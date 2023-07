Habár az ob első napján az ingyenes belépés ellenére nagyjából csupán ötszázan látogattak ki a vadonatúj, minden igényt kielégítő arénába, szombatra ez a száma minimum a duplájára nőtt, több mint ezren voltak kíváncsiak a 16:20-tól kezdődő versenyszámokra.

Amelyeket a férfi gerelyhajítók kezdtek, és meglepetésre a hatalmas egyéni csúcsot dobó Herczeg György nyert 79,89 méterrel, amely egyben U20-as országos rekordot is jelentett a Ferencváros sportolójának.

Amikor reggel felébredtem, nem gondoltam az éremre, csak az jutott eszembe, hogy jó lenne legalább a 77 métert elérnem. Az, hogy ennél két méterrel nagyobbat hajítottam, maga a megvalósult álom

– mondta az újdonsült országos bajnok, a montreali olimpiai bajnok Németh Miklós tanítványa. „Sok munka van ebben az eredményben, most kezd kijönni. A budapesti világbajnokságra egyelőre nem merek gondolni, a jövő évi római Eb és a párizsi olimpia a célom.”

A mester, Németh Miklós, a legendás egykori világcsúcstartó és Montreal olimpiai bajnoka nem volt meglepve az U20-as országos csúcson. „Már vártuk ezt az eredményt, szerencsére Gyuri most már leérettségizett, így semmi sem akadályozta” – nyilatkozta az Indexnek Herczeg edzője. „Idén az ifjúsági Eb-n kell helytállnia, de bízom benne, hogy mostani dobásával felhívja magára a válogatók figyelmét, és talán a budapesti vb sem csak hiú ábránd. Szüksége van a tapasztalatra, és hol tudna értékesebb tapasztalatot szerezni, mint egy világbajnokságon?”

Női 400 méter gáton a budafoki, de a tatabányai klubban versenyző Molnár Janka diadalmaskodott, aki harmadik felnőtt bajnoki címét szerezte ebben az embert próbáló számban.

„Az időeredményemmel nem igazán vagyok elégedett, ennél sokkal jobbat tudok. Várom, hogy végre kijöjjön belőlem. Még érezhető volt az erős versenyzés a csapat-Európa-bajnokságon, illetve Ostravában, hiszen akkor 400 síkon is futottam. A meleg egy kicsit megfogott, a végén kicsit rosszul is lettem. Volt róla szó az edzőmmel, Bartha Attilával, hogy esetleg elindulok síkon is, végül azonban úgy döntöttünk, nem kockáztatunk. A vb mezőnyében egyelőre ott vagyok, 27. helyen állok a világranglistán, de most már szeretném megközelíteni az 54,94-es vb-szintet. Jövő héten az U23-as Eb-n szeretnék jól szerepelni, egyelőre az én időm a legjobb” – mondta az Indexnek a 21 éves atléta.

A női magasugrást egyéni csúcsát megdöntve a Budapest Honvéd versenyzője, Fekete Fédra nyerte, a BHSE nem sokkal később pedig még egy aranyat elkönyvelt, Takács Boglárkát ugyanis 100 méter után 200-on sem lehetett megverni, egyértelműen ő napjaink legjobb magyar sprinternője.

„Nem most futottam először Mondo borításon, nagyon jó, jobb ezen versenyezni, mint bármi máson, ez lesz a vb-n is. Mindig számít az időeredmény, de persze azt szokták mondani, hogy a bajnokságot kell megnyerni. Ez a 200 valamivel jobban ment, mint tegnap a száz, ebből akár jó eredmény is kijöhet. Van még idő a világbajnokságig, addig még lehet és kell is javulnom” – értékelt a vegyes zónában Takács, aki Molnárhoz hasonlóan az U23-as Eb-re is készül.

A női 5000 méteres Wagner-Gyürkés Viktória, az Ikarus kiválósága külön versenyt futott, nem az ellenfelekkel, hanem az idővel. A második helyezettre 24 másodpercet, a harmadikra 2 perc 19 másodpercet, azaz két kört vert...

A 800-on győztes Kéri Bianka a pénteki 400 után húzta be a kétszer olyan hosszú távot, ami nem mindennapi bravúr, a régi nagyok közül a kubai Alberto Juantorena és a csehszlovák Jarmila Kratochvilová volt erre képes, persze magasabb színvonalon.

Nálam a 400 a 800 kiegészítő száma, utóbbi az igazi terepem. A célom a 400-as egyéni csúcs volt, azt tegnap megvalósítottam, most a 800-on nem számítottam arra, hogy be tudok menni két perc alá, túl nagy volt a hőség

– nyilatkozta lapunknak a filigrán futónő.

A férfi hármasugrásban Pap Kristóf duplázott, a pénteki távol után ezt a számot is megnyerte, míg a nők kalapácsvető számát idei legjobb eredményével, 69,66 méterrel a Dobó SE atlétája, Gyurátz Réka húzta be.

Sorozatban nyolcadszor, vagyis 20 éves kora óta nem tudták legyőzni a hazai riválisok.

Nagyjából este 20.00 óra körül jártunk, amikor a világelitbe tartozó magyar atléták is megkezdték a szereplésüket: Halász Bence férfi-kalapácsvetésben sorozatban hetedik országos bajnoki címéért állt dobókörbe, míg Márton Anita női súlylökésben, Kozák Luca pedig 100 gáton állt rajthoz.

Utóbbi természetesen nagy fölénnyel nyerte saját időfutamát 13.04-es idővel, a másikban pedig a várakozásoknak megfelelően Kerekes Gréta futott át először a célvonalon, 13.09-es ideje pedig nagy versenyt vetített előre a döntőben.

