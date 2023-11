Ilyen egy roncsderbi, amire majd’ 3 millió ember akart jegyet venni

Botrányos csapatok, elképesztő érdeklődés a világ minden pontjáról

Ha valaki szimplán csak ránézett volna a két együtt mérlegére (Patriots 2–7, Colts 4–5), nem igazán érthetné, hogy mire ez a nagy felhajtás Frankfurtban, és ha hozzávesszük a mutatott játékokat, a New England botrányos támadójátékát és az Indianapolis nem létező védelmét, akkor még tovább vakarhatná a fejét az amerikai futballal most ismerkedő ember ennyi szurkoló láttán.

De egyrészt nekünk, európaiaknak mindig élmény, ha nem kell a tengerentúlra menni egy NFL-mérkőzésért (lásd még a londoni meccsek népszerűségét és a liga további terjeszkedési szándékait), másrészt bár a sportágnak nincsenek mély gyökerei nálunk, ha a kontinensen valaki csapatot választ magának, általában utána kitart mellette jóban-rosszban.

9 Galéria: Szurkolók Frankfurtban Fotó: Borbély László / Index

Márpedig amikor berobbant az NFL-láz, akkor ez a két csapat igencsak magas szintet képviselt, Peyton Manning (Colts) és Tom Brady (Patriots) rivalizálásán pedig egygenerációnyi új szurkoló nőtt fel – nem véletlen, hogy még most is rengeteg szurkolója van a két gárdának.

Az állandóságból mára már csak Bill Belichick maradt, de az edzőként még mindig remek (igaz, kissé fáradni látszó) szakember a csapat felépítéséért felelős vezérigazgatóként finoman szólva sem tartozik a legjobbak közé, ez pedig látszik az erősen kiürült kereten is.

No de mint említettük, ez sem vette el az emberek kedvét, és közel 3 millió jegyigénylés érkezett az összecsapásra!



Így pedig nem meglepő, hogy már vasárnap kora reggel a kellemesnek azért nehezen nevezhető 4 fokos, kissé ködös időben is sorra jöttek szembe a különböző NFL-csapatok mezébe öltözött szurkolók, itt tényleg a létező összes gárdára nyugodtan gondolhatunk, hiszen azokat is érdekli a meccs, akik nem feltétlenül ezért a két együttesért lelkesednek, de természetesen többségben volt a Németországban is rendkívül közkedvelt Patriots-szerelés.

Azt sem kell, gondolom, hosszasan ecsetelni olvasóinknak, hogy bár enyhén szólva sem a miénk a világ legnépesebb nemzete, természetesen a világ egyik pontjára sem lehet úgy elutazni, hogy ne találkoznánk honfitársainkkal, legyen ez akár csak néhány frankfurti nevezetesség környékén (a város főtere, legnagyobb kilátója és a híres Goethe-ház is hordozta a magyar hangokat).

Európa egyik legnagyobb városi közterén, a több mint 1000 m²-es területen fekvő Hauptwachén Patriots- és Chiefs-szerelésbe öltözött magyarokkal beszélgettünk a várakozásokat illetően.

Mi is csak e miatt a mérkőzés miatt utaztunk ki Frankfurtba. Ez az idény egyelőre nem sok örömöt tartogatott a csapat számára – mondta az egyik New England-i szimpatizáns, akit arról is faggattunk, hogy minek örülne jobban, ha az együttes kozmetikázna az idény végére a mérlegén (bár a rájátszásszereplés már hiú ábrándnak tűnik, vagy ha legalább jó helyen húzhatna az együttes a jövő évi játékosbörzén. – Hát ez nehéz kérdés, mi is erről beszélgettünk az imént. Egyrészt túl sok helyen lyukas a csapat, hogy egy játékos ezt megváltoztassa, és ha már eddig eljöttünk, akkor azért nyerjen a Patriots!

Frankfurt egy másik nevezetessége a Main Tower, amely 200 méter magasan nyíló panorámával vonzza a turistákat, még akkor is, ha a látótávolság ezekben az órákban még nem túl nagy.

Itt is rögvest számos szurkolóba fut az ember, és ezúttal sem kellett várni túl sokat a magyar szavak eltéveszthetetlen hangzására. A magasban Indianapolis-rajongókkal futottunk össze, ez pedig valahol szimbolikus is, hiszen jelenleg valóban a Colts van magasabban.

Hát ezt a gyenge Patriotsot meg kell verni – mondta egyikük nevetve, majd a „hazafiak” drukkereihez hasonlóan arról beszélt, hogy reményei szerint jó mérkőzéssel örvendeztetnek meg minket a csapatok, mert hiába a két gyengébb gárda, az ilyenek is szoktak kifejezetten élvezetes összecsapásokat hozni számunkra. – Mi a 2010-es évek elején lettünk Colts-szurkolók, természetesen minket is a Peyton Manning-éra ragadott magával, a mostani csapatba azért nehezebb lenne beleszeretni. Az első körös választott Anthony Richardsonban mi látjuk a jövőt, a liga ebben az irányban halad, nem a zsebből passzoló, hanem a futásokkal is veszélyes irányítóké a jövő, de sajnos ő lesérült. Gardner Minshew-val teljesen át kellett szabni a támadójátékot, ami időbe is telt, de most már egészen működik, remélhetőleg most is nyerni tudunk.

