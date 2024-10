A világ egyetlen helye, ahol a két legpocsékabbért is megőrül 86 ezer ember

Vasárnap lejátszották Londonban az idei utolsó angliai NFL-mérkőzést, a tengerentúli profi amerikafutball-bajnokság 7. fordulójában a „házigazda” Jacksonville Jaguars 32–16-re legyőzte a szebb napokat látott New England Patriotsot. A mérkőzés érdekessége, hogy bár mindkét gárda csak egy győzelemmel a háta mögött érkezett a Wembley-be, így is minden idők legnézettebb külföldi fellépését rendezték meg! Helyszíni riport Angliából.

Hivatalos: a New England nem tud annyira rossz mérleggel állni, hogy ne töltené meg az európai stadionokat.

Persze önmagában aligha meglepő, hogy a Hazafiakra kíváncsi a nagyközönség, hiszen a 2000-es és a 2010-es évek messze legeredményesebb csapatáról beszélünk, amely hatszor lett bajnok a Tom Brady-érában, további három vesztes Super Bowl-szereplés, és összesen 13 konferenciadöntő volt a 2001 és 2018 közötti időszak termése – márpedig a 2000-es években kezdett el Európában, és világszerte is terjedni a liga népszerűsége, így az, hogy egy-egy Tom Brady-mezes arcba botlik az ember egy random amerikaifutball-mérkőzésen gyakorlatilag papírformának tekinthető.

A Patriots 2012 óta nem járt Angliában, sőt, 2023-ig Európában sem, hogy aztán Frankfurtban többen legyenek kíváncsiak a 2–7-tel érkező csapat 4–5-ös Colts elleni roncsderbijére, mint a címvédő és idény végén újra bajnok Kansas City Chiefs (6–2) és a trónkövetelő Miami Dolphins (6–2) egy héttel korábbi csúcsrangadójára ugyanott...

Ha azt hittük, hogy ez valami, jött az újabb bizonyíték:

A vasárnapi összecsapásra a Jaguars és a Patriots képében egyaránt a liga legrosszabb (1–5) mérlegével álló csapat érkezett, ha a liga felépítése nem ezzel menne szembe, azt is mondhatnánk, hogy kiesési rangadó.

Ahelyett azonban, hogy üresen tátongó szektorrészeket láthattunk volna Londonban, 86 651 nézővel minden idők legnézettebb nem egyesült államokbeli meccsét kaptuk meg!

Az új Tom Brady (és Peyton Manning) ígérete

A népszerűséghez persze azért nem árt, ha valahogyan el lehet adni a szurkolóknak, hogy van miért lelkesedni és drukkolni a következő években, és pont ebben rejlik az NFL nagyszerűsége: bár csak egy csapat lesz bajnok, valamiért mindenki találhat magának okot a bizakodásra.

És ha ez az ok az, hogy egy korszakos irányítótehetségre sikerült lelni a játékosbörze elején (ahol a legrosszabbak húzhatnak először, a bajnok utoljára, hogy az esélyek kiegyenlítődhessenek), akkor meg különösen!

Az 1/3-as Drake Maye még a draftriválisokhoz képest is fiatalon került a ligába, nem is véletlenül nem dobták egyből mély(elnézést...)vízbe: rengeteget kell még tanulnia, és a Patriotsé talán a liga legrosszabb támadófala és támadóegysége, véletlenül sem ideális terep egy fiatal játékos számára.

A Texans elleni egy héttel korábbi meccsen látszott is sok hiba, és labdaeladás, mégis a három touchdowpassz, és az időnként kifejezetten mélyre (utolsó volt, tényleg!) – pontosan – dobott passzok felvillanyozták a Boston környékieket.

Ha pedig a riválisnál az új Peyton Manningként anno beharangozott fiatal passzmester (Trevor Lawrence) ténykedik, akkor azért csak megnő az érdeklődés a gyenge mérleg ellenére is.

Igencsak borsosak az árak: egy hot dog 4400 forint, egy sör 3300

És itt most még csak nem is arra gondolunk, hogy a 100 fontos (mintegy 48 ezer forintos) jegyek is pillanatok alatt elkeltek az elsődleges piacon, és hogy mekkora haszonnal keltek el a tikettek a másodlagos felületeken.

A Wembley lelátói mögött, alatt meghúzódó rendszerben helyet kapó kismillió vendéglátóegység bizony megkéri az árát portékáinak. Csak hogy néhány példát ragadjunk ki, tényleg a teljesség igénye nélkül:

egy hot dog 9,2 fontba (4400 forintba), egy négyes pakk sör akciósan 27,5 font (13 200 forint, vagyis darabonként 3300), a nachos alapára pedig 9,5 font (4570 forint).

Ennek ellenére jócskán fogyott mindenből, és nem sokkoló módon a mosdók is szinten folyamatosan nagy kapacitással működtek a meccs alatt is.

Fotó: Borbély László / Index Egy hot dog alig 4400 forintba került a Wembley-ben

Egynegyednyi Patriots-remény, aztán jött a Jaguars óriási pofonja

Merthogy azért lássuk be, a mérkőzés önmagában azért nem nevezhető minden idők legszínvonalasabbjának, de igazából még csak szimplán jónak sem.

A New England két ígéretes támadsorozatot vezetett az első negyedben, melyekből Maye előbb JaMycal Hastynek adott 16 yardos TD-passzt, majd a második játékrészre fordulva Joey Slye mezőnygóllal növelte az előnyt, de nagyjából eddig volt izgalom (0–10).

Ezt követően ugyanis Lawrencék sorozatban 25 pontot pakoltak fel a táblára, volt itt passzolt–elkapott TD (Brian Thomas Jr. húzta be), futott (Tank Bigsbyé), punt után 96 yardon át visszahordott (Parker Washington volt megállíthatatlan), megkoronázva egy sikeres kétpontos kísérlettel (ismét Thomas villant) majd egy közeli mezőnygól (Cam Little-től) is, lerendezve a kérdéseket (25–10).

A Patriots Maye három nagy passza után K. J. Osborn TD-elkapásával még kozmetikázott (25–16), de a New England védelme semmit nem tudott kezdeni a 171 yardot és két TD-t termelő Jaguars-futójátékkal, így a végére egész korrekt számokat hozó Maye-ék (276 yard, 2 TD) számára nem volt valós esély visszakapaszkodni, sőt még a kegyelemdöfést is bevitte Bigsby (32–16).

A várt feltámadáshoz tehát egyelőre egyértelműen a Jaguars van közelebb, a Hazafiak pedig leginkább abban reménykedhetnek, hogy a következő draftokon sikerül annyira megerősíteni a támadósort, hogy Maye legalább megpróbálhasson felnőni ahhoz az örökséghez, amelyet Tom Brady hagyott.

Ennél az láttunk már könnyebb feladatokat is a sportpályákon...