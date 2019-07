Magyar sikerrel indult a Gyulai Memorial, a férfi kalapácsvetők között Halász Bence csak a világbajnoktól kapott ki, második lett a székesfehérvári versenyen.

A kalapácsvetés nemzetközi szövetség sorozatának is része, futballból hozott párhuzammal, ez a Bajnokok Ligája. Mióta a Gyémánt Ligán nem rendeznek kalapácsvetést, a challenge sorozat a legmagasabb szintű verseny a világbajnokságok után.

Most is elég erős mezőny gyűlt össze, a férfiaknál indult az utóbbi éveket meghatározó két lengyel, a háromszoros világbajnok Pawel Fajdek és az Európa-bajnok Wojcieh Nowitkzi, itt volt 2016 olimpiai bajnoka, a tadzsik Dilsod Nazarov is. Az esélyesek közé tartozott Halász Bence is, aki tavaly az Európa-bajnokságon és a Gyulain is harmadik volt a két lengyel mögött.

Az első sorozatban Fajdek állt az élre 76,38 méterre, Halász is jól kezdett, 74,14-et dobott, ezzel a második helyen állt. Fajdek mindkét következő dobásával javítani tudott, a 80 métert is túllépte 41 centivel. Halász is fejlődött, a második sorozatban 77,36-ra javított, és ezzel tartotta a második helyet. A magyar kalapácsosnak ezután két rontott kísérlete volt, de mások is rontottak, sokszor pendült meg a kalapács a védőhálót tartó oszlopon.

A másik lengyel szenvedett a dobásaival, az ötödik körben 76,60 méterre javított Nowiczki, de itt megállt, maradt a harmadik helyen. Fajdek koncentrált maradt, 80,49 métert dobott, és ezzel negyedszer lett a Gyulai Memorial bajnoka.

Halász hatodik dobása is érvénytelen lett, de ez már nem számított. Megőrizte a második helyét.

„A helyezéssel elégedett vagyok, de az eredménnyel nem. A formába hozás már elkezdődött, majdnem a csúcson vagyok, hiszen holnap utazom az U23-as Európa-bajnokságra. Az látszik, hogy az eredmények alulmúlták a korábbi évekét, de ez szinte mindenkire jellemző volt. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Sok rontott dobás is volt a mezőnyben.

A 77,37 azért nem olyan rossz eredmény, de úgy éreztem, hogy sokkal nagyobbat tudok. Az edzések is ezt mutatták, pár napja még azt éreztem, hogy a 80 méter is meglehetne. Azért is vagyok elégedetlen, mert a dobás sem esett jól

– mondta Halász Bence a verseny után.

Rába Dániel (71,93 m) kilencedik, Pásztor Bence (70,84) tizedik, Hudi Ákos (69,69) pedig tizenegyedik lett.

A női versenyből pár napja visszalépett a legnagyobb névnek számító Anita Wlodarczyk, de így is Eb- és vb-érmesek voltak a mezőnyben. A győzelmet a francia Alexandra Tavernier szerezte meg 72,84 méteres dobással. Gyurátz Réka egyéni csúcsától elmaradva, 70, 36-tal a negyedik helyet szerezte meg.

A másik magyar versenyző, az U20 Eb-re készülő, 19 éves Németh Zsanett nyolcadik lett 61,83-mal.