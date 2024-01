A Bills lenyúlta a csoportgyőzelmet, rájátszásba csúszott a Packers és a Steelers

Véget ért a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 2023–2024-es idényének alapszakasza, kialakult a playoff menetrendje is.

A hétvége legnagyobb sztoriját a Pittsburgh Steelers szolgáltatta, amely Diontae Johnson negyedik negyedben szerzett 71 yardos touchdownjának köszönhetően 17–10-re legyőzte az első helyet már bebiztosító, így sztárjait pihentető Baltimore Ravenst.

Még ez sem lett volna elég a playoffba jutáshoz, a Titans Jaguars elleni sikere viszont egyúttal a Billst is a kieséses szakaszba juttatta. Ha pedig már így volt, a Buffalo az alapszakasz utolsó meccsén megverte Miamiban a Dolphinst, ezzel egészen a 2. kiemelésig száguldott.

Az AFC Déli csoportját így a Colts–Texans-meccsen drámai végjátékban diadalmaskodó Houston húzta be, Nico Collins 195 elkapott yarddal vetett véget az indianapolisi reményeknek.

Az NFC-ben is pihentetett, és kikapott az első kiemelt, a 49erst a végén verte meg a Rams egy igazából semmiről sem döntő meccsen, ezzel viszont összejött a Lions–Rams-meccs, amelyen Matthew Stafford és Jared Goff is volt csapata ellen irányíthat.

Playoffba jutott a Carolinát 9–0-ra legyőző Tampa Bay is, ellenfele az idény végére teljesen összeeső és a Giantstől is kikapó Eagles lesz, a hetedik helyre pedig a Green Bay Packers futott be.

Az NFL rájátszásának menetrendje

wild card kör

AFC

szombat 22.30: Houston Texans (4.) – Cleveland Browns (5.)

vasárnap 2.00: Kansas City Chiefs (3.) – Miami Dolphins (6.)

vasárnap 19.00: Buffalo Bills (2.) – Pittsburgh Steelers (7.)

pihenőhéten: Baltimore Ravens (1.)

NFC

vasárnap 22.30: Dallas Cowboys (2.) – Green Bay Packers (7.)

hétfő 2.00: Detroit Lions (3.) – Los Angeles Rams (6.)

kedd 2.00: Tampa Bay Buccaneers (4.) – Philadelphia Eagles (5.)

pihenőhéten: San Francisco 49ers (1.)

A rájátszás összes mérkőzését élőben közvetíti az Arena4.

