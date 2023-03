Amerikában a világcsúcstartó Tobi Amusan mesterével is dolgozott, ötödik éve azonban a vb-bronzérmes Baji Balázs edzője készíti fel a magára talált Kerekes Grétát. Aki a hetedik helyen végzett 60 m gáton az isztambuli fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon.

Amerikai szál is fellelhető Kerekes Gréta gátfutónő pályafutásának történetében, aki tavaly már a visszavonulás gondolatával foglalkozott, de visszatartották, és ennél jobbat nem is tehettek volna vele. A 30 esztendős debreceni atlétanő egyéni csúcsát megjavítva döntőbe jutott a vasárnap befejeződött isztambuli fedettpályás Európa-bajnokságon, ahol bátor futással végül hetedik lett. Teljesítményére büszke lehet ifj. Tomhauser István, a mestere, a világbajnoki bronzérmes Baji Balázs sikereinek kovácsa, de tanácsaival sokat segített Grétának Loren Seagrave, a magyar válogatott futók és mestereik gyorsasági és állóképességi szaktanácsadója is. Az atlétika világutazó mesterembere nem az első amerikai, akinek Kerekes Gréta hálával tartozik.

Texasi balszerencse, debreceni diplomázás

A tengerentúli tanulmányaimat ugyan Nebraskában kezdtem el, de másfél év elteltével átigazoltam a texasi El Paso Egyetemre, mert megálltam a fejlődésben, néha már úgy tűnt, mintha nem előre, hanem hátrafelé futnék. Jó döntést hoztam, mert a cowboyok földjén újra nyeregben éreztem magam, és visszatért az önbizalmam is. Ezt többek között Lacena Golding-Clarke-nak, a három olimpián és öt világbajnokságon is rajthoz állt, sikeres atlétából lett edzőnek köszönhettem, akinek az új tanítványai közül a nigériai Tobi Amusan a tavalyi eugene-i világbajnokságon 12.12 másodperces robogással elképesztő világrekordot állított fel 100 méteres gátfutásban. Texasi edzőmmel és Tobival is tartom a kapcsolatot, már várom a napot, amikor arról fognak érdeklődni, hogy milyen a budapesti világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központ, amiről eddigi tudásom szerint csak a legjobbakat mondhatom el nekik

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kerekes Gréta, aki azért kényszerült fél évvel a diplomaszerzés előtt megszakítani a business szakirányú amerikai tanulmányait, mert megsérült, és jobbnak látta, ha magyar orvosok segítik hozzá a felépüléséhez.

Hazatérése után előbb sportszervezői oklevelet vehetett át, majd szintet lépve a Debreceni Egyetemen a sportközgazdász szakmát is kitanulta, amiről most az a véleménye, hogy így majd számára testhezálló munkakört tölthet be, amikor lezárja a sportolói pályafutását.

Ötödik éve Baji Balázs edzőjénél

Az amerikai edzőktől idehaza Karlik Pál vette át a váltóbotot, akivel Gréta három évig dolgozott együtt. Az újabb váltásnál került a képbe a gátfutás tanításának és a versenyzők élvonalba felfuttatásának hazai specialistája, ifj. Tomhauser István, aki olyan kiváló versenyzőkkel büszkélkedhetett, mint például az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnoki második Baji Balázs.

„István él-hal a gátfutásért, bárhol is jár, ott van nála a kis jegyzetfüzete, hogy minden új tapasztalatát gyorsan rögzíteni tudja. Akkor sem sértődtem meg, amikor bemelegítés közben nem az én mozgásomat, hanem az ellenfeleim előkészületeit követte a tekintetével, mert biztos voltam abban, hogy amit megtudott, azt rövidesen én is meg fogom tudni, sőt, hasznosítani is.”

A csúcstartó és tavaly Európa-bajnoki ezüstérmet nyert Kozák Lucával újra harcba szálló Kerekes Gréta tavaly újra egy amerikai edzővel találta szembe magát, aki valójában több mint egy edző, mert Loren Seagrave inkább a gyorsaság- és az állóképesség-fejlesztés nagy tudású hivatásosa, a világ minden táján az edzők és a versenyzők tanácsadója.

Akarat, hit, szorgalom

„István és Loren munkájában sok hasonlóságra lehet felfigyelni. Mindketten az elemzésre, a mérésekre és az összehasonlításokra, az apró részletek kidolgozására építenek. Én tavaly minden tanácsukat igyekeztem figyelembe venni, amitől egy kicsit összezavarodtam, de aztán sikerült kirakni a mozaikot, összeállt bennem a kép, és ezt az idei fedettpályás versenyeken már kamatoztatni is tudtam. Sok kudarc és csalódás után nekem az isztambuli hetedik hely sokkal többet ér, mint aminek mondják, és most már azok a verbális tüskék sem fájnak, amiket az évek során belém szúrtak. Bejött az, hogy a hibát szinte mindig magamban kerestem, és arra próbáltam megoldást találni. Sportos családból származom, édesapám és a nagybátyám is a labdarúgás élvonalában szerepelt, édesanyám pedig hozzám hasonlóan atléta volt. Ők készítettek fel arra, hogy ha elakad a szekér, kapok majd hideget-meleget rendesen, ha rászolgáltam arra, ha nem. Amúgy az én szememben nem azok a sportolói nagyságok, akik annak születtek, felruházva jó alkattal és kivételes tehetséggel, hanem azok, akiket inkább az akarat, a hit és a szorgalom vitt előre, majd juttatott fel a legmagasabb csúcsokra is” – folytatta Gréta, akinek négy éve volt a mostanihoz hasonlóan jó évkezdete, amikor a birminghami fedettpályás Eb-n a döntőbe jutva az ötödik helyen végzett.

„Szeretnék válogatott lenni a budapesti világbajnokságon, mert nem tudok elképzelni nagyobb dicsőséget annál, mint amikor egy magyar atléta a honfitársai örömére és biztatásával veheti fel a versenyt a sportág legnagyobbjaival. Szeretném megjavítani a 12,95 másodperces egyéni csúcsomat is. Ugyanakkor az is fontos, hogy a legjobb öt versenyemen elért eredményeim átlaga is azt bizonyítsa, hogy ott a helyem a Nemzeti Atlétikai Központ küzdőterén. Isztambulban jeleztem az európai ellenfeleimnek, hogy újra itt vagyok közöttetek, de azért még keményen meg kell dolgozni a most következő edzőtáborokban, hogy még komolyabban vegyenek” – mondta befejezésül a 30 esztendős atlétanő.

(Borítókép: Kerekes Gréta célba ér a női 60 méteres gátfutás elődöntőjében az isztambuli fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon az Ataköy Arénában 2023. március 5-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)