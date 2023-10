Már a harmadik egymás elleni ütközetére készült a két válogatott, a mieink 2015-ben épp a mostani rivális ellen debütáltak (sima 26–7-es vereséggel), majd a Három Nemzet Kupáján visszavágtak Bencsics Márkék, akik ezzel megnyerték a 2018-as tornát.

Ezúttal a magyar csapat első A csoportos Európa-bajnokságának helyosztóján feszültek egymásnak a felek, szépen telt is a jó időben, mintegy 20 fokban a Kincsem Park lelátója már jóval a kezdés előtt. Ahogyan azt már megszokhattuk, a tengerentúli profiliga, az NFL nagyjából minden együttese képviseltette magát egy mez, sapka, póló vagy cipő formájában, de így is a magyar válogatott színösszeállítása volt a leggyakoribb látvány a létesítmény területén. Így például egy szépen kifestett úriember arcán is.

„A válogatott főkolomposaként minden mérkőzésen kint vagyok, és csináljuk a hangulatot. Hogy mit várok a mai meccstől? Szerinted?! De komolyra fordítva, legyen jó meccs” – mondta kérdésünkre.

Akadt olyan válogatottmezes drukker, aki csak mostanában szembesült vele, hogy ebben a sportágban van nemzeti együttesünk.

Sógorommal beszélgettünk még a szerbek elleni foci-Eb-selejtező kapcsán, és mondta, hogy ő jön ide, úgyhogy kijöttem én is, hátha megszeretem

– felelte, és nem is tudtunk erre mást mondani, csak azt, hogy legyen így!

23 Galéria: Magyarország hatalmas győzelmet aratott Csehország felett Fotó: Szollár Zsófi / Index

A találkozó előtt Buday Zoltánt, a Pro Football Focus szakíróját is faggattuk az esélyekről, ő kiemelte, hogy sokat nyomott a latban, hogy az előző mérkőzésünkön hamar kidőlt a csehek irányítója.

„Alapvetően rutinosabb az ellenfél, kicsit előrébb jár náluk a sportág, de a hazai pálya és a közönség talán ezt kiegyenlítheti” – vélekedett a szakíró.

A hangulatra amúgy már a meccs előtt sem lehetett panasz, ugyanúgy megjelentek az amerikai elemek és gyorsételek, mint a honi focinézések alapfelszerelésének számító tökmag és szotyi. Izzították a dobokat, dudákat, kereplőket, mindenki készen állt a meccsre.

Parádés védekezés, néhány hiba ellenére a magyar pontok is megérkeztek a szünet előtt

A pénzfeldobást a mieink nyerték, de inkább a második félidei kezdést választották, így a csehek kapták meg először a tojáslabdát. Remekül indított a hazai védelem, villámgyorsan leparancsolta a riválist a pályáról, de hiába indult ígéretesen a magyar offenzíva, egy szabálytalanság miatt a félpályánál megrekedt a támadás.

Az újabb sikeres védekezés után viszont gyakorlatilag ugyanonnan folytathatták Bencsics Márkék, és szépen haladtak is egészen a célterület kapujáig. Ott sajnos nem jött össze a touchdown, sőt a mezőnygólkísérletbe is hiba csúszott, a pontatlanul feladott labda megakadályozta a pontszerzést.

De ez sem vette el a magyar válogatott lendületét, az újabb két jó védekezés (merthogy közte a puntnál elejtettük a labdát, még egy esélyt adva a cseheknek) után magabiztosan meneteltek előre, és

Bencsics Márk a válogatottságtól ezzel a meccsel búcsúzó Czirók Mártont találta meg TD-passzal. Az extra pont kimaradt, így maradt a 6–0.

A félidő végéhez közeledve még egyszer visszakapták támadóink a lehetőséget, és egy bravúros menekülést követő Bencsics–Czirók-összjáték után maradhattunk is a pályán. Utóbbi nem sokkal később egy bravúros egykezes elkapást is bemutott, 15 másodperccel a vége előtt pedig jött a második magyar pontszerzés:

Bencsics célterületre ívelt labdáját ezúttal Tóth Nándor húzta le, így a szünetre 13 pontos előnnyel mehettünk (13–0).

