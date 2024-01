A bajnok kiszenvedett csoportelsőséggel csúszott át 2024-be

Patrick Mahomesék már karácsonykor is megünnepelhették volna az újabb csoportelsőségüket, akkor azonban a rivális Raidersnek ajándékozták a sikert – lehet ezt szó szerint is értelmezni, hét másodperc alatt két labdát is adtak a védőknek, amiből egyaránt TD-t szerzett a Las Vegas, amely így érdemi támadójáték nélkül is megnyerte a meccset.

A Cincinnati elleni párharcok az elmúlt évek leglátványosabb ütközetei közé tartoztak, de Joe Burrow sérülése és a bajnok Chiefs döbbenetes visszaesése miatt azért a magyar idő szerint még szilveszter este elkezdődő, de az újévben végződő meccsel szembeni várakozások ezúttal visszafogottabbak voltak.

Az összecsapáson Jake Browning irányításával is jobban kezdett a Bengals, a második negyedben 17–7-re vezetett, ezt követően viszont már nem tudott pontot szerezni, a Chiefs pedig a találkozó eleji Mahomes–Pacheco TD után Harrison Butker hat (!) mezőnygóljával szépen lassan megnyerte a meccset (25–17).

Sikerével a Chiefs bejutott a playoffba, a Ravens viszont már készülhet is a második fordulóra, mivel a wild card körben pihenhet. A Baltimore az AFC csúcsrangadóját edzőmeccsé silányította, Lamar Jackson (18/21 321 yard, 5 TD) vezérletével 56–19-re verte a Miami Dolphinst, így 13–3-ra javította mérlegét.

Az NFC-ben is megvan a pihenő kiléte, a San Francisco 49ers Brock Purdy (22/28 230 yard, 2 TD) irányításával 27–10-re megverte a Washington Commanderst, 12–4-es mutatóját pedig már nem lehet utolérni.

A Super Bowl-résztvevő Philadelphia Eagles nagy valószínűséggel elbukta a csoportelsőségét, miután a gyengécske Arizona Cardinals idegenben 35–31-re legyőzte a Sasokat, akiknek így a Giants legyőzése mellett az is kellene a divízió behúzásához, hogy a Washington megverje a Dallast.

Az Amerikai főcsoportban playoffba jutott már a Ravens, a Dolphins, a Chiefs és a Browns, jelenleg még a Jaguars, a Bills és a Colts áll továbbjutásra, a Nemzeti konferenciában pedig a 49ers–Cowboys–Lions–Eagles–Rams-ötös készülhet a folytatásra, és ha most lenne vége, akkor a Buccaneers és a Packers lenne még a wild card körben.

Közben azt is megtudhattuk, hogyan alakul az utolsó forduló menetrendje, szombaton 22.30-kor az utolsó szalmaszálba kapaszkodni próbáló Steelers (9–7) a Ravens otthonába látogat, majd 2.15-től a Colts (9–7) és a Texans (9–7) vív meg egymással.

Ha a Pittsburgh győz, és ez a meccs döntetlen (erre azért nagy tétet ne rakjunk, ebben az idényben egy döntetlen sem volt még), vagy ha ezt követően az alapszakasz utolsó meccsén a Dolphins otthon megveri a Billst, akkor a hatszoros bajnok még életben maradhat.