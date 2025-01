Olyat láthat a Bernabéu közönsége, amit a Real Madrid meccsein még soha

A német után a spanyol főváros is debütál a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 2025-ös idényében, és már azt is tudjuk, hogy a Miami Dolphins lesz a Real Madrid stadionjának otthont adó Santiago Bernabéuban a házigazda.

A liga terjeszkedési terveinek megfelelően igyekszik egyre több helyre elvinni a világ egyik legkeményebb bajnokságát, amely London, Mexikó és Németország után a mostani kiírásban először Brazíliába is ellátogatott.

A 2025-ös évadban a három londoni meccs házigazdáját már ismerjük, a Jacksonville Jaguars játszhat a Wembley-ben egy találkozót, a Tottenham otthonában pedig a Cleveland Browns és a New York Jets kapta meg a lehetőséget.

A napokban a liga története első berlini meccsének házigazdáját is ismertették, a 2000-es évek egyik nagy honi kedvence, az Indianapolis Colts érkezik az ősszel. A pontos időpontról és az ellenfelekről minden esetben a tavaszi sorsolás elkészültekor kapunk pontos képet.

Nemcsak a német főváros debütál idén az NFL-ben, hanem a spanyol is, a Real Madrid otthonában, a Santiago Bernabéu Stadionban is rendeznek majd egy meccset, és a liga pénteki közleménye értelmében már azt is tudjuk, hogy ezt az összecsapást a Miami Dolphins rendezheti meg.

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2024-es idényét? Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Baltimore Ravens

Houston Texans

Detroit Lions

Philadelphia Eagles

Los Angeles Rams

Washington Commanders

NFL 2024, a rájátszás, konferencia-elődöntő

AFC

22.30: Kansas City Chiefs (1., 15–2) – Houston Texans (4., 11–7)

Kansas City Chiefs (1., 15–2) – Houston Texans (4., 11–7) Hétfő 0.30: Buffalo Bills (2., 14–4) – Baltimore Ravens (3., 13–5)

NFC

Vasárnap 2.00: Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5)

Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5) Vasárnap 21.00: Philadelphia Eagles (2, 15–3) – Los Angeles Rams (4., 11–7)

Korábbi eredmények, wild card kör

AFC

NFC

