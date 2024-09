Gyógyíthatatlan betegséggel küzd az 54 éves sportlegenda

Az 54 éves Favre erről a kongresszusnak beszélt, miközben tanúvallomást tett az ellene indított ügyben. A korábbi kiváló sportolót azzal vádolják, hogy helytelenül használta fel a politikai kapcsolatait arra, hogy a közpénzeket volt iskolájához, illetve saját zsebébe csatornázza.

Sajnos elveszítettem a befektetésemet egy olyan cégben, amiről azt hittem, hogy áttörést ér el az agyrázkódás elleni gyógyszerek fejlesztésében. Azt hittem, hogy ez másokon is segít, és biztos vagyok benne, hogy megértik, miért késő ez már nekem, mert nemrégiben Parkinson-kórral diagnosztizáltak

– idézi az NBC News Favre törvényhozók felé intézett szavait.

A Parkinson-kór olyan agyi rendellenesség, amely nem kívánt, vagy kontrollálhatatlan mozgásokat okoz, és amelyre gyógymód jelenleg nincs, csupán kezelni lehet. A tünetek, mint például a remegés, valamint az egyensúly és a koordináció nehézségei az idő múlásával folyamatosan romlanak, és gyakran mozgási és kommunikálási nehézségeket idéz elé. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint a sportág űzése magasabb kockázatot jelent a Parkinson-kór kialakulása szempontjából.

„Ez a szívemnek fontos ügy. Nemrég a céget vezető orvos bűnösnek vallotta magát abban, hogy közpénzt vett fel saját felhasználásra” – tette hozzá.

Favre 1991-ben került az NFL-be az Atlanta Falcons második körös választottjaként, egy évvel később a Green Bay Packershöz került, ahol a liga egyik, ha nem a legnagyobb sztárjáva nőtte ki magát.

Egymást követő három évben választották meg a liga legértékesebb játékosának, tagja volt az 1990-es évek álomcsapatának, és az NFL 100 éves fennállásának álomcsapatába is bekerült.

A pályafutása utolsó éveiben a New York Jetset és a Minnesota Vikingst is erősítő irányító visszavonulásakor számos rekordot tartott, de még mindig előkelő helyen áll sok ranglistán, 71 838 passzolt yardja és 508 passzolt touchdownja is a negyedik legtöbb a liga történetében.

A pályán gyakorlatilag elpusztíthatatlannak látszó, minden ütésből és sérülésből felálló passzmester egymás után 297 mérkőzésen szerepelt kihagyás nélkül, ami azóta is megdönthetetlen NFL-csúcs.

A Hírességek Csarnokába 2016-ban választották be.

(Borítókép: Kevin Dietsch/Getty Images)