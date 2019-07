Világcsúcskísérletet jelentettek be a Gyulai Memorialon

A keddi Gyulai Memorial atlétikaverseny zárószámára, a kétezer méteres női síkfutásra Genzebe Dibaba világcsúcskísérletet jelentette be, derült ki az esemény székesfehérvári sajtótájékoztatóján, ahol több nagy bajnok sztorizott is egy kicsit.

A verseny szervezőbizottságának elnöke, Deutsch Péter elmondta az etióp futó az 5:23,75-ös időt próbálja majd túlszárnyalni. Felemlítette, hogy tavaly a magasugró Mutaz-Essza Barsimnak már volt világcsúcskísérlete, amikor 246 centire ugrott, de reméli, hogy most össze is jön a rekord.

Deutsch kiemelte, hogy Magyarország idén több világbajnokságot (vívó, kajak-kenu, öttusa) is rendez, de mégis kiemelkedik a Gyulai Memorial, ami nem világverseny, mégis 46 sportoló indul rajta, aki olimpiai bajnok vagy világbajnok.

A mezőny tényleg parádés, és már szinte minden induló Székesfehérváron tartózkodik. Hármasugrásban nagy csata várható a múlt héten minden idők negyedik legjobb eredményét ugró Will Claye és az olimpiai bajnok Christian Taylor között. Utóbbi már visszajár. Elmondta, otthon érzi magát Fehérváron.

A két ugrónál megkerülhetetlen kérdés, hogy túlszárnyalhatják-e Jonathan Edwards 18,29 méteres világcsúcsát. Claye azt mondta, régóta a szemük előtt lebeg ez, de nem szabad erőlködniük ezen, és egyszer Taylor írt neki egy sms-t is, hogy azt álmodta, Claye megugrotta a világcsúcsot. Ő visszakérdezett, hogy mikor is lesz ez, de erre nem volt Taylornak válasza.

Claye a múlt héten második kísérletére ugrott 18,14-et, amivel megnyerte a Long Beach-i versenyt, de a sorozat többi ugrását is bevállalta. „Nem akartam, hogy még ötvenévesen is bennem legyen, a mi lett volna ha érzése" – mondta. Claye a hármasugrás előtt közvetlenül távolugrásban versenyzett. 2016 után először. „Szeretem Long Beach-et, jó a pálya, tudtam, hogy jó eredményt lehet elérni. Amikor végeztem a távollal, kérdezte az edzőm, biztos vagyok benne, hogy a hármasugrásban is indulni akarok. Azt mondtam, csináljuk. Próbatételnek fogtam fel."

Taylor szerint emberfeletti, amit Claye csinál, hogy távolban és hármasban is a világ legjobbjai között van. Ellenfele mindkét számban volt már olimpiai és világbajnoki ezüstérmes.

A 110 gáton eddig is sűrű volt a mezőny, de idén berobbant Grant Holloway, aki remek időt futott, 13 másodperc alá került. az olimpiai bajnok Omar McLeod nagy kihívója lesz Fehérváron is. Neki ez lesz az első profi versenye, most végzett az egyetemen. „Egyelőre próbálok tapasztalatokat gyűjteni, tudom, hogy nem fognak mindig jól sikerülni a versenyeim."

Holloway ellenfele lesz a 60 méteres gátfutás, fedettpályás világbajnoka Andrew Pozzi is, aki arról beszélt, hogy miért változott meg külseje. Korábban nagy szakállal és hajjal versenyzett. „Olaszországban edzettem, ahol elmentem fodrászhoz, akivel nem értettük meg egymást, nem beszéltük a másik nyelvét. Az eredmény olyan katasztrofális lett, hogy anyukám elsírta magát a látványtól. Ezután hosszú ideig nem mentem el fodrászhoz, ezért néztem ki úgy, mint Tom Hanks a Számkivetett-ben. Aztán kiderült, hogy olyan vagyok, mint Sámson. Az Európa-bajnokság elődöntőjére levágtam a szakállamat, lassabb lettem, a döntőre a hajamat nyírtam le, ott még lassabb lettem."

Pozzi azt is felidézte, hogy amikor világbajnok lett, akkor először a magyar csapat hívta meg egy sörre.

Férfi 200 méteren is erős mezőny lesz, a világbajnok Ramil Guliyev mellett indul Christian Coleman is, aki százon volt idén a leggyorsabb. Coleman azt mondta, neki most az állóképesség-javítás a célja, a dohai világbajnokságon is duplázni akar, Fehérváron pedig egyéni csúcsot céloz meg. A török Guliyev a kétszáz specialistája, azt mondta, azért élvezi azt a távot, mert nem olyan stresszes, mint a száz, ahol egy hibával az egész verseny elmegy. „Itt van idő a gondolkodásra, a táv második felében tudsz még javítani, és van olyan fázisa, amikor élvezed, hogy szinte repülsz."

Női kétszázon a világbajnoki ezüstérmes Marie-Josée Ta Lou és a 400-on olimpiai bajnok Shaunae Miller-Uibo csap majd össze. Utóbbi saját állítása szerint élete formájában van, amit megváltozott edzésmunkájának köszönhet. „Nem mindig szeretem, amit az edzőm előír, de ezt el kell viselni. A sebességfokozás még csak most kezdődik igazán, kíváncsi vagyok, mi lesz belőle."

Ta Lou először fut idén kétszázon, az elefántcsontparti így is egyéni rekordjához közeli eredményt vár. Arról is beszélt, hogy nem figyel különösen az étkezésére, hamburgert is pizzát is eszik, és minden mást, amit megkívánt. De kérte, hogy őt ne tekintsék ebben példának.

A Gyulai Memorial kedden 15 órakor kezdődik a székesfehérvári Bregyó-közben. A verseny egyik újítása lesz, hogy a sokszor elhanyagolt ügyességi számok közül a hármasugrás minden kísérletét élő streamen közvetítik majd.

