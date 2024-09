A világ legerősebb ligája olyan show-t vitt Brazíliába, amit még sokáig fognak emlegetni

A két gárda ellentétes utat járt be az előző idényben, az Eagles az elveszített Super Bowl után 10–1-es mérleggel kezdett, a következő hat meccséből viszont csak egyet nyert meg (11–6), és a rájátszás első körében 32–9-re kikapott Tampa Bayben.

A Packers ugyanakkor Aaron Rodgers távozása után 2–5-tel rajtolt, majd 3–6 után nyert három meccset (közte a Chiefs ellenit), de december végéhez közeledve így is 6–8-cal állt. Ezt követően viszont jött a Jordan Love-varázslat, a Panthers, a Vikings és a Bears ellen is győzött a Green Bay, becsúszva a rájátszásba, ahol már 48–16-ra is vezetett az Eagles csoportját megnyerő Dallas ellen, és végül 48–32-ra győzött, mielőtt a későbbi finalista San Francisco az utolsó negyedben 14–21-es hátrányból 24–21-re megverte volna a „sajtfejűeket”.

Az Eaglesből két fontos láncszem is visszavonult, de így is szenzációs kerettel és a főcsoport egyik favoritjaként várta az új évet, így pazar meccsre volt kilátás Brazíliában.

Az első negyed a védelmekről szólt, a Packers előbb interception, majd fumble után szerzett labdát Jalen Hurtstől, de az Eagles mindkétszer közeli mezőnygólon tudta tartani riválisát (0–6).

A támadók gálája a második negyed elején indult be, de akkor nagyon! A Philadelphia egy 11 játékból álló, közel öt és fél perces sorozat végén volt eredményes a Giantstől megszerzett a futó Saquon Barkley 18 yardos elkapott TD-jével (7–6), de hamar jött a válasz az elkapó Jayden Reed 33 yardos futott hatpontosával. A kétpontos nem jött össze (7–12), hát még Barkley megállítása, ezúttal 11 yardos futott TD-t szerzett (14–12), és hogy teljesen kisimuljanak a kavarodások, Reed 77 yardos elkapott TD-vel felelt! A szünet előtt még egy közeli Eagles-mezőnygólra volt idő, így 17–19 volt az állás.

A szőnyegbombázás pedig folytatódott, A. J. Brown 67 yardot elkapott TD-jével ismét az Eaglesnél volt az előny (24–19), alig két percre rá viszont jött Christian Watson közeli elkapása, és újra fordult a meccs (24–26). Már csak azért is, mert a jó 20 percen át szundikáló védelmek is visszatértek a pályára.

Nyolc egymást követő pontszerző támadósorozat után három punt jött végre, majd Love interceptionje, amit Barkley harmadik TD-jével büntetett az Eagles, ráadásul a Packers a játékrész hajrájában mezőnygólt rontott (31–26).

Hurts újabb eladott labdája után a Green Bay csak egy közeli mezőnygólig jutott – ez legalább sikeres lett –, az Eagles pedig egészen az utolsó fél percig birtokolta a tojást, mielőtt ugyancsak három pontot tett a táblára. Love 33 yardos passzal találta meg Reedet, viszont ezt követően megsérült a következő játékban, és a 15 szerelés mellett két sacket jegyző Zack Baun Malik Willis földre vitelével lezárta a meccset (34–29).

Love végül 260 yardig és két TD-ig jutott, Jayden Reed négy elkapásból 138 yardot termelt, Hurts 278 futott és 33 yardja mellé két-két TD és interception, valamint fumble jött, Barkley 109 futott és 23 elkapott yarddal, valamint három TD-vel, A. J. Brown pedig 119 yarddal és egy TD-vel vette ki a részét az Eagles sikeréből.

NFL 2024, alapszakasz, 1. forduló

Philadelphia Eagles– Green Bay Packers 34–29 (0–6, 17–13, 14–7, 3–3)

Corinthians Arena, Sao Paulo, Brazília

péntek hajnalban játszották

