 13–2-es mérleget ért el abban a kiírásban irányításával, de ezúttal is rögvest a kiesés jött a rájátszásban.

A következő idényben is elérte az 1000 futott yardos határt, és meglett az első playoffsikere is, de ezt nem követte újabb azóta sem, az előző két szezonban pedig egyaránt csak 12 találkozón tudott pályára lépni a 17-ből.

Az együttes tavaly után idén is franchise taggel próbálta magához láncolni Lamar Jacksont, ami ugyan posztja top 5 fizetésének az átlagát hozhatja neki, viszont csak egy évre szól, márpedig minden játékos szeretne hosszú távú egyezséget kötni a jövője bebiztosítása érdekében.

Hétfőn az irányító bejelentette, hogy csapatától azt kérte, hogy cseréljék el.

A letter to my Fans



I want to first thank you all for all of the love and support you consistently show towards me. All of you are amazing and I appreciate y'all so much. I want you all to know not to believe everything you read about me. Let me personally answer your questions