Péntek hajnalban az előszezon mérkőzéseivel ténylegesen is visszatért az amerikai sportok leginkább várt eseménye, az amerikaifutball-szezon. Az amerikai profi liga, az NFL évről évre egyre nagyobb pénzt mozgat meg, a körülötte lévő felhajtással pedig bármit el lehet adni. Az, hogy közben játszanak is, ma már szinte másodlagossá vált.

Hivatalosan ugyan augusztus elsején, a hírességek csarnokába újonnan bejutottak évi avatójával és az ezen lejátszott mérkőzéssel (a Chicago Bears „c csapata” legyőzte a Houston Texans cserejátékosait) vette kezdetét az észak-amerikai profi liga, az NFL idei szezonja, ám ténylegesen, az összes csapat belépésével a mostani hétvégén rajtolt el a játék, noha ez még mindig csak előszezon, a legnagyobb sztárok mindössze perceket, vagy egyáltalán nem is játszanak. Az ő bevetésükre majd szeptember elejéig kell várni, az alapszakasz rajtjáig, mindenesetre a mostani is jó alkalom arra, hogy áttekintsük a sportok legnagyobb pénzgyárát, az amerikai futballt.

Show és máz

Az NFL ugyanis már régóta nem csak a játékról és a játékosokról szól, hanem a körülötte lévő felhajtásról és pénzmozgásokról. Sőt, ez valójában már korábban is igaz volt a ligára. Ennek ellenére is észveszejtő belegondolni, hogy az NFL évente mennyi pénzt termel. A 2023-as szezonban például a teljes tévés bevétele a ligának 12,4 milliárd dollár volt a SportBusiness éves jelentése alapján.

Csak összehasonlításul: tavaly is a „hagyományos” futball termelte a legtöbb pénzt, a jogdíjakból összesen 19,183 milliárd dollár folyt be, viszont ebbe minden liga és sportesemény beletartozik, a Bajnokok Ligájától a Premier League-en át a magyar bajnokságig. Az NFL viszont egyes-egyedül, mindössze 32 csapattal áll ilyen vaskos lábakon. Ráadásul a szponzori pénzek ebbe még bele sem tartoznak, hiszen a ligának több mint három tucat kizárólagos szerződése van italgyártókkal, telekommunikációs cégekkel, szállítási vállalatokkal, fogadóirodákkal és egyéb társaságokkal.

Ez pedig tényleg csak a felhajtásnak köszönhető, amely a következő években csak fokozódni fog.

Bevonzani a fiatalokat

Az előző évtized végén pedig már sokan kongatták a vészharangokat, hiszen a liga folyamatosan vesztett nemcsak a helyszíni, hanem a televíziós nézők számából is. A fiatalok körében nehezen talált utat magának a sportág, így meglehetősen drasztikus lépésekre szánták el magukat a liga irányítói, ráadásul tavaly óriási segítségükre volt egy világsztár, de erről később. A 2023-as szezonban átlagosan közel 18 millió amerikai követte az NFL-meccseket, amely a legmagasabb szám 2015 óta és 1995 óta pedig a második legmagasabbnak számít. A liga régóta próbálkozott a hét több napját lefedni, az elmúlt évtizedekben bevezették a hétfő és csütörtök éjjeli rangadókat, de ha nem két kifejezetten jó passzban lévő csapat játszott, akkor ezek nézettsége igencsak bezuhant.

A csütörtök esti focimeccsek (Thursday Night Football, TNF) „kiárusításával”, azaz a streamingszolgáltató Amazon Prime-nak való átengedésével tömegeket voltak képesek leültetni a tévé elé. 2023-ban átlagosan 11,86 millió néző követte ezeket a hétköznapi meccseket, amely 24 százalékos növekedést jelentett az előző szezonhoz képest. Ráadásul a fiatalokat is sikerült ezzel a húzással megfogni, a hagyományos, kábeltévés közvetítésekhez képest, a streaminges átlagéletkor közel hét évvel volt fiatalabb (55,4 helyett az Amazonon 48,5 volt a nézők átlagos életkora) – írja az ESPN.

A számokon még tovább javíthat a liga és a Netflix idei megállapodása: a legnépszerűbb streamingszolgáltató a karácsonyi időszakban kapott meg két kiemelt meccset is, amelyekért egyenként 75 millió dollárt fizetnek be az NFL kasszájába. Szakértők szerint 10-15 év múlva olyannyira megváltoznak majd a tévézési szokások, hogy a hagyományos kábelcsatornák helyett a streamingre helyeződnek át a mérkőzések.