Közben Márton és Halász két kör után az élre állt, előnyüket pedig a folytatásban csak megerősítették; olyannyira, hogy Márton Anita ötödik próbálkozásra idei legjobb eredményét lökte, 18,33 méterrel.

A pénteki napon a diszkoszvetés után éppen azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 18 fölé kerüljön, nos, ezt duplán teljesítette, hiszen az utolsó körben 18,40-et ért el, amellyel toronymagasan nyerte a számot, egyben a harmincegyedik bajnoki címét.

Márton Anita tehát az utolsó, valamint az utolsó előtti kísérletével lökte idei legjobbját, éppen ezért azt kérdeztük a Békéscsabai AC versenyzőjétől a vegyeszónában, hogy ha van még egy hetedik, vagy nyolcadik próbálkozása, szerinte akkor is egyre messzebb és messzebb lökte volna a vasgolyót. „Pont ezt mondtam az edzőmnek a végén, én is úgy éreztem, hogy elkapott a »flow«, lehet, hogy tudtam volna a 18,40-nél is jobbat. De így sem vagyok elégedetlen, van még másfél hónap a vb-ig, akkora kell időzíteni a csúcsformát. Az viszont fontos lesz, hogy már az első körtől kezdve jókat lökjek, amiben a hazai közönség és ez a fantasztikus stadion egész biztos, hogy segíteni fog majd.”

Halász Bence is kedvet kapott idei legjobbját megdönteni, ezt pedig negyedik próbálkozásra teljesítette, ötödikre pedig tovább javította:

77,38, majd 77,52 méterre hajította a kalapácsot, amivel összetettben több mint kétméteres előnyre tett szert riválisaival szemben.

Bár utolsó kísérlete érvénytelen lett, így is magabiztos sikert aratott.

Halász Bence elárulta, a stadion dobóköre rendkívül jó minőségű, járt már néhány arénában a világon, de a budapesti egészen biztosan a legjobbak között szerepel. A Dobó SE atlétája amiatt egy kissé csalódott volt, hogy nem sikerült érvényes 78 méter feletti próbálkozást produkálnia, ám mivel a minőségi, teljesértékű edzésmunkát csupán néhány héttel ezelőtt tudta elkezdeni, ha így halad, szerinte reális cél lehet a világbajnokságon a 80 méteres eredmény.

A dobások között érdemes volt a futópályára is néhány pillantást vetni, ahol a férfi 110 gát döntőjét rendezték, és amely Szeles Bálint győzelmével zárult, ráadásul remek, 13,64 másodperces idővel. A hölgyek következtek, ahogyan korábban írtuk, nagy csatára volt kilátás, hiszen Kozák és Kerekes szinte azonos idővel jutott a fináléba. Ott azonban érvényesült a papírforma: Kozák Luca óriási futással, 12,73-as idénycsúccsal győzött, amiből aztán egy századot még levettek, így 12,72 másodperc a hivatalos ideje. Nagy meglepetésre Kerekes Grétát a 20 éves diósgyőri Tóth Anita is megelőzte, U23-as országos csúccsal (12,84), de még Kerekes is 13 másodpercen belül futott, ideje 12,93 mp.

Úgy jöttem ide, hogy 12,89 az idei legjobbam, annak meg kell lennie, 12,77 az olimpiai szint, az is megvolt! Jó formában éreztem magam, egyre javultam, jól melegítettem, minden jó volt. 12,69 az országos csúcsom, az csak három századra van, az nem sok

– mondta az Indexnek a debreceni gátas, 2022-ben az év magyar sportolónője.

„Következik 18-án a Gyulai István Memorial, talán ott is le tudok faragni pár századot, utána két nappal Szlovákiában indulok egy versenyen. Most eddig látok előre, szép lassan alakítjuk a formámat. Technikailag majdnem hibátlan volt a futásom, az eleje nem volt tökéletes, negyedik futásom két nap alatt, ismétlem, jó a formám!”

Eredmények

Nők

200 m: 1. Takács Boglárka (BHSE) 23.27 mp

800 m: 1. Kéri Bianka (SVSE) 2:02.97

5000 m: 1. Wagner-Gyürkés Viktória (Ikarus BSE) 15:35,83 p

100 m gát: 1. Kozák luca (DSC-SI) 12,72 mp

2. Tóth Anna (DVTK) 12,84

3. Kerekes Gréta (DSC-SI) 12,93

400 m gát: 1. Molnár Janka (TSC-Geotech) 56,56 mp

Magasugrás: 1. Fekete Fédra (BHSE) 1,85 m

Távolugrás: 1. Bánhidi-Farkas Petra (BHSE) 655 cm

Súlylökés: 1. Márton Anita (Békéscsabai AC) 18,40 m

Kalapácsvetés: 1. Gyurátz Réka (Dobó SE) 69,66 m

Férfiak

200 m: 1. Wahl Zoltán (TSC-Geotech) 21,07 mp

800 m: 1. Huller Dániel (VSD) 1:47.08. mp

5000 m: 1. Vörös Márk (KSI) 14:05.85 perc

110 m gát: 1. Szeles Bálint (EVSI) 13.64 mp

400 m gát: 1. Bánóczy Árpád (Vasas) 50,79 mp

5000 m gyaloglás: 1. Hellebrandt Máté (NYSC) 19:32,59 perc

Hármasugrás: 1. Pap Kristóf (FTC) 15,91 m

Rúdugrás: 1. Böndör Márton (Bonyhád) 510 cm

Kalapácsvetés: 1. Halász Bence (Dobó SE) 77,52 m

Súlylökés: 1. Tóth Balázs (NYSC) 18,05 m

Gerelyhajítás: 1. Herczeg György (Ferencváros) 79,89 m

