Új korszak kezdődik a rekordbajnoknál, valamint a nagy riválisnál is

Új korszak köszöntött be a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) rekorder New England Patriotsnál, a hétvégén immár az újonc Drake Maye vezeti csatába a Hazafiakat.

A 2000-es évek első két évtizedének kiemelkedően legsikeresebb csapata a Tom Brady-érában hatszor lett bajnok – amivel beérte a liga élén a Pittsburgh Steelerst –, valamint további három Super Bowlt játszott, és minden idénynek a végső győzelem egyik fő favoritjaként vágott neki.

A legendás irányító 2020-as távozása után a Tampa Bay Buccaneersszel is bajnok lett, a Hazafiak viszont azóta hiába keresik utódját, sem a korábbi MVP Cam Newton (15 kezdőmeccs), sem a rutinos Brian Hoyer (2), sem a korábbi első körös Mac Jones (42), sem az egyetemen elképesztő passzmennyiségével kitűnő Bailey Zappe (8), sem pedig az idény előtt visszahozott Jacoby Brissett (5) nem jelentett megoldást.

Az együttes Brady távozása óta egyszer szerepelt a playoffban, a 7–9-es 2020-as idényt követően 10–7-tel jött ez össze egy évvel később, majd 8–9-cel épp lemaradt erről 2022-ben, legutóbb pedig 4–13-mal zárt – ami után Bill Belichicket is menesztették.

Az első körben így már a harmadik helyen a Patriots nevét mondták be az idei játékosbörzén, és érkezett a korszakos irányítótehetségnek számító Drake Maye, aki ugyanakkor fiatal korával párhuzamosan még rendkívül nyers, és ezért nem is akarták feltétlenül hamar a mély vízbe dobni.

A Bengals elleni nyitányon aratott bravúrgyőzelem után viszont a New England mind a négy találkozóját elveszítette, az 1–4-es mérleg mellett a meccsenként átlagolt 205,8 yard és 12,4 szerzett pont is az utolsó előtti, 31. helyre jó a ligában, így a Texans elleni hazai mérkőzésen eljön a lehetőség, immár Maye vezetheti csatába a pocsék támadófala és nem túl izmos elkapószekciója miatt bukdácsoló együttest. Nem ez lesz ugyanakkor a debütálása, a Jets elleni csütörtök esti rangadón a harmadik fordulóban csereként beállva nyolc passzkísérletből négyet juttatott a társakhoz 22 yardért, emellett két futásból 12 yardot tett a közösbe, de az ígéretes támadósorozat végén nem sikerült touchdownt szereznie.

Nem csupán a Patriotsnál, hanem a csoportrivális New York Jetsnél sem minden fenékig tejfel, az Aaron Rodgers megszerzése után bajnoki álmokat szövögető együttes szereplését tavaly a sztárirányító kidőlése pecsételte meg, a mostani kiírásban viszont vele együtt is csak 2–3 a mérleg, ezután pedig meg is köszönték Robert Saleh vezetőedző korábbi munkáját, helyére ideiglenesen Jeff Ulbrichot nevezték ki.