Kiaknázni a kínálkozó lehetőségeket

Apropó fiatalok. Ahogyan említettük, az NFL a játék mellé tavaly az egyik legszaftosabb pletykát is tudta prezentálni a mérkőzésekre. A szezon kezdetekor derült ki ugyanis, hogy az Egyesült Államok legnagyobb – tinik körében elsöprő mértékben – sztárja, az énekesnő Taylor Swift a liga egyik legjobb játékosával, a Kansas City Chiefsben játszó Travis Kelce-szel alkot egy párt.

Az NFL ezt pedig minden szempontból kihasználta, óriási marketinggépezetet építettek a Swift-mániára, és be is jött a számításuk.

Pénzügyi szakértők szerint Swift jelentős figyelmet generált minden hétvégén a szurkolásával, rajongói pedig nemcsak a tévék előtt követték kedvencük – néha szinte már a játék rovására menő – bevágásait a közvetítésekbe, hanem a közösségi oldalakon is. Plusz a költésekben is megjelent a hatás: Kelce mezeinek eladási számai 400 százalékkal mentek fel, de rengeteg más tárgyat is sikerült eladni Swift megjelenésével.

Pénzügyi szakértők számítása szerint azzal, hogy Swift jelenlétére sikerült felhúzni egy-egy közvetítést, az NFL minimum 330 millió dollárnyi bevételt generált. Bár elsőre viccesen hangzik, de Swift az idei szezon esetében már a mérkőzésnaptárra is hatással volt, ám nem azért, hogy ott tudjon lenni kedvese meccsein. Az NFL-nek figyelembe kellett vennie az énekesnő turnéjának állomásait, hiszen azok között több focistadion is megtalálható. Ennek megfelelően alakították ki, hogy néhány csapat aznap, amikor a Swift-koncertek vannak, ne otthon, hanem idegenben lépjen pályára.

Dől a pénz

Mivel az NFL-csapatok közül a jelentős többség, szinte mindegyik egy-egy tulajdonos vagy család kezében van, a pénzügyeikről sem kötelesek beszámolni. Minden évben a Green Bay Packers jelenti a kivételt ezalól, amelyet 1923 óta egy helyi nonprofit vállalat tulajdonol, amelynek több mint félmillió résztulajdonosa van. Ennek megfelelően pedig minden évben pénzügyi jelentést kell közzétenniük, amelyből jó néhány, általános tényező is kiderül.

Fotó: Németh Emília / Index

Idén például az, hogy a ligától a csapatok több mint 400 millió dollárt kaptak a tévés jogdíjakból befolyó összegekből. Összehasonlításul, ez az összeg 2012-ben még csak 180 millió dollár volt a Sportico kimutatása szerint. Emellé a Packers még 250 millió körüli bevételt tudott felmutatni, amely a jegyeladásokból, mezekből és egyéb értékesítésből folyt be. Amennyiben a növekedés hasonló ütemben tart – és ezek a realista előrejelzések –, akkor egy évtized múlva ez a bevétel minimum a duplájára, 800 millió dollár körülire ugorhat.

Nem is csoda, hogy a ligát irányító Roger Goodell komisszár nemrég 2027-ig tartó szerződéshosszabbítást írt alá, éves fizetése pedig meghaladja a 60 millió dollárt is.

Még többet kisajtolni

Nem csoda, hogy ilyen számok és bevételek után a liga még többet szeretne kisajtolni a csapatokból és a játékosokból. 2021-ben a 16 meccses alapszakaszt 17 mérkőzésre emelték, és már tervben van a 18 meccses szezon is. Ehhez előtte a játékosoknak is bele kell menniük, de az NFL próbál ösztönzőket bevetni. Például idén szinte rekordmértékben növekedtek a fizetési sapkák, azaz az a maximumpénzkeret, amelyet a játékosok fizetésére költhet egy-egy csapat. Ez jól hangzik persze, de ha jobban belegondolunk, akkor a mostani szezonra meghatározott 255,4 millió dollár eltörpül amellett, amennyit a liga és a csapatok kaszálnak ezen az egészen. Amíg viszont van show, sztori és némi játék is, addig ez keveseket fog érdekelni.