Halász Bence Eb-bronzot nyert kalapácsvetésben

A hétfői selejtezőt egyetlen dobással teljesítő Halász Bence a 12 döntős közül hatodikként kezdett, az első sorozatban 77,15 méterig repítette a kalapácsot, a két favoritnak tekinthető lengyel mögé sorolt be ezzel harmadiknak. Pawel Fajdek 78,69-cel, Wojciech Nowizki 77,19-cel kezdett. A többi kilenc dobó 77 méter alatt maradt.

A második sorozatot kezdő Nowizki sokat javított, telibe találta a 80 méteres vonalat. Fajdek rontott, szektoron kívülre esett a kalapácsa, de Halász is hibázott, a kidobásnál eltalálta a védőhálót, ami lelassította a kalapácsát, le sem mérette a kísérletét. A harmadik helyét azonban így sem veszélyeztették. A magyar atléta a nyolcas döntőbe is első dobásával jutott be, harmadik kísérlete is érvénytelen lett. A két lengyel között sem változott a sorrend, de Nowicki 80,12-re javított.

A negyedik sorozattól a nyolc versenyben maradó atléta fordított sorrendben dobott, a leggyengébb kezdett, Halász így a hatodikként következett. Nem jött neki jól, hogy félbe szakították a versenyt, feszültnek tűnt, a hálóba is dobta a kalapácsot. Szerencséjére senki sem tudott eléje kerülni.

Az ötödik sorozatban Halász már összeszedettebben dobott, meg is javította addigi legjobbját, 77,36-tal erősítette meg harmadik helyét, ötven centivel előzte meg a korábban norvég országos csúcsot dobó Eivind Henriksent. A világbajnok Fajdeknek nem ment igazán a versenyzés, nem tudott 80 méter fölé kerülni.

Az utolsó sorozatban a fehérorosz Barejsa ledobta Hendriksent, 77,02 métert dobott, Halász kiszurkolta Hendriksen rontását, így már meg is volt neki a bronzérem. Utolsó dobása jól nézett ki, de az is érvénytelen kísérlet lett, már nem volt jelentősége. A utolsó előttinek dobó Fajdek nem javított, Nowiczki lett az Európa-bajnok.

Halász Bence tavaly kezdett el nemzetközi szinten is felnőttek között versenyezni, már akkor is figyelemre méltó eredményeket ért el a 19 évesen rendkívül fiatalnak számító dobó. Például az ostravai versenyen egyéni csúccsal szerzett harmadik helyet . Tavaly rendezték a felnőtt világbajnokságot is, amin Halász a 12-es döntőbe be is jutott, de arra nem is igazán készült. A U23-es Európa-bajnokság volt a fő versenye, amit természetesen meg is nyert. A dobó korábban juniorként is nyert már Eb-t, és volt U20-as világbajnok is.

Idén egyre meghatározóbb versenyzővé vált a mezőnyben Halász. A nemzetközi szövetség kalapácsvető-sorozatában az eddig öt versenyből háromszor volt dobogón, (egy második és két harmadik hely), egyszer negyedik, egyszer hetedik volt, két lengyel, Pawel Fajdek és Wojciech Nowizki mögött összetettben harmadik a sorozatban. A Budapest Openen új egyéni csúcsot is dobott júniusban, 79,57 méter most a legjobbja. Edzéseredményei alapján bármikor túldobhatja a 80 méteres határt.

Az idei eredmények alapján is a harmadik helyre lehettt várni Halászt,két lengyel dobó, Pawel Fajdek és Wojciech Nowizki dominálja a mezőnyt, erősségüket a selejtezőben is megmutatták. Fajdek egy méterrel dobta túl Halászt egyetlen kísérletből.