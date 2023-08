Jött egy diszkoszvető a semmiből, és négy métert javulva világbajnok lett!

Kozák Luca bejutott az elődöntőbe a 100 méteres gátfutásban, ez a keddi nap magyar sikere a budapesti atlétikai világbajnokságon. Megvolt a szenzáció is a semmiből előugró amerikai diszkoszvető, Laulauga Tausaga győzelmével, aki négy métert javított élete legjobbján. A férfi magasugrást az olimpiai bajnok olasz Gianmarco Tamberi nyerte.

Kedden többszörös továbbjutásban is reménykedhettünk a három magyar 100 m gátas grácia, Kozák Luca, Kerekes Gréta és Tóth Anna valamelyikének jóvoltából a budapesti atlétikai világbajnokságon, és férfi 400 méteren még a döntőbe jutás sem volt elképzelhetetlen, ha Molnár Attila szenzációs tempójú fejlődését néztük. A Ferencváros atlétája immár 44,84-es országos csúcsnál tartott...

A programot a 100 méter gát első előfutamában Kerekes Gréta nyitotta. Az első négy ment tovább egyenes ágon, ifj. Tomhauser István tanítványa egyéni csúcsától messze elmaradva, 13,09-cel csak hetedik lett, esélye sem volt a továbbjutásra. A jamaicai Ackera Nugent és az amerikai Masai Russell (egyaránt 12,60 mp) beláthatatlan messzeségben volt Grétától.

Az Eb-ezüstérmes Kozák Lucától jóval többet vártunk, például országos csúcsa (12,69) megdöntését. Idén 12,72 volt a legjobbja, ezen egy századot javított, és nagyon magabiztosan, a harmadik helyezett dél-afrikai Marione Fouriével azonos idővel továbbjutott.

Tóth Annának jóval nehezebb dolga volt, többek között az amerikai exvilágcsúcstartó Kendra Harrisonnal került egy futamba. Nem vallott szégyent a diósgyőri kislány, 12,95 másodperccel hatodik lett, de ezzel Tigyi József tanítványa sem jutott tovább, egyéni legjobbjától 11 századdal elmaradva. Utóbb kiderült, mindössze három század hiányzott a továbbjutáshoz, 12,92-vel már továbbmentek.

Huller Dániel és Vindics Balázs próbálkozott a 800 méter előfutamában. Hét futamot rendeztek, futamonként hárman jutottak tovább, plusz az azon felüli három legjobb idővel rendelkező. Hatalmas volt a mezőny, Huller a másodikba nyert besorolást, az old timer Trabanttal közlekedő srác hatalmas ovációt kapott a bemutatásnál.

Talán ezt tette, de Huller Dani továbbjutásra hajtott, nem sunnyogott, hanem bátran odaállt a legjobbakkal. Egészen a célegyenes bejáratáig a második helyen haladt, bár lehetett érezni, ha a többiek robbantanak, bajok lesznek. Úgy is történt, az utolsó ötvenen Dani elfogyott, és 1:47,41 perces idővel hetedik lett. De legalább állva halt meg.

A férfi magasugrás mezőnyében ott volt a két tokiói olimpiai bajnok, az olasz Tamberi és a katari Barsim. Emlékezetes, hogy két éve a nyári játékokon 237 centiméterig egyikük sem hibázott – elsőre vitték át ezt a magasságot is –, a 239 azonban már egyiküknek sem sikerült. Ezek után feladták nekik a leckét, hogy valamiképpen eldöntik egymás között az elsőség sorsát, vagy megosztják egymás között az aranyérmet – az utóbbi megoldást választották. Most, a bemutatásnál mindketten hatalmas ovációt kaptak.

De már jött is a 800 méter utolsó, hetedik előfutama, benne Vindics Balázzsal. Vindics ellenkező taktikát választott, mint korábban Huller; a mezőny végén húzta meg magát, jó hajrájára spekulálva. És láss csodát, 600 után feljött harmadiknak, és a hajrában sem szakadt le, ötödikként haladt át a célvonalon, s mivel a győztes idő, az 1:45,05 perc elég jó volt, reménykedhettünk. Nem sokáig. Vindics Balázs is búcsúra kényszerült 1:47,18 perces idővel, Hullerhez hasonlóan.

