Nincs kérdés: a spanyolok a világ leggyorsabb gyaloglói

A spanyol María Pérez bizonyult a legjobbnak női 20 kilométeres gyaloglásban a budapesti atlétikai világbajnokságon vasárnap reggel, a viadal második napjának első éremosztós versenyszámában. Így a férfiakhoz hasonlóan ugyancsak spanyol aranyérem született ebben a számban. A magyarok közül Oláh Barbara a 34., Madarász Viktória a 35. helyen végzett.

A nyitónappal ellentétben ezúttal nem zavarta meg az időjárás a rajtot, bár a 7.15 órás kezdés elég korai kelést sejtetett a résztvevőknek. És az is igaz, amennyiben a férfiak is hasonló időbeosztás szerint versenyeznek, a vihar előtt befejezhették volna a küzdelmet. Mentségükre szóljon, nem a lustaságuk miatt indultak később, hanem az állami ünnep miatt a női rajtot hozták előrébb, mint ahogyan a központi helyszínen, a Nemzeti Atlétikai Központban is a szombatihoz képest korábban indul az élet úgy délelőtt, mint délután.

Az indulók ezúttal is a Hősök teréről indultak, majd érkeztek oda célba, közben 20-szor tették meg az Andrássy út egy részének bevonásával létesített 1 kilométeres pályát. A női 20 km-es gyaloglás rajtjához 47 atléta állt oda, közülük 41 fejezte be a versenyt.

Amelyen a táv feléhez a perui Kimberly García León vezetésével hétfős boly érkezett, őket egy percen belül hátránnyal további 11 versenyző követte három csoportra bontva. Kisvártatva csatlakozott a legközelebbi üldöző, így onnantól már nyolcan haladtak, de már felváltott vezetéssel.

15 km megtétele után indult be az élet, és a spanyol María Pérez,

aki az élre tört, vele az ausztrál Jemima Montang próbálta meg tartani a tempót, és igyekezett lőtávolon belül maradni. Szétesett az élboly, utánuk tagozódottak a közvetlen üldözők.

A spanyol lelkesedése és ereje nem fogyott, előnye viszont nőtt: 2 km-rel a vége előtt 14 másodpercet vert Montangra, míg további 20 mp-et az utána érkező trióra. Az utolsó körre nem maradt nyitott kérdés, már ami az aranyérem és az ezüstérem sorsát illeti. A harmadik helyet jó utolsó körével az olasz Antonella Palmisano csípte meg.

Az 1:35:55 órával célba érkezett Oláh egyéni rekordjától jelentősen (2022 március, 1:31:48 ó), szezon legjobbjától 24 mp-re (július, 1:35:31 ó) maradt el. Közvetlen mögötte 1:36:13 órával érkezett Madarász, aki egyéni (2017 augusztus, 1:30:05 ó) és idei csúcsa (május, 1:34:27 ó) is távoli volt ma.

Délután jön a férfi kalapácsvetés döntője!

A délutáni programban öt négy számban hirdetnek győztest, egyebek mellett férfi kalapácsvetésben és a legklasszikus sprintszámában, a férfi 100 méteres síkfutásban. Ezeken kívül férfi 10 000 m-en, női távolugrásban, valamint hétpróbában avatnak bajnokot.

A világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes Halász a szombati selejtezőben első kísérletére megdobta az azonnali kvalifikációt érő 77 métert. 78,13 méteres dobásánál csak ketten dobták túl tegnap a házigazdák első számú éremvárományosát: a kanadai Ethan Katzberg (81,18 m) és az ukrán Mihajlo Kokan (78,47 m).

A döntő 12-es mezőnyében hatan teljesítették a 77 m-es kvalifikációs szintet,

arról lemaradt a versenyszám másik két magyarja, Rába Dániel és Varga Donát. Rába 73,17 m-es egyéni szezoncsúccsal a 15. helyen zárt, és kevéssel maradt el a továbbjutástól, a 74,56 m már döntőt ért. Varga 72,02 m-rel a 25. helyen zárt a selejtezőben.

A szám fináléját vasárnap 17.49 órától rendezik, Halász egyéni rekordja 80,92 méter, idei legjobbja pedig 78,27 méter.

Eredmény, vb, női 20 km gyaloglás:

1. María Pérez (Spanyolország) 1:26:51 óra, 2. Jemima Montag (Ausztrália) 1:27:16, 3. Antonella Palmisano (Olaszország) 1:27:26, ...34. OLÁH BARBARA 1:35:55, 35. MADARÁSZ VIKTÓRIA 1:36:13