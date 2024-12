Ebben az évezredben még nem fordult elő olyan az Egyesült Államokban, mint a hétvégén

Az eset érdekessége, hogy a fiatal sportoló egyszerre teljesített kiemelkedően támadóként (92 elkapásból 1152 yard [6. legtöbb], 14 TD [2.], egy futott TD) ÉS védőként (15 levédekezett passzal és négy interceptionnel a Big 12 konferenciában az év védője is lett).

Olyanra, hogy valaki a támadó- és a védőcsapatban is rendszeresen szerepelve (12 meccsen 1443 játékot volt fent összesen!) érdemelje ki a Heisman-trófeát, 1997 óta nem volt példa. Akkor a Michiganen ugyancsak elkapót és cornerbacket játszó Charles Woodsont választották meg a legjobbnak, nagy csatában megelőzve a hozzá hasonlóan profiként is „halhatatlanná” váló Peyton Manninget vagy éppen Randy Mosst is.

Hogy a profik között ez mire lesz elég, játszhat-e egyáltalán két poszton, ha csak az egyiken, akkor melyiken, illetve hogy abban sikeres lesz-e – nos, ez a jövő zenéje.

Josh Allen közelít az MVP-címhez

De ha már a profi liga szóba jött. Az NFL 15. fordulójának rangadóján, az előrehozott Super Bowlban a Buffalo Bills látványos mérkőzésen 48–42-re legyőzte a Detroit Lionst, megszakítva az Oroszlánok 11 meccses győzelmi szériáját.

Josh Allen 362 passzolt és 68 futott yarddal, valamint két-két TD-vel járult a 11–3-as mérlegre javító Bills sikeréhez, Jared Goff a végére ugyancsak szép számokat hozott össze, 494 passzolt és 13 futott yard mellett 5 TD-passzt osztott ki a 12–2-re romló Lionsban.

Az újabb meccset nyerő Kansas City Chiefs így immár egyedül áll a liga élén 13–1-gyel, a címvédőn és a Billsen kívül a hétvégén a Pittsburgh Steelers és a Houston Texans is bebiztosította rájátszásbeli szereplését az Amerikai konferenciából.

A Nemzeti főcsoportban a Philadelphia Eagles (12–2) is készülhet a rájátszásra, a Lions csoportelsősége viszont hirtelen veszélybe kerülhet, mivel a Minnesota Vikings (11–2) és a Green Bay Packers (10–4) is ott dörömböl az éllovas mögött.

(Borítókép: Dustin Bradford / Getty Images)