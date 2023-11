A tanítvány visszatért Amerikából, és letarolta Európát

Idei ötödik, egyben utolsó európai mérkőzésére készül a tengerentúli profi amerikaifutball-liga, vagyis az NFL, amelynek népszerűsége továbbra is az egekbe szökik.

Hiszen hogyan is máshogy lehetne elkönyvelni, ha nem elsöprő sikerként, hogy a frankfurti mérkőzésekre 1,5 és közel 3 millió jegyigénylés érkezik az alig 50 ezres stadionba.

Azt alighanem mindenki tudja, hogy a játék alapjait Európában kell keresni, de ahhoz képest, hogy a rögbi hivatalosan csak 1863-ban vált külön a labdarúgástól, 1869-ben már játszottak amerikaifutball-meccset is, utóbbi sportág pedig azóta is folyamatos változásban van, a népszerűsége viszont, úgy látszik, töretlenül nő kontinensünkön is.

Ezt jól jelzi, hogy a kezdeti idényenkénti egy londoni mérkőzést idővel kettőre, majd háromra növelték, majd megjelent a német piac is, de még itt sem állna meg a liga, a hírek szerint már (többek között) Spanyolország is a radaron van.

A hatszoros bajnok New England Patriots 2009 és 2012 után harmadszor látogat el a földrészünkre, a kétszeres Super Bowl-győztes Indianapolis Colts pedig 2016 után másodjára. A történelem a Hazafiak sikerét vetítené előre (2–0 és 0–1), a forma viszont egyértelműen a Csikók mellett szól.