A magasugrás érdekesen alakult, 225-ös kezdőmagasságát Barsim és Tamberi is leverte. Másodjára viszont mindketten átjutottak rajta, majd a következő szintet, a 229-et elsőre abszolválták! Összesen heten jutottak túl ezen a magasságon.

Eközben a női diszkoszvetés fináléjában az amerikai Valarie Allman, Tokió olimpia bajnoka 68,79 méteres dobásával fölényesen vezetett.

És már jött is utolsó keddi reménységünk, Molnár Attila a 400 méter első elődöntőjében. Karlik Pál tanítványa az országos csúcsot itt, a vb-n javította 44,98-ról 44,84-ra, azaz jó formában volt. De annyira nem, hogy ebben a bivalyerős mezőnyben továbbjusson. A jamaicai Antonio Watson 44,14-gyel győzött, Molnár a 9-es pályán futva 45,02-vel hatodik lett, és nem jutott döntőbe. Így sincs oka szégyenkezni, egyrészt vasárnapi országos csúcsa miatt sem, másrészt pedig összetettben a minden várakozást felülmúló 12. helyen zárta a világbajnokságot.

Eközben Allman 69,23-ra javította legjobbját, Barsim pedig elsőre átvitte a 233-at, amivel már biztos érmesnek tűnt. Igen ám, de az amerikai Harrison és Tamberi is megbirkózott ezzel a szinttel, sőt még további két ugró!

Diszkoszvetésben a nemzetközi helyzet fokozódott: a másik amerikai, Laulauga Tausaga ötödikre 69,49 méterre hajította a korongot, és ezzel már ő vezetett! Sőt, meg is nyerte, méghozzá úgy, hogy 65,46 volt az egyéni csúcsa, amin most négy métert javított! Ezt nevezzük formaidőzítésnek!

Ami viszont a 400 méter harmadik elődöntőjében történt, az maga volt a görög tragédia! Előbb a botswanai Bayapo Ndori húzódott meg, és adta föl a versenyt, majd a célegyenes bejáratánál a magabiztosan vezető bahamai olimpiai bajnok, Steven Gardiner is a combjához kapott, majd a földre rogyott, ő is izomszakadást szenvedett!

A magasugrás most már talpra ugrasztotta a publikumot, mert Tamberi, a közönségkedvenc a 236-ot is elsőre átvitte, az amerikai Harrison pedig másodikra, miközben Barsim másodjára is leverte. Végül csak Tamberi és Harrison jutott át a 236-on, az aranyéremért 238-on folytatták.

Ez már egyiküknek sem sikerült, kevesebb kísérletével Tamberi lett a világbajnok.

De nem volt megállás, indították a női 1500 méter döntőjét, benne a világcsúcstartó, kétszeres olimpiai és világbajnok kenyai Faith Kipyegonnal. Aki azonnal az élre állt, semmit sem bízott a véletlenre. A holland Sifan Hassan a mezőny végén bújt meg. Kipyegon simán, végig vezetve győzött 3:54,87-tel, az etióp Diribe Welteji 21 éves fejjel ezüstérmes (3:55,69), Hassan bejött harmadiknak 3:56,00 perccel. Kipyegon immár háromszoros világbajnok.

Eredmények:

Férfi magasugrás: 1. Gianmarco Tamberi (olasz) 236 cm, 2. JuVaughn Harrison (amerikai) 236, 3. Mutaz Essza Barsim (katari) 233

Női diszkoszvetés: 1. Laulauga Tausaga (amerikai) 69,49 m, 2. Valarie Allman (amerikai) 69,23, 3. Feng (kínai) 68,20

Női 1500 m: 1. Faith Kipyegon (kenyai) 3:54,87 perc, 2. Diribe Welteji (etióp) 3:55,69, 3. Sifan Hassan (holland) 3:56,00

Férfi 3000 m akadály: Szofjan El-Bakkali (marokkói) 3:03,53 perc, 2. Lamecha Girma (etióp) 8:05,44, 3. Abraham Kibiwot (kenyai) 8:11,98

(Borítókép: Laluga Tausaga a budapesti atlétikai világbajnokságon 2023. augusztus 22-én. Fotó: David Ramos / Getty Images)