Ahogy közeledtünk a mérkőzés időpontjához, már valóban a tömegközlekedési járművektől kezdve a gyorséttermekben várakozókig kis túlzással mindenki amerikaifutball-mezekre váltott (volt, aki New Yorkból utazott Európába emiatt!), és meg is indult a tömeg a többek között világbajnoki és Eb-meccsnek is otthont adó stadionba, amelyet 2020 óta Deutsche Bank Park néven hívnak.

Villámgyors kezdések után beragadtak a támadók

A találkozó helyszínén van minden, ami az amerikai életérzés velejárója, legyen az gyorskaja, cheerleaderbemutató, ügyességi játék a sportág szerelmeseinek, de azért a német tradíciók is megjelennek, ha más nem, a helyi sörök és perecek képében.

Bár a Colts is masszív biztatást kap, hamar kiderül, hogy ez bizony a Patriots „hazai pályája” lesz ezen a napon, elképesztő üdvrivalgás fogadta a csapatot és azt is, hogy a szokásoknak nem megfelelően egészen jól haladnak előre Mac Jonesék, majd a várt megakadás után az újonc Chad Ryland közeli mezőnygóljával a vezetést is megszerezte a New England (3–0).

Az első tervezett támadásorozattal a Colts is menetelt előre, és végül 4. és 1-re Jonathan Taylor a célterületre futott, megszerezve a mérkőzés első touchdownját (3–7).

A szervezők igyekeztek szórakoztatni a nagyérdeműt a játékmegszakítás során is, volt csókkamera, itt a tojáslabda, hol a tojáslabda verseny, cheerleaderbemutató vagy éppen ismert slágerek énekeltetése is.

És ez, lássuk be, nem is jött rosszul, mert a folytatásban a támadósorok igencsak visszaestek, a Colts védői folyamatosan nyomás alatt tartották a gyenge támadófal mögött szenvedő Mac Jonest, akit az első félidőben négyszer vittek a földre (Dayo Odeyingbo a második negyed elejére egymaga 2,5 sacknél járt), amikor pedig jó helyzetből jöhetett volna a Patriots, akkor nem küldött fel visszahordót a punthoz Belichick.

Az Indianapolis erejéből sem futotta sokkal többre, a félidő utolsó másodperceiben még egy 57 yardról tett rövid Matt Gay-mezőnygólkísérletet jegyezhettünk fel, újabb pontokat viszont nem láthattunk (a szünetben 3–7).

Beindult a Pats támadójátéka, de nem jöttek a befejezések – először nyert Európában a Colts!

A folytatásban pedig az első labdaeladást, Minshew felpattanó átadását Myles Bryant szerezte meg, így a félpályáról jöhetett a futásokkal szépen haladó hatszoros bajnok, hogy a végén megint megakadjon a „csikók” célterülete előtt, ezúttal viszont Ryland 35 yardról mellérúgta a tojást!

A sikeres futójátékok sorakozása miatt viszont villámgyorsan pörögtek le a percek az óráról, és a következő támadás már a negyedik negyedre is átcsúszott, hogy aztán 89 yard haladást csak egy újabb mezőnygóllal zárjon le a Patriots (6–7), de erre egy remek visszahordás után hamar felelt a Colts (6–10) – a kamerába feszítős képeken így az Indianapolis-érzelműek lehettek boldogabbak.

Hát még négy és fél perccel később! Hiába ment el megint a célterület határáig a Patriots, az amúgy pontosan (eddig a pontig 15/19, 170 yard) játszó Mac Jones második nagy hibáját már büntette a Colts védelme, amely a saját ötösén labdát szerzett.

Josh Downs parádés vetődéses elkapásával fontos harmadik kísérletet oldott meg a vendégcsapat, a félpályánál viszont megakadt a támadás, így maradt még egy esélye a New Englandnek.

A saját 15-ösről indított offenzívára Bailey Zappe érkezett, zúgott is a stadion a „Zappe, Zappe” kiáltásoktól, de hiába oldott meg egy 4. és 1-et is a Patriots, végül a csereirányító is eladta a labdát, Rodney Thomas II lezárta a meccset a Coltsnak!

Ha jó meccs nem is, izgalmas mindenképpen lett a frankfurti, amelyen végül indianapolisi újdonsült ismerőseinknek lett igaza, ezt a Patriotsot – amelynek hiába volt több first downja (21–14), és yardja (340–264) – ennek a Coltsnak vernie kellett. Ennyi hibával pedig pláne.

A „csikók” így először nyertek Európában, a Patriots pedig először kapott ki.

NFL 2023, 10. forduló

New England Patriots–Indianapolis Colts 6–10 (3–7, 0–0, 0–0, 3–3)

Frankfurt, Deutsche Bank Park, 50 144 néző