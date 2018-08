Brutális a konkurencia, minden pici sikerért harcolni kell

Hétfőn kezdődik Berlinben az atlétikai Európa-bajnokság, ahol rekordlétszámmal vesz részt a magyar csapat. Éremesélyeseink is vannak, de ha nem lesz dobogósunk, akkor is lehet sikeres az Eb. A magyar csapat vezetőjével, a Magyar Atlétikai Szövetség sportigazgatjójával, Spiriev Attilával vettük végig az esélyeket.

A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon Magyarország két ezüstérmet szerzett, Márton Anita súlylökésben, Baji Balázs 110 méteres gátfutásban lett második. Márton sérülés miatt az idei Eb-t kihagyja, és Bajit sem szabad favoritnak tekinteni a 33 fős magyar csapatból. A létszám minden eddiginél magasabb, két éve 31 volt, és még több is lehetett volna, ha minden jól alakul.

„A tendencia emelkedést mutat. Voltak olyan reményeink, hogy akár a bűvös negyvenet is átléphette volna a létszám. Nagyon fájó, hogy Márton Anita sérülés miatt nem tud indulni, a világbajnoki 12. gyalogló, Madarász Viktória is ezért maradt ki. Neki is jó esélye lehetett volna, a vb-n, csak négy európai előzte meg. Huszák János és a gátas Szűcs Valdó is sérülés miatt mondta vissza, a szuperfiatal Mátó Sára pedig az edzője kérésére maradt ki. Két váltónk, a női és férfi 4x100-as is nagyon közel volt a kvalifikációhoz, tizedek hiányoztak csak, hogy a legjobb 16 közé kerüljenek" – mondta Spiriev Attila.

A magyar atlétikában egyre szembetűnőbb a generációváltás, Márton, Baji vagy a hétprózábó Zsivoczky-Farkas Gyöngyi mellett új neveket tanulhatunk meg.

„Az említetteknek borzasztó fontos a jelenlétük, de jönnek fel a fiatalok, a csapat fele 4-5 éve még csak junior vagy ifi volt. Hat éve indultak azok a programok, amelyeknek most az eredményét láthatjuk. Ez az első komoly lépés a következő évtized sikeres magyar atlétikájához. Lehet, hogy most nem lesz érmünk, ami leginkább a nagyközönséget érdekli, de a sportág jövője miatt fontosabb, hányan lesznek most a legjobb 12-ben.

A mostani csapat egy része és a hozzájuk csatlakozó sikeres 17-21 éves fiatalok alkothatják majd a reménybeli budapesti világbajnokságon induló válogatott háromnegyedét 2023-ban."

Az Eb-n induló magyar válogatott Szabó Dániel (100 m), Kazi Tamás (1500 m, 800 m), Kovács Benjámin (1500 m), Csere Gáspár (maraton), Dr. Baji Balázs (110m gát), Szeles Bálint (110 m gát), Koroknai Tibor (400 m gát), Koroknai Máté (400 m gát), Kővágó Zoltán (diszkosz), Szikszai Róbert (diszkosz), Halász Bence (kalapács), Pásztor Bence (kalapács), Rivasz-Tóth Norbert (gerely), Helebrandt Máté ( 50 km gyaloglás), Venyercsán Bence (50 km gyaloglás), Nguyen Anasztázi (100 m, 4x100 m), Nádházy Evelin (400 m), Kéri Bianka (800 m), Papp Krisztina (10 000 m), Gyurkó Fanni (maraton), Kozák Luca (100 m gát, 4x1000 m), Kerekes Gréta (100 m gát, 4x100 m), Sorok Klaudia (100 m gát, 4x100 m), Gyürkés Viktória (3000 m akadály), Kácser Zita (3000 m akadály), Gyurátz Réka (kalapács), Orbán Éva (kalapács), Krizsán Xénia (hétpróba), Zsivoczky-Farkas Györgyi (hétpróba), Kovács Barbara (20 km gyaloglás), Récsei Rita (20 km gyaloglás), Torma Anett (50 km gyaloglás)

A tavalyi vb-n második az idei fedettpályás vb-t megnyerő Márton Anitát a csapatvezető aranyesélyesnek gondolta. „Nincs értelmük a ha-val kezdődő mondatoknak, de Anita az előző négy éve alatt bebizonyította, hogy nála lehetnek."

Márton hiányában Baji Balázs a legnagyobb név, ő két éve második volt az Eb-n, tavaly pedig vb-bronzot szerzett. A gátfutónak a szezon elején nem jöttek össze a jó időeredmények, de egyre jobb formában van.

„Van rajta teher, de nagyon profi, tudja kezelni. Száztíz gáton a legminimálisabb hiba sem fér bele. Semmi nem garantálja, hogy Balázs vb-érmesként Eb-érmes lesz.

Az orosz Subenkov kiemelkedik a mezőnyből, és a kubaiból spanyollá lett Ortega, utána nyolcan-tízen vannak közel egymáshoz.

Ide sorolódik Balázs is, egészen kitűnő versenyzési képességgel, a vb-n megérezte a siker ízét, tudja mit jelent döntőben jól futni. Ennek a megtapasztalása rengeteget jelenthet."

Spiriev szerint nagyon fontos, hogy egyre több olyan atlétánk van, akit még nem lehet egyértelmű éremesélyesnek nevezni, de már az élmezőnybe sorolják őket. Például a kalapácsvető Halász Bencét, Gyurátz Rékát, a gerelyhajító Rivasz-Tóth Norbertet vagy a 100 gátas Kozák Lucát. A 2004-ben olimpiai második Kővágó Zoltánnak is kijöhet a lépés.

A sportigazgató az U23-asok között Eb-t és vb-t is nyerő Halásztól azért már most is elképzelhetőnek tart egy érmet.

„Még mindig csak 21 éves, de a két lengyel, Fajdek és Nowiczki mögött ott lehet. Bence álmából fölkeltve is dobálja a 78 métereket. A nyolcas döntő elvárás lehet vele szemben, de ha csak hetedik, akkor is úgy tekintek rá, mint a magyar atlétika potenciális olimpiai bajnokára és világbajnokára. "

Spiriev kiemelte, több szakág is előrelépett, míg korábban csak 1-2 magyar gátas jutott ki, a mostani Eb-n heten lesznek ott. A női 100 gáton is beindult a fejlődés, nem olyan régen még 14 másodperc körüli időket tudtak, míg most ketten, Kozák és Kerekes Gréta is 13 másodperc alatt futnak. Berlinben az elődöntőt is elérhetik, ami nagy meglepetés lenne.

„Öt éve még a női akadályfutás is szinte nem létező versenyszám volt itthon, most meg Gyürkés Viktóriától a döntőbe jutás sem elképzelhetetlen, és akár meglepetésként a legjobb nyolc is."

„Már az nagy előrelépés, hogy most sok nevet fel tudok sorolni. Két éve hat helyezésünk volt, ezt most is elérhetőnek tartom. Az atlétikában brutális a konkurencia, minden pici sikerért meg kell dolgozni, már a kvalifikáció önmagában nehéz. Most egy hosszú folyamatban vagyunk benne, türelemre van szükség, nem lehet a fáról leakasztani a jó atlétákat. Az út le van fektetve nálunk, de végig is kell járnunk."

Borítókép: Baji Balázs (b) és az amerikai Jarret Eaton a férfi 110 m gátfutás döntőjében a luzerni nemzetközi atlétikai versenyen 2018. július 9-én. Baji aranyérmet nyert. Fotó: Urs Flüeler / MTI / EPA.