A második félidőben jött a gála – és egy csúnya sérülés

Ráadásul az újabb támadás lehetősége is érkezett, Tóth Nándor hatalmas játékával pedig a célterület közelébe érkezett az együttes, harmadik kísérletre viszont Benedek László hiába érezte már kezei között a TD-t, egy remek védekezés mezőnygólkísérletre kárhoztatta az együttest, Storcz András pedig 16–0-ra növelte az előnyt.

A játék ezt követően is a mieink kedve szerint alakult, a következő támadásnál viszont Madaras Erik szenvedett csúnya sérülést, hordágyon kellett levinni a pályáról. Szerencsére felemelte a hüvelykujját a jelenetsor végén, jelezve, hogy talán nem akkora a baj.

Az akciót a futó Ráthony Kende elkapott touchdownja zárta le (23–0), a negyedik negyedet pedig egy elejtett labdát követő Regan Jebrai-visszahordás indította, máris harminc volt közte (30–0)!

Innentől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy legalább a szépítés összejön-e a cseheknek, erre végül semmilyen valós esély nem kínálkozott, miközben a mieink újabb közeli mezőnygól-lehetőséget rontottak el (illetve a legvégén Tóth Nándor újabb TD-elkapását támadószabálytalanság miatt elvették), így nem nőtt jobban a differencia.

A magyar csapat ezzel a kiütéses sikerrel a kilencedik helyen fejezte be első A csoportos Eb-szereplését, és 2–1-re javította mérlegét a debütálása során felülkerekedő Csehországgal szemben.

Remek alapot adott nekünk, hogy a védelem ennyire magabiztos volt, és ennyire jól játszott. Amikor egy védelem így működik, a támadósornak is sokkal könnyebb a dolga, hiszen nem kell nagyon kockáztatnia. Támadóoldalon már az első percekben is láttuk, hogy tudunk haladni, de sok hiba csúszott a befejezésekbe, aztán szép lassan összeállt, és tudtunk élni a lehetőségekkel

– mondta a mérkőzést követően Bencsics Márk a kérdésünkre.

A folyatással kapcsolatban elmondta, egyelőre csak élvezni akarja a sikereket, és majd a családdal közösen eldöntik, meddig tart az amerikaifutball-pályafutása.

A csoportgyőztesünk lett az Európa-bajnok

A mieink a csoportkörben 41–0-ra kikaptak Ausztriában (ezzel ért véget egy hétmeccses győzelmi szériánk, mely során feljutottunk az elitbe), majd a franciák elleni védelmi csatában 9–2-re maradtunk alul.

Ellenfelünk Finnországtól (10–42) és Dániától (40–45) kapott ki, így került az alsóházi rájátszásba, ahol a magyar csapat automatikusan döntőssé vált, mivel az oroszokat kizárták a sorozatból.

A CSOPORTELSŐK EREJÉT MUTATJA, HOGY ÉPP AUSZTRIA–FINNORSZÁG-MÉRKŐZÉST RENDEZtEK A DÖNTŐBEN, ELŐBBI NÉGY ÉREM UTÁN ELŐSZÖR lett EURÓPA-BAJNOK, miután a fináléban 28–0-ra kiütötte riválisát.

A bronzérmet a címvédő olaszok szerezték meg, a 2021-es döntő „visszavágóján” 26–7-re verték Svédországot.

Amerikaifutball-Európa-bajnokság, helyosztók

A 9. helyért

Magyarország–Csehország 30–0 (0–0, 13–0, 10–0, 7–0)

Budapest Rugby Center, Kincsem Park, 2740 néző

A magyar pontszerzések: Bencsics Márk–Czirók Márton (6–0), Bencsics Márk–Tóth Nándor (13–0), Storcz András-mezőnygól (16–0), Bencsics Márk–Ráthonyi Kende (23–0), Regan Jebrai fumble után visszahordott (30–0)

Döntő

Ausztria–Finnország 28–0



Bronzmérkőzés

Olaszország–Svédország 26–7

