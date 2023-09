A zöld Sasok legyűrték a lilákat

Második meccsét is megnyerte az idényben a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság legutóbbi évadában döntős Philadelphia Eagles, a 2. forduló csütörtöki rangadóján 34–28-ra győzött a Minnesota Vikings ellen.

A Super Bowlon a Chiefsszel szemben alulmaradó együttes az NFL nyitányán a New England Patriots ellen álomszerű rajtot követően nyögvenyelősen húzta be a győzelmet, és kicsit ez a meccs is hasonlított erre.

Mert bár a négy labdát is elveszítő Minnesota Vikings a második negyed elején még vezetett 7–3-ra, a 259 futott yardig jutó házigazda az első félidő utolsó szűk három és a második félidő első bő négy percében összesen 24 pontot szerzett, gyakorlatilag eldöntve a meccset (27–7).

Mielőtt nagyon hátradőlhettek volna a hazai szurkolók, jött DeVonta Smith 63 yardos TD-elkapására Jordan Addison 62 yardos válasza, majd K. J. Osborné is, így hirtelen már 27–21 volt az állás.

A meccsen 175 futott yardig jutó D'Andre Swift közeli touchdownjával azért lezárta az érdemi kérdéseket a Philadelphia, a Vikings erejéből még T. J. Hockenson második hatpontos elkapásával a szépítésre futotta (34–28).

A Minnesotában Kirk Cousins 364 yardig és 4 TD-passzig jutott, de egyszer ő is eladta a labdát, Jalen Hurts dobott ugyan egy interceptiont, de 193 passzolt és 35 futott yardja mellett 3 TD-t (egy passzolt, kettő futott) szerzett.

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2023-as idényét? Baltimore Ravens

Buffalo Bills

Cincinnati Bengals

Dallas Cowboys

Kansas City Chiefs

New England Patriots

Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers

más

(Borítókép: Jalen Hurts a Minnesota Vikings-Philadelphia Eagles mérkőzésen 2023. szeptember 14-én. Fotó: Cooper Neill / Getty Images)