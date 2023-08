Kozák a keddi előfutamában új idénycsúccsal, 12,71 másodperces idővel a harmadik helyen végzett, ezzel összességében magabiztosan jutott tovább a szerdai elődöntőbe. A debreceni atléta a célban arról beszélt, még ennél is jobbat mehet a csütörtöki döntőért zajló futamában – ebből fakadóan a Nemzeti Atlétikai Központban összegyűlt több mint 30 ezer néző és újságíró bátran mert arról beszélni, akár új országos rekordot is láthatunk majd tőle. Kedden ugyanis mindössze két századmásodperc választotta el a 2022 augusztusában, a müncheni Európa-bajnokságon elért 12,69-es rekordjától.

A 27 esztendős sportoló a második futamba került, így picivel 20 óra 50 perc után lépett ki az ezúttal is 80-90 százalékban megtelt lelátók elé. Ebben a nyolcasban futott a világranglista-első nigériai, Tobi Amusan is. A selejtezős idők alapján egy új országos csúccsal sem lett volna reális elvárás vele szemben, hogy akár a futamon belül biztos továbbjutást jelentő első két hely egyikén végezzen, akár az idővel kvalifikáló két legjobb közé kerüljön. Az óriáskivetítőn megjelenő arcáról egy széles mosoly mellett a kellő elszántságot tükröző tekintet köszönt vissza, amint a hivatalos bemutatásnál hozzá ért a kamera – nem mellékesen a közönség is az est addigi legnagyobb hangorkánjával köszöntötte a magyar gátfutót.

A hármas pályán jó rajtot vett, és a negyedik gátnál még az első három helyért csatázott, a táv második felén aztán többen is felértek rá, végül negyedikként ért célba. Ugyan biztatóan nézett ki, ez a futam valamivel lassabb volt, mint az első, ott az amerikai Kendra Harrison 12,33-mal volt a legjobb, ebben a nyolcasban 12,56 is elég volt az első helyhez Amusannak. Kozák az országos csúcstól négy, a keddi idejétől két századmásodperccel lemaradva, 12,73-as időeredménnyel ért célba, így nem tudta felborítani a papírformát, és nem jutott döntőbe. Tette viszont mindezt 0,7 méter/másodperces ellenszélben, azaz nemhogy hátszél, de már szélcsendes időben is összejöhetett volna számára az új csúcs!

A második helyen beérő Ackera Nugentől 13 századmásodperc választotta el.

„Szerettem volna kicsivel jobbat futni, de így sem lehetek elégedetlen, nagyon közel volt a tegnapi időm, ahogyan életem legjobbja is. Egészen csodálatos élmény volt ismét ezelőtt a közönség előtt. Ma még többen is voltak érzésre, mint tegnap. Nyugodtan mondhatom, teljes eddigi pályafutásomból a legjobb három között van ez a mostani verseny. Biztos vagyok benne, hogy a következő időszakra nagy lendületet ad majd az a szeretet, amit itt kaptam” – értékelte a futását és az elmúlt napokat az atlétikai centrum interjúzónájában Kozák Luca.

„Dohában 87-es idővel lettem a 13., most jóval erősebb idővel benne volt a pakliban, hogy hátrébb legyek. Az összesített eredményt még nem is néztem meg, de a lényeg, amire szeretnék kilyukadni, az az, hogy elképesztő, mennyit erősödött a 100 méter gát mezőnye. Büszke vagyok arra, hogy ez a mezőny miattam is ilyen erős” – tette hozzá.

Nos, a harmadik futam után kiderült, másfél tizedes javulás mellett épp úgy 13. lett összesítésben, mint négy éve.

Megjegyezte, tanulságos napokon van túl, abban pedig egészen biztos, hogy a következő napokat elemzéssel tölti majd. Ebben ráadásul a vízilabdásoktól kapott segítséget...

„Tegnap többen kinn voltak a vízilabda-válogatottból, az egyikük pedig egy annyira jó videót készített a hatodik-hetedik gátnál ülve, már el is kértem a felvételt” – árulta el a kulisszatitkot.

A számban másik két magyar szerepelt még, Kerekes Gréta 13,09-es idejével a 32., Tóth Anna 12,95-tel a 27. helyen zárt, és ezzel a keddi előfutamok után búcsúzott a 43. indulót sorakoztató mezőnyben.

