A spanyoloknak szerzett történelmi Eb-érmet a magyar gyalogló

Az atlétikai Európa-bajnokságon először megrendezett női ötven kilométeres gyaloglásban magyar érem is született, igaz azt Takács Júlia Spanyolországnak nyerte.

Az európai ranglistás is vezető Takács nem kezdett erősen, féltávnál még csak hatodik volt, de végig kiegyensúlyozott tudott maradni, így a táv utolsó harmadában egyre feljebb jött, végül a bronzérmet szerezte meg Berlinben. Egy ideig kapott egy kis segítséget is, a férfi élmezőnytől leszakadó, még 48 évesen is Eb-t vállaló Jesús Angel Garcia diktálta neki a tempót. A végén az első két helyezetthez is egyre jobban közelített, de esélye már nem volt megfogni őket.

Takács itthon a Budapest Honvédban kezdett el atletizálni, Urbán Ákos edző szerint már gyerekkorában látszott rajta, hogy tehetséges. Spanyolországba több mint 15 éve került el, családi okokból váltott országot. 2008 óta képviseli Spanyolországot nemzetközi versenyeken. 2011-ben Universiadét nyert és U23-as Európa-bajnok lett. Azóta felnőtt vb-n és olimpián indult a most 29 éves sportoló.

Idén ő lett az spanyolok első országos bajnoka ötven kilométeren, korábban 10 és 20 kilométeres távon is nyert már, és országos rekordokat is felállított.