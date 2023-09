Október végén ismét Magyarországra érkezik a cseh válogatott

Névrokonok, testvérek és a nagy visszatérő

Érdekesség, hogy az idei keretben is találunk „névrokonokat”, hiszen Hegedűs Mátéból és Tóth Leventéből is kettő van. Arra is volt már példa, hogy testvérek szerepeltek a magyar válogatottban, erre most az első összetartáson biztosan lesz lehetőség, miután a védőknél Gráber Balázs, a támadóknál Gráber Zoltán kap lehetőséget a bizonyításra – írja a Magyar Amerikaifutball-szövetség.

Az elvárásoknak megfelelően visszatér a magyar bajnok Budapest Wolves irányítója, Bencsics Márk. Ez pedig azt jelenti, hogy idén is négyen küzdenek meg majd azért a két helyért, amely a meccskeretbe kerülést eredményezheti. A névsort elnézve, bárki is léphet majd pályára kezdőként, az elkapósort elnézve igen szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a rutin és a fiatalság is képviselteti magát.

Továbbá két olyan játékos is bekerült, akik egyszer már visszavonultak, így az előző klubszezont Bak Csaba és Szatmári Dániel is egyaránt kihagyták, most viszont „nyomtak egy Tom Bradyt” és újra magukra húzzák a címeres mezt.

A neheze viszont csak most következik, miután szeptember 16-17-én újabb 4 edzés vár a játékosokra, akiknek addigra álmukból felébredve is tökéletesen kell ismerni a playbookot, amelyet a két új koordinátor, Andres Fernandez és Hanó Péter megálmodtak.

A keretszűkítés mindig egy izgalmas dolog. Egyrészről nem kellemes érzés megmondani a srácoknak (akik a lelküket kitették az edzéseken), hogy a továbbiakban nem számítunk a munkájukra, másrészről viszont megnyugtató érzés is egyben látni a keretet, akikkel tovább dolgozunk. Az idei 75 fős bő keret kialakításánál is volt persze néhány kérdőjel, esetenként nehéz döntéseket is meg kellett hoznunk, de ez így természetes. A végeredmény tekintetében arra törekedtünk, hogy a döntés abszolút szakmai alapú legyen, félretéve minden személyes preferenciát, hiszen a dolgunk az, hogy október 29-re az elérhető legjobb mérkőzéskeretet állítsuk össze

– idézi a szövetség közleménye Sződy Ferenc szövetségi kapitányt.

Így jutottunk el idáig

A mieink a csoportkörben 41–0-ra kikaptak Ausztriában (ezzel ért véget egy hétmeccses győzelmi szériánk, mely során feljutottunk az elitbe), majd a franciák elleni védelmi csatában 9–2-re maradtunk alul.

Ellenfelünk Finnországtól (10–42) és Dániától (40–45) kapott ki, így került az alsóházi rájátszásba, ahol a magyar csapat automatikusan döntőssé vált, mivel az oroszokat kizárták a sorozatból.

A csoportelsők erejét mutatja, hogy épp Ausztria–Finnország mérkőzést rendeznek a döntőben, előbbi négy érem után először lehet Európa-bajnok, utóbbi pedig az 1985 és 2000 között nyert öt arany után szerezhetnek újabbat.

Érdekesség, hogy épp a cseh válogatott ellen játszotta el mérkőzését a magyar válogatott, 2015. szeptember 27-én 26–7-re győztek a vendégek a budapesti Építők Stadionban, majd 2018 októberében a Három Nemzet Kupáján a szlovákok 61–0-s kiütése után az Új Hidegkuti Stadionban visszavágtunk mostani riválisunknak, 23–15 lett a vége.

AMERIKAI FUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG

A 9. HELYÉRT

14.00: Magyarország–Csehország

október 29., Budapest Rugby Center